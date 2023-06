Dodge, Ram dessus Tesla, Volvo

Les nouveaux véhicules deviennent de plus en plus gênants, en partie à cause des nouvelles technologies, y compris les systèmes de sécurité, selon l’édition 2023 de l’étude de qualité initiale de JD Power publiée jeudi.

« L’industrie automobile est confrontée à un large éventail de problèmes de qualité, un phénomène jamais vu dans les 37 ans d’histoire du [Initial Quality Study] », a déclaré Frank Hanley, directeur principal de l’analyse comparative automobile chez JD Power. « Les nouveaux véhicules d’aujourd’hui sont plus complexes – offrant une technologie nouvelle et passionnante – mais ne satisfont pas toujours les propriétaires. »

L’étude de qualité initiale de 2023 a révélé que les problèmes à l’échelle de l’industrie pour 100 véhicules ont augmenté de 12 à 192, en moyenne. Cela fait suite à une augmentation de 18 problèmes pour 100 véhicules dans l’étude de l’année dernière, une augmentation attribuée à l’époque aux problèmes persistants de la chaîne d’approvisionnement qui ont tourmenté l’industrie pendant la pandémie de Covid-19.

L’étude a mis en évidence des problèmes croissants avec les fonctionnalités avancées d’assistance à la conduite telles que les avertissements de sortie de voie et le freinage d’urgence automatique, ainsi que des problèmes généralisés avec les chargeurs sans fil que les constructeurs automobiles ont ajoutés aux smartphones des conducteurs.

Mais alors que l’enquête a montré qu’une partie de l’augmentation des problèmes cette année est liée aux nouvelles technologies, elle a également révélé que les constructeurs automobiles ont des problèmes avec des choses autrefois considérées comme des éléments de base, comme les poignées de porte. Certains constructeurs automobiles, peut-être inspirés par Tesla, ont ajouté des poignées de porte de haute technologie à de nouveaux modèles, une « zone à problème de percolation », selon l’étude, les véhicules électriques constituant sept des 10 pires contrevenants.

Trois Stellantide marques – Dodge, Ram et Alfa Romeo – sont en tête du classement de qualité de cette année, tandis que les fabricants de Volvo et de véhicules électriques Tesla et L’Etoile polaire a atterri au bas de la liste, avec respectivement 257 et 313 problèmes pour 100 véhicules.

Parmi les constructeurs automobiles américains, Moteurs généraux a fait bonne figure, plaçant ses quatre marques – Chevrolet, GMC, Buick et Cadillac – dans le top 10 des marques de qualité.

Moteur Ford n’a pas fait aussi bien. La marque Ford et Lincoln étaient en dessous de la moyenne dans le décompte de cette année, avec respectivement 201 et 208 problèmes par véhicule. Alors que Hyundai et Kia de Corée étaient tous deux solidement au-dessus de la moyenne, un parangon de qualité de longue date, Toyota sous-performé avec 194 problèmes pour 100 véhicules, légèrement moins bon que la moyenne.

Les meilleures marques grand public pour la qualité initiale étaient Dodge, Ram et Buick. Alfa Romeo, Porsche et Cadillac sont en tête du classement des marques premium.

Les fabricants de véhicules électriques tels que Tesla, Polestar, Lucid et Rivian ne sont pas officiellement considérés comme faisant partie de l’étude car ils ne donnent pas à JD Power l’autorisation formelle d’accéder aux données des clients, une obligation légale dans 15 États.

JD Power a pu calculer ses scores pour Tesla et Polestar sur la base des résultats qu’il a collectés dans d’autres États. Les tailles d’échantillons pour Lucid et Rivian ont été considérées comme trop petites pour être éligibles aux classements et aux récompenses, mais sont incluses dans les moyennes globales de l’industrie, a déclaré JD Power.

Les classements annuels de qualité initiale de l’entreprise sont basés sur les réponses au sondage des acheteurs de voitures neuves ou des locataires de véhicules de l’année modèle actuelle qui répondent au cours de leurs 90 premiers jours de possession. C’est une étude très suivie dans l’industrie automobile. Les résultats de cette année sont basés sur les réponses de plus de 93 000 participants.

La société mène des enquêtes distinctes pour classer les marques en fonction de leur fiabilité à long terme, de l’attrait des caractéristiques de leurs nouveaux véhicules et des expériences d’achat des acheteurs de voitures à travers les marques.