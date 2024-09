Dodgers 6-5 Rockies (22 septembre 2024) Récapitulatif du match

LOS ANGELES — — Shohei Ohtani a frappé un coup de circuit égalisateur en neuvième manche et Mookie Betts a suivi avec un coup de circuit mettant fin au match alors que les Dodgers de Los Angeles se sont ralliés pour une victoire de 6-5 sur les Rockies du Colorado, dimanche, pour maintenir leur avance de trois matchs dans la Ligue nationale Ouest.

Ohtani a réussi quatre coups sûrs et a ajouté deux buts volés, ce qui lui donne 53 circuits et 55 vols. sur la saison.

En début de neuvième manche après que les Dodgers se soient rapprochés à un point, Ohtani a soulevé la quatrième offrande de Seth Halvorsen, un lancer à 89 mph avec les doigts fendus, par-dessus le mur du champ droit-centre.

« Commencer la neuvième manche avec Shohei qui continue à faire ce qu’il fait, ça ne semble pas humain pour le moment », a déclaré le manager des Dodgers Dave Roberts. « Je n’ai pas vu un joueur aussi bloqué que Shohei depuis aussi longtemps depuis longtemps. »

Betts a frappé un home run gagnant vers le champ gauche sur un sinker à 101 mph de Halvorsen (2-1) pour son 19e de la saison.

« C’était énorme, surtout quand on regarde le tableau d’affichage et qu’on voit que San Diego a gagné », a déclaré Betts. « Je ne voulais pas le regarder, mais ils ont gagné et nous devions gagner un match là-bas. Shohei a commencé avec un home run pour nous donner de l’énergie et heureusement, j’ai pu mettre un bon swing dessus. »

Halvorsen, une recrue qui en était à sa 10e apparition en carrière, venait de réaliser son premier arrêt en carrière samedi.

« Il ne faut jamais s’attendre à l’issue d’un lancer », a déclaré Havorsen lorsqu’on lui a demandé s’il allait affronter Ohtani comme coureur égalisateur en neuvième manche. « Il faut se concentrer sur le processus et sur l’exécution d’un lancer. »

Le droitier des Dodgers Yoshinobu Yamamoto, qui tente de consolider une place dans la rotation des séries éliminatoires des Dodgers, a accordé quatre points sur cinq coups sûrs en trois manches avec trois buts sur balles.

Yamamoto, à son troisième départ après un séjour de trois mois sur la liste des blessés, est probablement le deuxième partant des prochaines séries éliminatoires pour Los Angeles.

Teoscar Hernández et Kiké Hernández ont également frappé des coups de circuit pour les Dodgers, tandis que cinq lanceurs de Los Angeles ont réussi un total de 17 retraits au bâton, un sommet cette saison. Blake Treinen (7-3) a éliminé les trois frappeurs en neuvième manche.

Les Dodgers peuvent remporter leur 11e titre de division au cours des 12 dernières saisons avec deux victoires sur les Padres lors de la prochaine série de trois matchs.

« Ce sera amusant », a déclaré Betts. « Beaucoup d’énergie. Je suis sûr qu’il y aura beaucoup d’émotions et tout ça, donc ce sera amusant. Ce sont les jeux dont nous rêvons de jouer. »

Le droitier des Rockies Antonio Senzatela a accordé un point en cinq manches à son deuxième départ Depuis leur retour d’une opération de Tommy John, Brendan Rodgers et Nolan Jones ont chacun produit deux points pour les Rockies, qui ont besoin de trois victoires lors de leurs six derniers matchs pour éviter une deuxième saison consécutive de 100 défaites.

Les Rockies ont rempli les buts dès le début du match grâce à des simples d’Ezequiel Tovar et Ryan McMahon, ainsi qu’à un but sur balles de Michael Toglia, avant que Rodgers ne frappe un simple à deux points. Jones a ajouté un retrait au sol pour un point produit pour une avance de 3-0.

« Ce n’était pas très tôt, nous avons eu quelques opportunités… et nous avons tué quelques rallyes, mais c’était tout simplement génial de voir nos gars toujours compétitifs », a déclaré Roberts.

Le seul point marqué par Los Angeles face à Senzatela est venu sur le 31e coup de circuit de la saison de Teoscar Hernández en quatrième manche.

Au cours de la semaine dernière, Ohtani a frappé 16 coups sûrs en 32 présences au bâton (.500) avec six circuits, sept buts volés, 17 points produits, 11 points marqués et un OPS de 1,668.

« C’est pourquoi il a obtenu 700 millions de dollars pour nous soutenir et nous devons simplement le soutenir », a déclaré Betts.

SALLE DES FORMATEURS

Dodgers : Le 3B Max Muncy était hors de la formation de départ en raison d’une douleur au côté après avoir plongé pour faire un jeu samedi.

SUIVANT

Rockies : Le lanceur droitier Ryan Feltner (3-10, 4,73 ERA) devrait débuter contre les Cardinals mardi pour ouvrir la dernière série à domicile de la saison.

Dodgers : Le lanceur droitier Landon Knack (3-4, 3,39 ERA) débute mardi la dernière série à domicile contre les Padres.

