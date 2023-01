Dodgers Roster Projection 2.0: des mouvements ont été effectués

Les Dodgers ont commencé à combler certains trous qu’ils se sont créés cet hiver, et juste à temps. Après tout, Clayton Kershaw, Will Smith et les autres lanceurs et receveurs des Dodgers participant à la Classique mondiale de baseball se présenteront pour l’entraînement de printemps le 13 février.

Mais il est difficile de regarder la composition de cette année et de ne pas se poser de questions sur la capacité de l’équipe à remporter un titre de 10e division en 11 ans.

Prenons une autre idée de ce à quoi ce groupe pourrait ressembler le jour de l’ouverture contre les Diamondbacks le 30 mars.

Lanceurs de départ

Meilleur pari pour le jour de l’ouverture : Julio Urías, Clayton Kershaw, Tony Gonsolin, Dustin May, Noah Syndergaard

Autres options: Ryan Pepiot, Michael Grove, Andre Jackson, Bobby Miller*, Gavin Stone*, Landon Knack*, Emmett Sheehan*

Commencera la saison sur la liste des blessés : Walker Bühler

* Pas sur la liste de 40 joueurs

Les Dodgers ont montré le désir d’ajouter un autre partant pour renforcer leur profondeur dans la ligue majeure; ils ont exprimé leur intérêt à signer le droitier Seth Lugo comme partant avant de signer un contrat de 15 millions de dollars sur deux ans avec les Padres. Les options ne sont pas aussi fortes qu’au début de l’hiver.

Certains des partants non signés restants incluent Zack Greinke, Michael Wacha, Chris Archer et Chad Kuhl. Ils pourraient également chercher à ajouter de la profondeur à travers le marché commercial, qui comprend une liste de partants des Marlins de Miami comme Pablo López (un Dodgers cible la dernière échéance commerciale), Trevor Rogers, Jesús Luzardo et Edward Cabrera.

S’ils ne sont pas en mesure d’ajouter, attendez-vous à être dans le bras droit de Pepiot, Miller et Stone cet été. Il ne devrait pas être surprenant de voir les trois se combiner pour faire au moins 15 départs en 2023.

Pichets de secours

Meilleurs paris pour la journée d’ouverture : Daniel Hudson, Evan Phillips, Shelby Miller, Alex Vesia, Brusdar Graterol, Yency Almonte, Caleb Ferguson, Phil Bickford

Autres options: Victor González, Justin Bruihl, Jake Reed*, Adam Kolarek*, Tayler Scott*, Nick Robertson*

Commencera la saison sur la liste des blessés : JP Feyereisen, Blake Treinen

Cet enclos des releveurs semble assez bien défini en ce qui concerne le jour d’ouverture. Les mouvements qu’ils feront à partir d’ici seraient probablement en marge alors que les Dodgers cherchent à trouver la prochaine histoire à succès dans le moule d’un Yency Almonte ou d’un Evan Phillips. Shelby Miller est la candidate la plus forte de la liste; d’autres pourraient signer en tant qu’agent libre de ligue mineure, un peu comme Almonte l’a fait en signant après le début de l’entraînement printanier en mars dernier.

Attrapeurs

Meilleurs paris pour la journée d’ouverture : Will SmithAustin Barnes

Autres options: Patrick Mazeika*, David Freitas*, Hunter Feduccia*

Sur le 40-man, pas une option en 2023 : Diego Cartaya

La situation de capture des Dodgers est bien établie et l’une des meilleures du baseball. En utilisant le système de projection Depth Charts de FanGraphs, seuls les Blue Jays et les Orioles devraient tirer le meilleur parti de la position que Los Angeles.

La plus grande question qui sortira de ce groupe ce printemps est de savoir s’ils poursuivront une prolongation avec Will Smith, qui devrait gagner 5,25 millions de dollars cette saison au cours de sa première année d’arbitrage. Seuls JT Realmuto et Sean Murphy (qui ont obtenu une prolongation des Braves cet hiver) ont produit pour FanGraphs WAR au poste de receveur depuis que Smith a fait ses débuts fin mai 2019, et Smith n’a que 27 ans.

Champs intérieurs

Meilleurs paris pour la journée d’ouverture : Freddie Freeman, Gavin Lux, Miguel Rojas, Max Muncy, Miguel Vargas, Chris Taylor (utilitaire/voltigeur)

Autres options: Yonny Hernández, Michael Busch

Sur le 40-man, pas une option en 2023 : Jorbit Vivas, Eddys Leonard

L’acquisition de Miguel Rojas apporte une image beaucoup plus précise. Jacob Amaya a été un ligueur mineur productif pour les Dodgers et a peut-être été le meilleur arrêt-court défensif de la liste de 40 joueurs, mais il n’était pas prêt pour la grande ligue et il y a encore des raisons de douter de sa capacité à être un joueur d’impact. Rojas est une meilleure option immédiate, même en tenant compte du contrôle du club que les Dodgers ont encore sur un joueur comme Amaya.

Dans l’état actuel des choses, Rojas ne se glissera pas comme une option d’arrêt-court de tous les jours, mais y gagnera du temps. Il en sera de même pour Lux, qui laisse quelques départs au troisième but pour Rojas et commence au deuxième but pour Max Muncy et Miguel Vargas. Chris Taylor comblera les lacunes comme il le fait habituellement, mais le fait que Rojas s’occupe de certaines tâches utilitaires libérera Taylor pour répondre à des besoins plus urgents dans le champ extérieur. Les points forts de Michael Busch ne sont pas du côté défensif du ballon, mais s’il se montre même cromulant au deuxième but, son bâton gaucher pourrait être un coup de pouce à cette formation au cours de la seconde moitié.

Voltigeurs

Meilleurs paris pour la journée d’ouverture : Mookie Betts, Chris Taylor, Trayce Thompson, James Outman, Jason Heyward*

Autres options: Bradley Zimmer*, Steven Duggar*, Andy Pages, Jonny DeLuca, Drew Avans*

Les Dodgers lancent des fléchettes à faible risque sur le tableau et recherchent toujours de l’aide sur le terrain. Que ce soit pour Bryan Reynolds de Pittsburgh, Dylan Carlson de St. Louis ou quelqu’un comme Jarred Kelenic ou Taylor Trammel de Seattle, il y a des échanges qui ont du sens.

Mais c’est toujours le plus gros point d’interrogation de l’équipe, même avec Taylor au crayon pour jouer beaucoup sur le terrain gauche et central.

Jason Heyward est un ancien All-Star qui semble avoir adhéré au système de développement des joueurs des Dodgers. Bradley Zimmer et Steven Duggar ont montré des séquences de jeu solide lorsqu’ils se sont précipités pour jouer sur le terrain central. Mais ils étaient disponibles sur les offres de ligue mineure pour une raison. Jonny DeLuca pourrait finir par se frayer un chemin dans un cinquième rôle de voltigeur, mais son inclusion sur la liste des 40 joueurs cet hiver n’était pas un slam dunk.

Frappeur désigné

Meilleur pari pour le jour de l’ouverture : JD Martinez

Il n’y avait pas de section uniquement DH dans la dernière projection de liste que nous avons faite ici. C’est un facteur majeur à considérer maintenant que les Dodgers ont signé avec Martinez un contrat de 10 millions de dollars sur un an. Martinez est un vétéran de qualité et pourrait revenir à certains de ses sommets précédents maintenant qu’il a retrouvé l’entraîneur des frappeurs Robert Van Scoyoc. Mais avoir cette présence stable dans la formation et dans le club-house a un coût pour une partie de la malléabilité de la liste.

