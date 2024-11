Dodgers de Los Angeles : Shohei Ohtani et son chien volent la vedette au défilé de la victoire

CNN

—



Les Dodgers de Los Angeles ont profité d’une fête qui durait depuis plus de trois décennies vendredi alors qu’ils célébraient leur victoire en Série mondiale contre les Yankees de New York avec un défilé de bus à toit ouvert dans le centre-ville de Los Angeles avant un rassemblement d’encouragement au Dodger Stadium.

Environ 250 000 personnes se sont rassemblées dans les rues, leurs maillots des Dodgers créant une mer de bleu parmi les routes et les bâtiments en béton alors qu’ils saluaient et applaudissaient tandis que l’équipe passait dans des bus à toit ouvert.

Ils ont regardé la superstar Shohei Ohtani tenir en l’air son chien Decoy – qui portait un maillot des Dodgers n°17 ​​avec un laissez-passer d’accès au défilé attaché à son collier, et s’est ensuite tenu patiemment tout en se faisant caresser par de jeunes fans.

Une fois que le défilé s’est rendu sur le terrain ensoleillé du Dodger Stadium, Ohtani s’est adressé aux 42 000 supporters.

« C’est tellement spécial », a-t-il déclaré en anglais sous les applaudissements de ses coéquipiers derrière lui. « Je suis tellement honoré d’être ici et de faire partie de cette équipe. Félicitations, Los Angeles, merci les fans.

Plus de trois décennies se sont écoulées depuis que les Dodgers de Los Angeles ont connu pour la dernière fois un défilé de victoires puisque leur dernière victoire en Série mondiale a eu lieu en 2020, lorsque toutes les célébrations ont été étouffées par la pandémie de Covid-19, et leur dernière victoire avant cela a eu lieu en 1988.

Il semblait que la majeure partie de la ville était dans les rues, certains avaient même escaladé des clôtures ou des feux de circulation pour avoir un meilleur point de vue, certains avaient décoré des fenêtres sur le parcours du défilé, d’autres brandissaient des drapeaux, des foulards et des mouchoirs.

À l’intérieur du Dodger Stadium, le rappeur Ice Cube a lancé la fête en interprétant « It’s a Good Day » tandis que le manager Dave Roberts dansait et excitait la foule avant que les joueurs, leurs familles et le personnel ne les rejoignent au milieu.

Alors que chaque joueur s’adressait à la foule, ils ont été accueillis par des acclamations bruyantes, en particulier le MVP des World Series Freddie Freeman qui s’est frayé un chemin dans les livres d’histoire cette semaine, trois mois seulement après avoir dû quitter l’équipe pour s’occuper de ses trois ans. mon vieux fils Max, qui était alors gravement malade.

« Quoi de neuf LA », a-t-il crié en montant sur le podium et la foule a commencé à scander son nom.

« Je n’avais qu’une jambe, mais j’avais tout un groupe de gars qui me soutenaient toute l’année », a-t-il déclaré, faisant référence au fait qu’il soignait une entorse à la cheville avant les World Series.

« Du fond du cœur, il y a trois mois… quand vous les gars, quand je suis revenu après que mon fils soit tombé malade, vous vous êtes montrés pour ma famille et moi. Ce fut l’une des plus belles expériences que j’ai jamais vécues sur le champ. J’ai été tellement touché. J’ai fait tout ce que je pouvais pour figurer sur ce peloton pour vous, et je suis content de l’avoir fait parce que nous avons un championnat maintenant.

Le fils de Freeman, Max, a reçu un diagnostic de syndrome de Guillain-Barré – un trouble neurologique rare dans lequel le système immunitaire attaque les cellules nerveuses – plus tôt cette année. En juillet, Max est tombé dans une paralysie totale et Freeman a quitté les Dodgers pour rejoindre sa famille à l’hôpital. Finalement, les médecins ont déclaré que son fils se rétablirait et Freeman a rejoint l’équipe en août.

La famille de Freeman l’a rejoint vendredi pour le défilé de la victoire et la célébration dans le stade.

Les célébrations ont eu lieu à l’occasion de ce qui aurait été le 64e anniversaire de Fernando Valenzuela. Le légendaire lanceur des Dodgers est décédé le mois dernier et a reçu un écusson uniforme affichant son nom et son numéro lors des World Series. Vendredi soir aussi, L’hôtel de ville de Los Angeles a été illuminé en vert, blanc, rouge et bleucombinant le drapeau mexicain avec le bleu des Dodgers, en l’honneur de Valenzuela.