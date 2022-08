Dodge Charger R/T 1969 – Shaw Local

J’ai rencontré Bob Barrett lors d’une croisière nocturne récemment. Il avait sa spectaculaire Charger « Formal Black » de 1969. En me levant au coucher du soleil, je ne me souvenais tout simplement pas que la peinture noire était meilleure. Le noir est la couleur la plus difficile à garder propre ou à rendre attrayante. Avec une petite introduction, j’ai dit, Hey! C’est sympa!

J’ai demandé quand la voiture avait été restaurée.

“Ce n’est pas le cas”, a-t-il dit.

J’ai répondu que cela ne pouvait pas être la peinture d’origine ?

“Non, il a été repeint en 1985”, a déclaré Bob.

Eh bien, il a certainement bien résisté.

“Oui, j’essaie de m’en occuper.

Il était peint quand tu l’as eu ?

“Non, j’avais il a peint en 1985.

Oh, c’était rugueux, donc il fallait de la peinture ?

Il a répondu que la peinture d’origine était usée et ébréchée vivant dans le Midwest.

Assez de chat et de souris, pensai-je et demandai depuis combien de temps il possédait la voiture.

“Cinquante-trois ans en janvier”, a-t-il déclaré.

En utilisant les mathématiques de base, j’ai dit, vous avez eu cette voiture en 1970 ?

“Oui, j’étais en première à l’université, je suis tombé amoureux du changement de style corporel en 1968 et, après avoir vu le film Bullit. Je voulais un ’68 mais je n’en ai pas trouvé. En 1970, j’ai trouvé ce 69, pour 2 000 $.

Ouah!

Photos par Steve Rubens – 1969 Dodge Charger R/T Side

J’ai continué : Un collégien qui a traversé la crise du gaz des années 1970 et vous l’avez gardé toutes ces années ? « Oui, ce n’était pas facile, j’ai toujours réussi à trouver un endroit pour le coller. J’ai conduit plusieurs tacots dans les années 70 et 80, mais j’ai pensé que c’était tellement cool que je devrais le garder.

Tant mieux pour toi, pensai-je, content que tu l’aies fait. Vous venez de l’entretenir et de le garder comme ça toutes ces années, en état de stock ?

“Pas exactement”, a expliqué Bob. « Il se passe beaucoup de choses entre 20 et 70 ans. Il se passait beaucoup de choses, sans compter que j’étais toujours inquiet à propos du repêchage du Vietnam.

Photos par Steve Rubens – 1969 Dodge Charger R/T arrière

L’année 1970 a été l’apogée pour les muscle cars avec les SS 454 Chevelle, les gros blocs Camaros et Mustangs, les généreuses offres de moteurs de Pontiac, sans parler de l’installation de pièces de performance sur tout ce que vous conduisiez. Ces voitures étaient des courses de rue et nous essayions toujours de nouvelles choses. Mon chargeur, un 440 Magnum de 375 chevaux, portait plusieurs configurations d’admission et de carburateur, y compris un pack de six (trois carburateurs à deux corps), des arbres à cames à haute levée, un kit de changement de vitesse pour ma transmission 727 renforcée, des phares d’atterrissage d’avion et divers rapports arrière. J’ai échangé une accélération contre un mauvais kilométrage sur l’autoroute et c’était facile à faire avec de l’essence à 30 cents le gallon.

“J’ai commencé à ralentir en 1986 lorsque j’ai ramené mon premier fils de l’hôpital dans le Charger, en juillet. Et la climatisation fonctionnait ! J’ai conservé toutes les pièces d’origine. Je l’ai remis au stock de l’usine… en quelque sorte », a-t-il expliqué.

Je sens qu’il y a encore du mojo secret sous les clignotants montés sur le capot de ce chargeur 440 R / T qui le place au centre de la scène sous les projecteurs classiques.