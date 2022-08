Dodge Charger Daytona EV Concept a un bruit d’échappement réel, une transmission à plusieurs vitesses

Au cours des près de vingt dernières années, Dodge a bâti sa réputation – et ses ventes – sur le dos des muscle cars rétro Charger et Challenger, proposant des variantes de plus en plus antisociales propulsées par des V8 suralimentés fous avec d’énormes quantités de chevaux. Mais Dodge sait qu’il ne peut pas ignorer le début de l’électrification, et maintenant il nous montre comment il maintiendra l’esprit des voitures musclées à l’ère des véhicules électriques avec le nouveau concept Charger Daytona SRT, qui préfigure de près un EV de production à venir en 2024.

La Charger Daytona tire la majorité de son inspiration de conception de la Charger de 1968, et comme vous pouvez probablement le constater, la plaque signalétique a de nouveau deux portes. (Dodge est délibérément ironique en faisant cela, un clin d’œil amusant à l’indignation du milieu des années 2000 lorsque la toute nouvelle Charger a été présentée comme une berline à quatre portes. Mais cette nouvelle Charger a un hayon à hayon au lieu d’un coffre traditionnel et un intérieur spacieux avec quatre sièges, dont la rangée arrière peut être rabattue à plat pour créer un grand espace de chargement.

Le concept Dodge Charger Daytona EV est le type puissant et silencieux



À l’avant de la Charger Daytona se trouve ce que Dodge appelle le R-Wing, un passage qui permet à l’air de circuler à travers la zone de « calandre » au-dessus du capot sculpté. L’avant carré présente une ouverture rectangulaire mince comme celle du ’68 Charger’s, avec une barre lumineuse à LED entourant le tout. Monté au centre se trouve le nouveau badge “Fratzog” de Dodge qui a été initialement apposé sur les muscle cars de la marque de 1962 à 1976 ; il sera utilisé pour tous les nouveaux véhicules électriques.

Le profil de la Charger Daytona est pour moi moins réussi, même si c’est un bel hommage à la Charger d’origine. La nouvelle voiture a une surface super lisse avec un profil de bouteille de Coke sur les ailes, mais la serre a l’air un peu haute et disgracieuse. Bien qu’elle ait un hayon, la lunette arrière n’est pas aussi inclinée que je le souhaiterais, ce qui donne à la Charger un profil un peu plus berline plutôt qu’une silhouette de coupé. L’arrière est génial cependant, avec des feux arrière qui font écho aux phares et un diffuseur inférieur cool.

Malheureusement, nous ne savons pas grand-chose sur le groupe motopropulseur de la Charger Daytona. Dodge dit qu’il aura une architecture électrique de 800 volts et une transmission intégrale standard, et trois niveaux de puissance seront proposés en usine. Le groupe motopropulseur EV s’appelle Banshee, et le logo arborant les ailes avant du concept est en quelque sorte encore plus cool que les logos déjà radieux Hellcat et Demon. Mais si les performances déjà inégalées de la Charger Daytona ne suffisent pas, une autre demi-douzaine de mises à niveau de performances seront disponibles via le catalogue Direct Connection de Mopar, composé de modifications logicielles et matérielles.

Dodge met en évidence deux des caractéristiques en instance de brevet de la Charger Daytona qui la distingueront de presque tous les autres véhicules électriques sur le marché. La première s’appelle eRupt : une transmission à plusieurs vitesses qui offre des changements de vitesse électromécaniques pour une expérience plus viscérale. Un aspect des véhicules électriques qui peut devenir moins impressionnant assez rapidement est l’accélération instantanée et le manque d’engagement du conducteur, et le système eRupt cherche à rectifier. Le Charger Daytona aura également un mode PowerShot qui offre une augmentation de puissance en appuyant sur un bouton pour plus de puissance de dépassement ou un meilleur lancement hors de la ligne.

La deuxième caractéristique brevetée est encore plus cool. Dodge donne à la Charger Daytona un véritable système d’échappement appelé Fratzonic Chambered Exhaust, qui utilise des chambres de réglage et un amplificateur à l’arrière de la voiture pour améliorer les bruits naturels du groupe motopropulseur. Le son du Charger Daytona équivaut apparemment au groupe motopropulseur Hellcat actuel en termes de décibels générés – ce n’est pas un mince exploit. Il est même capable de « tourner » à l’arrêt, produisant un bruit distinctif qui captera absolument l’attention de tout le monde autour de vous.

Entrez dans le Charger Daytona et vous êtes accueilli par un écran central de 12,3 pouces incliné vers le conducteur et un groupe de jauges numériques incurvées de 16 pouces. Il y a un volant à bords fins avec un rayon central flottant, des commandes tactiles capacitives et un bouton pour le mode PowerShot. Les sièges baquets légers présentent un motif de perforation Fratzog, et de nombreuses pièces intérieures comme le tableau de bord, la console centrale et les portes sont recouvertes d’une douce couleur ultraviolette.

Des graphismes conçus pour ressembler à un circuit imprimé entourent les sièges au sol et remontent sur la console centrale, et une pédale d’accélérateur en forme d’éclair et des coutures Blue Plasma et Silver sont un clin d’œil au groupe motopropulseur électrique de la Daytona. Il a également une texture paramétrique cool tout au long qui s’inspire de la calandre du ’68 Charger ; la lumière naturelle rebondit sur les surfaces et un éclairage ambiant réglable l’éclaire par le bas. Il y a aussi beaucoup de fibre de carbone exposée, y compris dans la zone de chargement.

Dodge a encore il reste un an de production pour les modèles Charger et Challenger à essence existants, ne vous attendez donc pas à en savoir plus sur le Charger Daytona avant que cette dernière année modèle ne soit en cours. Mais rien dans le concept Charger Daytona n’est très exagéré – atténuez quelques-uns des éléments de style les plus extravagants, et la production EV prévue en 2024 devrait ressembler à ce coupé rad.