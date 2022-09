DocuSign va réduire ses effectifs de 9 % dans le cadre d’un plan de restructuration

Le site Web de Docusign Inc. sur un ordinateur portable disposé à Dobbs Ferry, New York, États-Unis, le jeudi 1er avril 2021.

DocuSign va licencier 9% de ses effectifs dans le cadre d’un plan de restructuration majeur, a annoncé mercredi la société.

Ce plan vise à soutenir les objectifs de croissance et de rentabilité de l’entreprise et à améliorer sa marge opérationnelle. En janvier 2022, DocuSign comptait 7 461 employés et indiquait que le plan de restructuration serait en grande partie achevé d’ici la fin de l’exercice 2023.

Il prévoit d’engager des charges entre 30 et 40 millions de dollars, principalement au cours des troisième et quatrième trimestres de l’exercice 2023, dans le cadre des changements.

Le fabricant de logiciels de signature électronique a suscité une vague d’intérêt accru parmi les investisseurs pendant la pandémie de Covid, car les consommateurs et les employés des entreprises sont devenus plus dépendants des moyens numériques de signer des documents. Mais l’intérêt s’est estompé et les actions ont chuté de 65 % jusqu’à présent cette année.

Plusieurs entreprises ont déclassé les actions de la société en juin après que les bénéfices du premier trimestre aient été inférieurs aux estimations des analystes. Dan Springer, l’ancien PDG, a démissionné plus tard ce mois-là. DocuSign annoncé plus tôt ce mois-ci qu’il a embauché un cadre d’Alphabet, Allan Thygesen, comme prochain PDG.

Les actions de DocuSign ont augmenté de 2% tôt mercredi.