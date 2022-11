Doddie Weir: la légende du rugby écossais décède à l’âge de 52 ans après avoir souffert d’une maladie du motoneurone | Actualités du rugby à XV

Doddie Weir

L’ancien international de rugby écossais Doddie Weir est décédé à l’âge de 52 ans des suites d’une maladie du motoneurone.

Weir, qui a remporté 61 sélections au cours d’une carrière légendaire en Écosse, a utilisé son profil pour faire pression pour que de meilleures recherches soient menées sur MND après son diagnostic en 2016, et a lancé un appel pour que des soins améliorés soient prodigués aux personnes atteintes.

“C’est avec une grande tristesse que nous annonçons le décès de notre mari et père bien-aimé, Doddie”, lit-on dans un communiqué de la famille via la Scottish Rugby Union.

“Doddie était une force inspirante de la nature. Son énergie et son dynamisme sans fin, ainsi que sa force de caractère, l’ont propulsé tout au long de sa carrière dans le rugby et dans les affaires et, selon nous, lui ont permis de lutter contre les effets de MND pendant tant d’années.

“Doddie a mis la même énergie et encore plus d’amour et de plaisir dans nos vies ensemble : c’était un vrai père de famille. Il est difficile de dire à quel point il va nous manquer.

“MND a tant pris à Doddie, mais jamais son esprit et sa détermination. Il a combattu MND si courageusement, et bien que sa propre bataille soit peut-être terminée, son combat se poursuit à travers sa fondation, jusqu’à ce qu’un remède soit trouvé pour tous ceux qui souffrent de cette maladie dévastatrice. “

Rendant hommage à Doddie Weir après sa mort à l’âge de 52 ans, le premier ministre écossais Nicola Sturgeon a tweeté: “C’est tellement triste. Doddie était l’une des légendes sportives de notre pays, mais la façon courageuse dont il a répondu au MND a dépassé

tout ce qui a jamais été réalisé sur le terrain de rugby.

“Il a refusé de laisser cela obscurcir son esprit et a tant fait pour aider les autres. Mes condoléances à ses proches.”

Weir a consacré ses dernières années à aider d’autres personnes touchées par le MND et à lutter contre la maladie, en créant sa propre fondation, My Name’5 Doddie.

Jill Douglas, directrice générale de la fondation, a déclaré: “Doddie a vécu une vie pleine de plaisir et d’amour. Et c’est cette approche de la vie qui a brillé dans sa détermination à faire une différence et à aider les autres lorsqu’il a été diagnostiqué.

avec une maladie du motoneurone.

“Il nous inspirait chaque jour par sa positivité et son énergie et était pleinement engagé dans le travail de la fondation qu’il a lancée avec ses amis proches en novembre 2017.

“La Fondation My Name’5 Doddie continue de mettre en lumière le MND et la nécessité de rechercher des traitements significatifs et, un jour, un remède contre cette maladie dévastatrice.

“La Fondation a collecté des fonds importants grâce aux efforts incroyables de nos incroyables supporters et a engagé 8 millions de dollars dans la recherche sur le MND au cours de cette période. Nous avons également accordé des fonds considérables aux personnes vivant avec le MND et leur

familles pour les aider à vivre une vie aussi épanouie que possible.

“Grâce à l’enthousiasme et au dynamisme de Doddie, nous avons collaboré avec d’autres parties prenantes au sein de la communauté MND et avons fermement établi la fondation en tant qu’organisation caritative de confiance, influente et bien soutenue.

“Et notre vision d’un monde sans MND reste au cœur de notre stratégie. Alors que nous nous tournons vers l’avenir, nous honorerons le nom de Doddie et perpétuerons son héritage.

“Il reste encore beaucoup à faire et, avec votre soutien, nous poursuivrons notre travail, en restant fidèles aux valeurs et à l’ambition de notre fondateur.”

