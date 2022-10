Dodge tente de convertir ses fans de muscle car du moteur V-8 en EV

Depuis la réintroduction de la Dodge Charger en 2006, Dodge s’est forgé une réputation de constructeur de muscle cars avec de gros moteurs et des travaux de peinture audacieux et brillants.

Mais il prévoit d’abandonner les moteurs Challenger et Charger à essence et les moteurs V-8 hemi qui alimentent certaines des versions les plus populaires.

Le concept Dodge Charger Daytona SRT entièrement électrique récemment lancé par Dodge est sa tentative de conserver l’identité de la voiture musclée à une époque où il devient de plus en plus difficile de vendre une voiture de sport énergivore.

En fait, il devient de plus en plus difficile de vendre une voiture. Les VUS et les camions envahissent le marché américain des véhicules. RBC Capital estime que les marques sœurs de Dodge, Jeep et Ram, représentent 50 % des bénéfices de la société mère Stellantis.

Pendant ce temps, les nombreux fans des muscle cars puissants mais assoiffés de carburant de Dodge font la paix avec la fin apparente d’une époque.

Regardez la vidéo pour en apprendre plus.