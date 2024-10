Dodgers 6-3 Yankees (25 octobre 2024) Récapitulatif du match

LOS ANGELES — Une soirée à couper le souffle toute la nuit avec une fin hollywoodienne.

Le premier match des Yankees-Dodgers a certainement été livré.

Freddie Freeman a réussi le premier grand chelem de fin de match de l’histoire des World Series avec deux retraits en 10e manche pour donner aux Dodgers de Los Angeles une victoire 6-3 sur les Yankees de New York lors d’un match d’ouverture rempli de drames vendredi.

« C’est peut-être le plus grand moment de baseball auquel j’ai jamais assisté, et j’en ai été témoin de grands », s’est émerveillé le manager des Dodgers Dave Roberts.

Entravé par une grave entorse à la cheville droite, Freeman a réussi un circuit sur le premier lancer qu’il a vu – une balle rapide intérieure à 92 mph de Nestor Cortes – et a levé sa batte haut avant de commencer son trot alors que la foule à guichets fermés de 52 394 personnes rugissait.

« Je n’arrive pas à croire ce qui vient de se passer », a déclaré Roberts. « C’est ce qui fait de la Classique d’automne un classique, n’est-ce pas, parce que les stars sortent et les superstars font de grandes pièces, obtiennent de gros succès, dans les plus grands moments. … Je suis sans voix en ce moment.

Cela rappelait Le superbe circuit de Kirk Gibson qui a soulevé Los Angeles contre les Oakland Athletics lors du premier match des World Series 1988 au Dodger Stadium – l’un des swings les plus célèbres de l’histoire du baseball.

Gibson, mis à l’écart en raison de blessures à la jambe, est sorti du banc et s’est connecté contre Dennis Eckersley, plus proche du Temple de la renommée.

« Mais j’ai joué tout le match », a déclaré Freeman avec un sourire.

Freeman, huit fois All-Star qui a raté trois matchs lors des séries éliminatoires de la Ligue nationale à cause de sa cheville blessée, n’a pas réussi de coup sûr supplémentaire en séries éliminatoires jusqu’à ce qu’il réussisse un triple lors de la première manche vendredi.

« En fait, je me sentais plutôt bien », a déclaré Freeman, qui fera don de ses pointes de jeu au Temple de la renommée de Cooperstown. « Les six derniers jours, nous l’avons très bien traité. Je me sens plutôt bien. Juste au moment où je suis sorti en courant pour saluer mes coéquipiers, je me sentais plutôt bien, car c’était la première fois que je courais de la semaine. Donc, la cheville va bien.

Après le coup de circuit, Freeman a couru vers son père.

« Je lui criais juste au visage. Je suis désolé, papa », a déclaré Freeman en riant. « Il est là depuis que je suis un petit garçon, me proposant des entraînements au bâton tous les jours. Alors c’est un moment, c’est le moment de mon père.

Giancarlo Stanton a lancé un circuit de deux points pour New York dans ce match très médiatisé et étoilé entre deux des franchises les plus célèbres et les plus réussies du baseball – le troisième match d’ouverture consécutif des World Series avec des manches supplémentaires.

« Vous ne pouvez pas rester assis ici et vous morfondre. Vous ne pouvez pas rester ici et vous plaindre. Vous ne pouvez pas, vous pourriez, vous le feriez », a déclaré le cogneur des Yankees, Aaron Judge. « Il est temps d’aller travailler. Nous avons perdu ce match. Apprenez-en. Voyez où nous pouvons nous améliorer et allez-y et gagnez le prochain.

En début de 10e, Anthony Volpe s’est écrasé sur le choix d’un défenseur comme arrêt-court, marquant Jazz Chisholm Jr. depuis la troisième place après avoir volé deux buts, pour donner à New York une avance de 3-2.

Le rapide Chisholm a choisi le lanceur gagnant Blake Treinen, puis a volé la deuxième place. Après une marche intentionnelle vers Anthony Rizzo, Chisholm a glissé le troisième but sans contestation alors que Treinen était lent au marbre avec Max Muncy jouant profondément au troisième.

Tommy Edman a fait un arrêt en plongée à sa gauche sur le grounder de Volpe, mais n’a pas pu le sortir de son gant au départ. Il s’est classé deuxième pour faire sortir Rizzo alors que Chisholm rentrait chez lui avec le feu vert.

Mais les Dodgers n’avaient pas fini.

Gavin Lux a marché contre le lanceur perdant Jake Cousins ​​avec un retrait en fin de 10e et est passé deuxième sur le simple sur le terrain d’Edman au deuxième. Le remplaçant défensif Oswaldo Cabrera a fait tomber le ballon avec son gant mais il s’est infiltré dans le champ extérieur.

Cela a soulevé cogneur étoile Shohei Ohtani, un frappeur gaucher. Le manager des Yankees, Aaron Boone, s’est de nouveau rendu à son enclos pour Cortes, un partant gaucher qui n’avait pas lancé depuis le 18 septembre en raison d’une blessure au coude.

Après avoir raté les séries éliminatoires de l’AL, Cortes a été ajouté à la liste des World Series vendredi.

« J’ai couru dans la cage (des frappeurs) et j’ai dit aux gars dans la cage que ce match aurait dû être le premier match de baseball jamais diffusé à la carte », a déclaré le voltigeur de centre des Dodgers Kiké Hernández.

Le voltigeur de gauche Alex Verdugo a réussi un attrapé en cours d’exécution en territoire des fausses balles pour retirer Ohtani sur le premier lancer de Cortes. L’élan de Verdugo l’a fait tomber par-dessus le mur de soutènement bas, faisant avancer les deux coureurs d’un but car, selon la règle, c’est devenu une balle morte lorsque Verdugo s’est retrouvé dans les gradins.

Avec la première base ouverte, New York a intentionnellement marché Mookie Betts pour charger les bases et organiser un match gauche contre gauche de Cortes contre Freeman.

«J’étais à l’heure pour le chauffage», a déclaré Freeman.

Son entrée dans le pavillon du champ droit a plongé les fans des Dodgers dans une frénésie. Il s’agissait du troisième circuit de l’histoire de la Série mondiale pour une équipe qui était à la traîne, après le tir de Gibson et celui de Joe Carter pour les Blue Jays de Toronto qui ont remporté la Série mondiale 1993 contre Philadelphie.

Nelson Cruz a réussi le seul autre grand chelem de fin de match de l’histoire des séries éliminatoires, pour le Texas lors de la série de championnats de la Ligue américaine 2011 contre Detroit.

« C’est ça, tu as 5 ans dans le jardin juste là », a déclaré Freeman. « C’est un rêve devenu réalité, mais ce n’en est qu’un. Nous en avons trois autres.

C’est la 12e fois que les Yankees et les Dodgers se rencontrent dans les World Series, l’affrontement le plus fréquent dans les annales des ligues majeures, mais leur précédent affrontement en octobre remonte à 43 ans.

Alors que les Dodgers sont à la recherche de leur huitième titre et deuxième en cinq ans, les Yankees participent à la Classique d’automne pour la première fois depuis leur victoire au 27e rang en 2009.

La première série avec une paire de frappeurs de 50 circuits, Judge (58) et Ohtani (54), s’est ouverte tranquillement alors que Gerrit Cole, lauréat du prix AL Cy Young 2023, et Jack Flaherty se sont battus pendant quatre manches sans but. Le juge a retiré son swing lors de ses trois premières présences au bâton avant de frapper un simple contre Brusdar Graterol avec deux retraits au septième.

Ohtani était à 0 en 3 avant d’arracher un doublé sur le mur du champ droit en huitième. Il a couru jusqu’à la troisième place sur le jeu lorsque le joueur de deuxième but Gleyber Torres a mal géré le lancer de Juan Soto, ce qui est devenu coûteux lorsque Ohtani a marqué sur un ballon sacrifice de Betts qui a égalisé le score à 2.

Avec deux retraits au neuvième, Torres a envoyé un long drive au centre gauche. Un fan portant un maillot des Dodgers a atteint le mur et a attrapé le ballon. Les arbitres ont statué sur l’interférence des supporters et ont accordé un doublé à Torres, un appel confirmé en rediffusion vidéo. Le ventilateur a immédiatement quitté les lieux.

Soto a été intentionnellement marché avant que Judge n’apparaisse contre Treinen pour mettre fin à la manche.

Les Dodgers ont pris une avance de 1-0 en cinquième lorsque Hernández a triplé Soto dans le champ droit et a marqué sur la volée sacrificielle de Will Smith.

Les Yankees ont répondu dès le sixième. Soto a marqué un simple en tête avant que le juge ne retire son swing pour la troisième fois. Stanton a suivi avec un tir de 412 pieds pour arrêter Flaherty pour son 17e circuit en carrière en séries éliminatoires. Stanton a grandi dans la vallée voisine de San Fernando, non loin de la ville natale de Flaherty, Burbank.

Stanton, le MVP de l’ALCS, s’est connecté sur une courbe d’articulation qui pendait légèrement au bas de la zone de frappe. Son sixième circuit en 11 matchs en séries éliminatoires a été lancé à 116,6 mph.

Après la victoire décisive du week-end dernier à Cleveland, Stanton a déclaré : « Ce n’est pas le trophée que je veux. Je veux le prochain.

Les Yankees ont ensuite chargé les bases. Chisholm a éliminé Anthony Banda et a volé la deuxième place. Après le retrait de Rizzo, Volpe a été intentionnellement marché. Austin Wells a réussi un simple sur le terrain qu’Edman a étouffé avec un plongeon pour sauver un point avant que Verdugo ne frappe contre son ancienne équipe.

Fernando Valenzuelalauréat du NL Cy Young Award 1981 et recrue de l’année, décédé plus tôt cette semaine à l’âge de 63 ans, a été honoré d’une minute de silence avant le match.

Le deuxième match aura lieu samedi soir au Dodger Stadium, avec le LHP des Yankees Carlos Rodón contre la recrue de 325 millions de dollars Yoshinobu Yamamoto.

Rodón a une fiche de 1-1 avec une MPM de 4,40 en trois départs en séries éliminatoires, avec 22 retraits au bâton en 14 1/3 de manches. Yamamoto a une fiche de 1-0 en trois départs en séries éliminatoires avec une MPM de 5,11 et 11 retraits au bâton en 12 1/3 de manches.

