Doddie Weir, star du rugby et militant de la SLA, décède à 52 ans

ÉDIMBOURG, Écosse (AP) – Doddie Weir, un ancien joueur de rugby écossais dont le diagnostic de la maladie de Lou Gehrig a conduit à une campagne largement saluée pour plus de recherche sur la SLA, est décédé à l’âge de 52 ans.

La Scottish Rugby Union (SRU) a annoncé samedi la mort de Weir.

Le verrou a joué 61 fois pour l’Écosse et était célèbre pour ses tacles croustillants et ses portées tonitruantes. Il a été une fois décrit par un commentateur de la BBC, Bill McLaren, comme étant « en charge comme une girafe folle ».

Weir a reçu un diagnostic de sclérose latérale amyotrophique, également connue sous le nom de maladie du motoneurone (MND), en décembre 2016. Il a utilisé son profil pour demander plus de financement et de meilleures recherches à mener sur la SLA et a appelé à l’amélioration des soins. affecté par celle-ci.

“C’est avec une grande tristesse que nous annonçons le décès de notre mari et père bien-aimé, Doddie”, lit-on dans un communiqué de la famille via la SRU.

« MND a tellement pris à Doddie, mais jamais son esprit et sa détermination. Il a combattu le MND si courageusement, et bien que sa propre bataille soit peut-être terminée, son combat se poursuit à travers sa fondation, jusqu’à ce qu’un remède soit trouvé pour tous ceux qui souffrent de cette maladie dévastatrice.

Weir a consacré ses dernières années à aider d’autres personnes touchées par la maladie, en créant sa propre fondation, My Name’5 Doddie (MNDF), qui a engagé près de 8 millions de livres (9,7 millions de dollars) dans des projets de recherche à travers le Royaume-Uni.

La mort de Weir est survenue moins de deux semaines après avoir fait une rare apparition à Murrayfield à Édimbourg où l’Écosse a perdu contre la Nouvelle-Zélande, l’équipe écossaise portant des maillots spécialement créés avec des numéros dans le célèbre tartan bleu et jaune de Weir pour marquer le jalon de cinq ans de la fondation.

“C’est tellement terriblement triste. Doddie était l’une des légendes sportives de notre pays, mais la façon courageuse dont il a répondu à MND a dépassé tout ce qui a été réalisé sur le terrain de rugby », a tweeté le Premier ministre écossais Nicola Sturgeon. “Il a refusé de laisser cela obscurcir son esprit et a tant fait pour aider les autres.”

Il est né George Weir le 4 juillet 1970, mais deviendrait plus connu sous son surnom. Il a remporté sa première sélection contre l’Argentine en 1990 et est devenu un pivot de deuxième ligne tout au long des années 1990. Weir a aidé son pays à remporter le Championnat des cinq nations de 1999 – le dernier grand succès de l’Écosse dans un tournoi. Il faisait également partie de l’équipe des Lions britanniques et irlandais qui a fait une tournée en Afrique du Sud en 1997, mais son voyage a été écourté par une blessure avant qu’il ne puisse se familiariser avec les Springboks.

Weir laisse dans le deuil sa femme Kathy et ses fils Hamish, Angus et Ben.

Dans une interview accordée au journal britannique Sunday Times quelques mois seulement après avoir annoncé publiquement sa maladie, Weir a rejeté l’idée que ses derniers jours pourraient être remplis d’apitoiement sur lui-même.

“Je n’ai pas eu de grosse fonte, même à la maison, car je ne suis pas sûr que cela aiderait”, a-t-il déclaré. «Peut-être le temps impair dans la voiture. Mais encore une fois, je reviens à ma vie. J’ai eu une vie fantastique. Alors craquez.

