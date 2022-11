Doddie Weir: Rob Burrow salue le «héros MND» alors que les hommages affluent pour la légende du rugby écossais «guerrier» | Actualités du rugby à XV

Rob Burrow (à gauche) a rendu hommage à Doddie Weir après sa mort à l’âge de 52 ans

Son compatriote souffrant de la maladie du motoneurone et militant, Rob Burrow, a rendu hommage à un “guerrier” inspirant, Doddie Weir, après sa mort à l’âge de 52 ans.

La mort de l’ancien international écossais a été annoncée par sa famille et la Scottish Rugby Union samedi soir.

Weir, qui a remporté 61 sélections en Écosse avant de prendre sa retraite en 2004, a reçu un diagnostic de MND en 2016 et a utilisé son profil pour faire pression pour que de meilleures recherches soient menées sur la maladie, ainsi que pour demander que des soins améliorés soient prodigués aux personnes qui en sont atteintes. .

Bien que sa bataille avec MND ait progressivement fait des ravages, Weir a poursuivi sa campagne de financement et a créé la fondation “My Name’5 Doddie”.

Bien que Weir n’ait jamais joué le code des 13 joueurs, il a développé une relation étroite avec le club de Super League Leeds Rhinos après que leur ancien joueur Burrow a été diagnostiqué avec MND en 2019.

Comme Weir, Burrow a également sensibilisé MND grâce à un travail caritatif considérable.

Plus tôt ce mois-ci, Weir a rencontré l’ancien joueur des Rhinos Kevin Sinfield au début de son défi “Ultra 7 en 7”, lorsqu’il a couru sept “ultra marathons” en autant de jours pour des causes liées au MND.

Dans un message sur Twitter, Burrow a déclaré: “Tellement triste d’apprendre la nouvelle du décès de mon héros mnd Doddie Weir.

“Je suis désolé de dire combien de guerriers de plus meurent avant que ce gouvernement stupide ne donne les 50 millions qu’il a dit qu’il donnerait.

“Je suis absolument dégoûté de voir mourir ma gentille girafe. Tu es la raison pour laquelle tu es si positif, RIP.”

En novembre 2021, le gouvernement a engagé au moins 50 millions de livres sterling pour aider à trouver de nouvelles thérapies, et éventuellement un remède, pour le MND, une maladie dans laquelle le cerveau et les nerfs dégénèrent progressivement.

Le ministère de la Santé et des Affaires sociales a déclaré qu’il restait déterminé à dépenser “au moins” 50 millions de livres sterling, bien que l’association MND affirme qu’elle attend toujours une réponse à une lettre du secrétaire à la Santé Steve Barclay.

Sinfield a également rendu hommage à Weir.

“Doddie était un géant en tant que joueur, mais sa campagne après son diagnostic de MND a fait de lui un colosse”, a déclaré l’ancien capitaine des Rhinos.

“Je suis honoré d’avoir pu appeler Doddie mon ami et je sais que son esprit vit en nous tous qui l’avons connu. Il sera toujours un champion.”

Le grand club de rugby écossais Doddie Weir a accueilli Kevin Sinfield le premier jour de son dernier défi de collecte de fonds

Dans une déclaration publiée via la SRU, la famille de Weir a parlé de sa détermination face à l’adversité.

“Doddie était une force inspirante de la nature. Son énergie et son dynamisme sans fin et sa force de caractère l’ont propulsé tout au long de sa carrière de rugby et d’affaires et, nous pensons, lui ont permis de lutter contre les effets de MND pendant tant d’années”, la déclaration de la famille Weir lis.

“Doddie a mis la même énergie et encore plus d’amour et de plaisir dans nos vies ensemble : c’était un vrai père de famille. Il est difficile de dire à quel point il va nous manquer.

“MND a tellement pris à Doddie, mais jamais son esprit et sa détermination.

“Il a combattu le MND si courageusement et bien que sa propre bataille soit peut-être terminée, son combat se poursuit à travers sa fondation jusqu’à ce qu’un remède soit trouvé pour tous ceux qui souffrent de cette maladie dévastatrice.”

‘Un homme remarquable’ | “Il nous a inspirés chaque jour”

Le président de World Rugby, Sir Bill Beaumont, a rendu hommage à un “homme remarquable”.

Beaumont a déclaré: “Aujourd’hui, la famille du rugby pleure l’un de ses membres les plus inspirants. Sa force de caractère était inébranlable, inspirante et émouvante.

“Il a canalisé sa détermination pour mener sa propre bataille, tout en menant la bataille pour toutes les personnes souffrant de MND à travers sa campagne et sa collecte de fonds inlassables. Toujours avec le sourire. Tout simplement, c’était un homme remarquable.”

La fondation de Weir a également rendu hommage au dynamisme et à la détermination de l’ancien international écossais dans la bataille contre MND.

Jill Douglas, directrice générale de la fondation, a déclaré: “Doddie a vécu une vie bien remplie, pleine de plaisir et d’amour. Et c’est cette approche de la vie qui a brillé dans sa détermination à faire une différence et à aider les autres lorsqu’il a reçu un diagnostic de neurone moteur. maladie.

“Il nous inspirait chaque jour par sa positivité et son énergie et était pleinement engagé dans le travail de la fondation qu’il a lancée avec ses amis proches en novembre 2017.

“La Fondation My Name’5 Doddie continue de mettre en lumière le MND et la nécessité de rechercher des traitements significatifs et, un jour, un remède contre cette maladie dévastatrice.

“Et notre vision d’un monde sans MND reste au cœur de notre stratégie. Alors que nous nous tournons vers l’avenir, nous honorerons le nom de Doddie et perpétuerons son héritage.”

Il y a eu une minute d’applaudissements à la mi-temps lors du match de l’Angleterre contre l’Afrique du Sud à Twickenham après que la nouvelle de la mort de Weir eut été annoncée à la foule.

Une déclaration de la RFU disait: “La famille England Rugby est profondément attristée par le décès de l’un des plus grands du jeu à Doddie Weir.

“Un vrai personnage sur et en dehors du terrain. Il nous manquera beaucoup. Nos pensées vont à sa famille et à ses amis en ce moment.”

Les hommages affluent pour la légende écossaise Weir

“Un guerrier redoutable sur et en dehors du terrain”

Jamie Weir de Sky Sports News

“Doddie était un gentil géant, un grand deuxième ligne physiquement imposant. Soixante et une fois, il a joué pour son pays et il a chevauché l’époque entre le match, transformant amateur en professionnel. Il est également le seul Écossais à avoir jamais marqué deux essais contre la Nouvelle-Zélande. , en quart de finale de Coupe du monde en 1995.

“C’était un personnage plus grand que nature qui était un leader inspirant pour tous les joueurs écossais à avoir joué aux côtés, et un homme extrêmement populaire dans le jeu au sens large également, un guerrier redoutable sur le terrain avec la même force et le même caractère en dehors du terrain.

“Quelques semaines plus tard, après avoir annoncé qu’il avait reçu un diagnostic de MND, il a annoncé qu’il créait une fondation, My Name’5 Doddie. Ils ont collecté des millions et des millions pour la recherche sur cette horrible maladie et, espérons-le, un jour un remède.

“Il a été très visible et présent au cours des cinq dernières années et il y a à peine 13 jours, il a apporté le ballon du match devant Kathy et ses garçons pour le match de l’Écosse contre les All Blacks à Murrayfield.

“Un homme extrêmement populaire, un formidable joueur de rugby, et ce qu’il a fait au cours des six dernières années pour essayer de lutter contre cette horrible maladie témoigne de la marque qu’il laisse sur toutes les personnes dont il a touché la vie. Il nous manquera énormément.”

Rory Lawson, ancien demi de mêlée écossais, sur Sky Sports News

“Doddie Weir en tant que joueur de rugby était immense mais au-delà de cela … les défis les plus récents et la façon dont il les a affrontés, la façon dont il a été un pionnier et a essayé de trouver un remède contre la maladie des motoneurones, a été absolument incroyable.

“Il laissera le monde dans un endroit meilleur avec tout le travail que lui et sa fondation ont accompli.

“C’était un joueur qui en a inspiré beaucoup, mais qui s’amusait aussi dans tout. C’était un farceur sur et en dehors du terrain et il a illuminé toutes les pièces dans lesquelles il est entré. C’est incroyablement triste d’apprendre ce qui est malheureusement une nouvelle inévitable parce que le motoneurone la maladie est celle qui vous décompose.

“Le combat de Doddie pendant cinq ans en a inspiré beaucoup, il l’a combattu avec tant de courage et d’humour.

“La façon dont il a fait face à la plus cruelle des maladies est une source d’inspiration pour tant de gens, et je pense que c’est une perte qui se fera sentir partout dans le monde, dans la communauté du rugby et bien au-delà.”