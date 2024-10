Dodgers contre Padres, calendrier NLDS 2024 : où regarder les matchs éliminatoires de la MLB, couverture télévisée du baseball en séries éliminatoires

Les séries éliminatoires de la Ligue majeure de baseball se poursuivront samedi avec le début des séries divisionnaires des ligues respectives. Ces sets au meilleur des cinq détermineront quelles équipes accéderont à leur série de championnats de la ligue, où elles joueront à la fois pour le fanion et pour avoir la chance de concourir pour le titre des séries mondiales.

Du côté de la NL, les Dodgers n°1 de Los Angeles accueillent les Padres n°4 de San Diego. Les Dodgers ont eu un laissez-passer pour renoncer à la série Wild Card ; les Padres ont balayé les Braves d’Atlanta en deux matchs pour gagner leur entrée ici. Grâce au home run de Shohei Ohtani, Los Angeles a tenu bon pour battre San Diego lors du premier match samedi. Lors du deuxième match, les Padres ont éclaté dans ce qui s’est avéré être un jeu chippy avec les fans des Dodgers.

Découvrez l’intégralité Calendrier des séries éliminatoires de la MLB 2024. Et voici le planning NLDS :

Jeu 1 sam. 5 octobre Dodgers 7, Padres 5 FS1, Fubo (Essayez gratuitement) Jeu 2 dim. 6 octobre Padres 10, Dodgers 2 FS1, Fubo (Essayez gratuitement) Jeu 3 mardi 8 octobre 21 h 08 HE FS1, Fubo (Essayez gratuitement) Jeu 4 (si nécessaire) mer. 9 octobre 21 h 08 HE FS1, Fubo (Essayez gratuitement) Jeu 5 (si nécessaire) vendredi 11 octobre 20 h 08 HE RENARD, Fubo (Essayez gratuitement)

Où regarder le match 3



Date: Mardi 8 octobre | Temps: 21 h 08 HE

Emplacement: Parc Petco (San Diego)

Canal: FS1, Fubo (Essayez gratuitement)

Lanceurs probables : RHP Michael King (13-9, 2,95 ERA) contre RHP Walker Buehler (1-6, 5,38 ERA)

Chances: CONT +122 | SD-145 ; plus/moins : 7,5

Ces clubs se sont déjà rencontrés deux fois en séries éliminatoires : en 2020, lorsque les Dodgers ont balayé les Padres ; et en 2022, lorsque les Padres ont remporté trois des quatre en route vers une apparition au NLCS.

Voici ce que vous devez savoir sur les deux côtés.

Padres: Il s’agit de la troisième participation de San Diego aux séries éliminatoires au cours des cinq dernières années. Ils ont atteint le NLCS en 2022 et ont été balayés par les Dodgers dans le NLDS en 2020. Les Padres ont remporté la série de la saison aux Dodgers, avec une fiche de 8-5 et devançant Los Angeles par six points au cours de ces 14 matchs.

Dodgers: Les Dodgers ont remporté la première place de la Ligue nationale après une saison régulière de 98-64. Los Angeles vise sa première victoire en séries éliminatoires depuis 2022, après avoir perdu dans chacune des deux dernières séries divisionnaires. Les Dodgers ne devraient pas permettre à Shohei Ohtani de lancer ces séries éliminatoires alors qu’il continue de se remettre de son opération au coude de l’automne dernier.