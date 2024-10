Dodgers 10-2 Mets (17 octobre 2024) Récapitulatif du match

NEW YORK — Après une autre éruption en octobre, Shohei Ohtani et les Dodgers de Los Angeles sont à une victoire des World Series.

Ohtani a réussi un premier circuit et a marqué quatre fois, Mookie Betts est également allé en profondeur et a produit quatre points, et les Dodgers ont battu les Mets de New York 10-2 jeudi soir pour une avance de 3-1 dans leur série de championnats déséquilibrée de la Ligue nationale.

« J’aime la façon dont nos gars n’ont pas lâché le gaz », a déclaré le manager Dave Roberts. « Nous ne voulons pas donner d’élan à ces gars-là. »

Betts a réussi un circuit de deux points et un double de deux points parmi ses quatre coups sûrs. Max Muncy a prolongé sa séquence d’atteinte de la base en toute sécurité à 12 apparitions au marbre, un record en séries éliminatoires, et les Dodgers se sont rapprochés de leur 25e fanion – le plus important dans l’histoire de NL.

« Vous chevauchez simplement ces émotions », a déclaré Betts. « J’ai essayé de rester équilibré et tout ce genre de choses. Dans un moment comme celui-ci, ça ne marche pas vraiment, alors il suffit de sauter sur les montagnes russes et de profiter de la balade.

Le cinquième match aura lieu vendredi au Citi Field, avec Jack Flaherty prévu de lancer pour Los Angeles dans le but de placer l’équipe de sa ville natale dans les World Series.

David Peterson fera son premier départ en séries éliminatoires pour New York après avoir bien lancé hors de l’enclos des releveurs ces séries éliminatoires.

« Peterson est complètement reposé. La dernière fois qu’il a lancé, c’était il y a quatre jours. Je m’attends donc à ce qu’il fasse un départ régulier », a déclaré le manager des Mets Carlos Mendoza, ajoutant que le partant Kodai Senga sera disponible à l’extérieur de l’enclos des releveurs.

Pâte de nettoyage surprise Tommy Edman a réussi trois points produits, dont un double décisif contre le partant Jose Quintana avec deux retraits en troisième manche. Kiké Hernández a suivi avec un simple RBI qui a porté le score à 3-1.

Betts a ouvert le match, saluant le releveur Jose Buttó avec un double de deux points en quatrième, puis le droitier Phil Maton avec un circuit de deux points en sixième.

Les deux gros coups sûrs ont suivi des buts sur balles vers Ohtani, qui a remis trois passes franches consécutives après un circuit sur des swings consécutifs remontant au match 3.

«Je sais juste qu’il y a eu un étirement là-bas pour deux ou trois présences au bâton, je ne pense pas qu’il ait même vu un lancer de près, ce que je comprends. Mais ça va être difficile de le promener tout le temps », a déclaré Betts. « Nous verrons. S’ils veulent continuer à le faire, ce n’est pas grave. Je dois juste m’assurer de prendre soin de mon travail et des gars derrière nous.

Ohtani a pointé vers l’abri des Dodgers lorsqu’il s’est connecté. La superstar de 700 millions de dollars a déclaré que le joueur de premier but All-Star Freddie Freeman, blessé à la cheville, lui avait parlé avant le match.

« Freddie m’a parlé pour s’assurer que je rejoignais le parti le plus tôt possible », a déclaré Ohtani par l’intermédiaire d’un interprète. « J’ai donc pu le faire cette fois lors de ma première présence au bâton. »

Betts, qui a commencé la soirée avec une moyenne de ,200 en séries éliminatoires, a donné un énorme coup de poing entre le deuxième et le troisième alors qu’il contournait les buts après son troisième circuit des séries éliminatoires.

Mark Vientos a fourni un moment fort rare pour New York, réussissant son quatrième circuit en séries éliminatoires dès la première manche. Une recrue à 325 millions de dollars Yoshinobu Yamamoto.

Mais les Mets, qui avaient une fiche de 14-2 lors de leurs 16 derniers matchs au Citi Field à leur retour chez eux mercredi, ont été expulsés sur leur propre terrain pour la deuxième soirée consécutive.

New York a été dominé 30-9 dans la série, dont 9-0 lors du premier match et 8-0 lors du troisième match.

« Vous devez donner du crédit à ces gars-là. C’est une formation complète », a déclaré Mendoza. « Et que (nos partants) le ressentent ou non, nous n’avons pas exécuté et nous n’avons pas eu de longueur avec eux. »

Le dernier flop après un retour passionnant jusqu’en octobre a fait taire une foule de 43 882 personnes à guichets fermés et a laissé Citi Field étrangement calme en fin de manche – et à peu près aussi vide qu’en avril.

« Si nous revenons de cela, cela va être une sacrée histoire », a déclaré le voltigeur Brandon Nimmo.

Evan Phillips a remporté la victoire avec 1 1/3 de manche sans but en relève de Yamamoto, qui en a retiré huit et a été éliminé en cinquième avec une avance de 5-2.

Menés 7-2, les stupéfiants Mets ont eu une chance de revenir dans le match lorsqu’ils ont rempli les buts sans que personne ne soit retiré en sixième. Mais ensuite Phillips a obtenu deux retraits et Blake Treinen a retiré le frappeur de pincement Jesse Winker sur une volée vers la piste d’avertissement du champ droit.

« J’aime en quelque sorte l’attitude nous contre le monde que nos gars ont adoptée. Je pense que c’est un peu ironique avec les Dodgers, mais j’aime ça », a déclaré Roberts.

« Une fois que nous aurons gagné cinq matchs supplémentaires, je serai beaucoup plus heureux. Mais oui, je suis très excité d’occuper ce poste. Et je veux juste garder nos gars affamés et concentrés et ne pas les laisser revenir dans la série. »

SALLE DES FORMATEURS

Les Dodgers : Freeman a raté son deuxième match des séries éliminatoires. Il a joué avec une cheville droite gravement foulée et enflée tout au long des séries éliminatoires.

Mets : Le receveur affaissé Francisco Alvarez a boitillé jusqu’au premier but dans la douleur après avoir été percé par le plomb de 91 mph de Yamamoto pour commencer le cinquième. Il a été retiré pour un frappeur de pincement avec les buts chargés en sixième.

SUIVANT

Acquis de Détroit à la date limite des échanges du 30 juillet, Flaherty a obtenu une fiche de 6-2 avec une MPM de 3,58 en 10 départs en saison régulière pour les Dodgers et a terminé 13-7 avec une MPM de 3,17 au total. Il a accordé deux coups sûrs en sept manches pour remporter le premier match de la NLCS 9-0.

Peterson avait une fiche de 10-3 avec une MPM de 2,90 en 21 départs en saison régulière. Il a sauvé le match décisif de la Wild Card Series à Milwaukee et a remporté le match décisif de la Division Series contre Philadelphie en relève.

AP MLB : https://apnews.com/hub/mlb