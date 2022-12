Doddie Weir: Les légendes du rugby se présentent en tartan au service commémoratif de l’ancien international écossais | Actualités du rugby à XV

Doddie Weir est décédé en novembre à l’âge de 52 ans après avoir souffert d’une maladie du motoneurone

Des personnes en deuil du monde du rugby et d’ailleurs se sont réunies pour un service commémoratif en l’honneur de l’ancien international écossais et collecteur de fonds caritatif Doddie Weir.

Le service a eu lieu lundi à l’église paroissiale de Melrose, qui surplombe le club de rugby de la ville, où Weir a remporté trois titres écossais au début des années 1990.

D’anciens joueurs écossais, dont John Jeffrey, Rob Wainwright, Gavin Hastings, Kenny Logan et Kelly Brown, figuraient parmi ceux qui sont arrivés avant le service.

Les fils de Weir, Ben (à gauche) et Hamish, parlent à l’ancien international écossais Gary Armstrong (à droite)

L’ancien entraîneur-chef écossais Ian McGeechan était parmi les premiers arrivés tandis que les anciens internationaux anglais Bill Beaumont et Rob Andrew étaient également présents.

L’épouse de Logan, le présentateur de télévision Gabby Logan et le cycliste médaillé d’or olympique Sir Chris Hoy étaient également présents.

Weir est décédé à l’âge de 52 ans le mois dernier, six ans après avoir reçu un diagnostic de maladie du motoneurone (MND).

L’entraîneur-chef de l’Écosse, Gregor Townsend, était présent au mémorial

L’ancien agriculteur de 6 pieds 6 pouces, qui a joué pour Newcastle et Border Reivers après être devenu professionnel, a aidé à collecter plus de 8 millions de livres sterling pour la recherche sur MND par le biais de son organisation caritative, My Name’5 Doddie Foundation.

Les participants ont été invités à porter le tartan en hommage à Weir, qui a aidé à concevoir son propre motif pour son organisme de bienfaisance.

Une gamme de couleurs était exposée avec des personnes en deuil portant des écharpes tartan, des châles, des pantalons, des kilts et des costumes.