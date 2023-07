Dodgers-Padres et Mets-Phillies en tête d’affiche de la série internationale MLB 2024

La MLB est un sport mondial, et elle parcourra à nouveau le monde la saison prochaine.

Le sport annoncé son calendrier international pour la saison 2024 mercredi. Voici les séries prévues, qui sont toutes des sets de deux matchs :

Série République dominicaine : Boston Red Sox contre. Raies de Tampa Bay (9-10 mars)

Ce sera une série de deux matchs lors de l’entraînement de printemps.

Série Séoul : Dodgers de Los Angeles contre. Padres de San Diego (20-21 mars)

La paire de rivaux de la NL West, qui s’est affrontée lors de la ronde divisionnaire de la NL la saison dernière, s’affrontera en Corée du Sud, marquant le début de la saison 2024 de la MLB. Ce sera la neuvième fois dans l’histoire de la MLB et la première fois en cinq ans qu’une série internationale lancera la saison, alors que les Mariners de Seattle ont balayé l’Oakland Athletics lors d’un match de deux matchs au Japon en 2019.

Série Mexico : Astros de Houston contre. Rocheuses du Colorado (27-28 avril)

Les Astros et les Rocheuses lanceront les deuxièmes Jeux de Mexico dans l’histoire de la MLB, alors que les Padres et les Giants de San Francisco ont joué dans la série inaugurale en avril de cette saison.

Série Londres : Mets de New York contre. Phillies de Philadelphie (8-9 juin)

M. Met et le Phillie Phanatic traverseront l’étang la saison prochaine, alors que les rivaux de NL East s’affronteront dans ce qui sera la troisième série de Londres de l’histoire de la ligue.

Le commissaire de la MLB, Rob Manfred, a exprimé son enthousiasme à propos de la liste internationale de matchs.

« La Major League Baseball est incroyablement excitée pour cette vaste liste de matchs internationaux en 2024 », Manfred a dit. « Nos efforts récents ont produit un fort enthousiasme dans le monde entier, et nous sommes impatients de bâtir sur cette base avec des retours à Mexico et à Londres, tout en ouvrant la saison en Corée pour la première fois. De plus, nous avons hâte de célébrez la tradition du sport en République dominicaine avec notre visite à Saint-Domingue en mars prochain.

« Nous sommes ravis que nos fans de quatre pays différents en dehors des États-Unis et du Canada aient l’opportunité de voir les stars du jeu. »

