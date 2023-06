DocuSign (DOCU) Rapport sur les résultats du premier trimestre 2024

L’application Docusign Inc. à télécharger dans l’App Store d’Apple sur un smartphone disposé à Dobbs Ferry, New York, États-Unis, le jeudi 1er avril 2021.

DocuSign, le fournisseur de signature électronique, a annoncé une progression des bénéfices et des revenus pour le trimestre fiscal terminé le 30 avril, en plus d’annoncer une poignée d’embauches de C-suite et de nouvelles offres de services. Les actions de la société ont grimpé jusqu’à 12% après les heures.

Voici comment l’entreprise a fait :

Gains: 72 cents par action, ajusté, contre 56 cents par action attendus par les analystes, selon Refinitiv.

72 cents par action, ajusté, contre 56 cents par action attendus par les analystes, selon Refinitiv. Revenu: 661 millions de dollars contre 642 millions de dollars attendus par les analystes, selon Refinitiv.

Au premier trimestre de l’exercice 2024 de Docusign, les revenus ont bondi de 12 % d’une année sur l’autre pour atteindre 661 millions de dollars, et les revenus d’abonnement ont augmenté du même pourcentage, pour atteindre 639 millions de dollars. Dans la catégorie « services professionnels et autres », les revenus ont grimpé de 14 % à 22 millions de dollars par rapport à la période de l’année précédente.

DocuSign a déclaré un bénéfice net de 539 000 $, ou zéro cent par action, contre une perte nette de 27,4 millions de dollars, ou 14 cents par action, un an plus tôt.

La société a annoncé de nouveaux produits et services, notamment des formulaires Web, un moyen pour les organisations de créer, personnaliser et gérer leurs propres formulaires, y compris l’exportation et l’analyse des données collectées.

DocuSign a fait état de 1,4 million d’utilisateurs payants et de plus d’un milliard d’utilisateurs au 30 avril et a souligné son orientation internationale vers les investisseurs, avec un service dans plus de 180 pays et une croissance des revenus internationaux de 17 % d’une année sur l’autre.

Pour le deuxième trimestre fiscal, DocuSign prévoit des revenus de 675 à 679 millions de dollars, contre des estimations d’analystes de 667 millions de dollars, selon Refinitiv. Pour l’exercice complet, la société prévoit des revenus de 2,71 à 2,73 milliards de dollars, contre 2,7 milliards de dollars pour les analystes.

DocuSign a également procédé à quelques embauches stratégiques au sein de la suite C au dernier trimestre, notamment en nommant un nouveau directeur financier, Blake Grayson, qui occupait auparavant le poste de directeur financier de Le comptoir commercial et dans d’autres fonctions financières chez Amazone .

La société a également choisi un nouveau directeur de produit en la personne de Dmitri Krakovsky – auparavant de CP4, Google, SAP et Yahoo – et un nouveau directeur de la sécurité de l’information en Kurt Sauer, qui occupait auparavant le même poste chez Journée de travail .

Correction : Allan Thygesen est l’actuel PDG de DocuSign. Une légende de photo dans une version antérieure identifiait Dan Springer comme directeur général.