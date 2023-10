BALTIMORE — Les élèves du lycée technique professionnel Carver sont retournés en classe selon un horaire échelonné lundi après une fusillade à l’extérieur de l’école la semaine dernière a fait trois adolescents blessés.

Des conseils étaient disponibles pour les étudiants et le personnel. Les responsables de Carver Vo Tech ont déclaré que tous les élèves allaient avoir une réunion communautaire au niveau scolaire avant de se rendre en classe.

La police a déclaré que cinq personnes faisaient face à des accusations en lien avec ces violences.

“C’est un peu troublant de renvoyer ma fille”, a déclaré Christen, un parent. “Je l’ai amenée à l’école mais je ne voulais pas.”

Aujourd’hui, les élèves retourneront à l’école selon un horaire échelonné après que trois adolescents ont été abattus près de l’école vendredi. Deux des adolescents blessés dans la fusillade font désormais face à des accusations. Je vous en dirai plus ce matin dans mon live reportage sur @wjz pic.twitter.com/VrFq5ONSAC -Alexus Davila (@AlexusVDavila) 30 octobre 2023

Parmi les accusés, trois sont mineurs et deux sont les parents de l’un de ces mineurs.

La police a déclaré que William Dredden III et Tiffany Harrison avaient emmené leur fils de 15 ans à Carver Vo Tech pour agresser un autre adolescent et, selon les documents d’accusation obtenus par WJZ, Dredden et Harrison ont eux-mêmes participé à l’agression.

“Les parents se comportent comme des enfants”, a déclaré un voisin.

Dredden et Harrison font tous deux face à un certain nombre d’accusations, notamment de voies de fait au premier degré et de mise en danger par imprudence.

Le maire de Baltimore, Brandon Scott, a réagi aux arrestations sur les réseaux sociaux en déclarant : « Il s’agit d’un exemple méprisable de parents qui facilitent l’escalade des conflits quotidiens entre jeunes jusqu’à une violence armée imprudente mettant en danger des vies innocentes. »

Scott a ajouté qu’il espérait que “tous les responsables de cet incident, y compris les parents, seront traduits en justice”.

Selon les documents d’accusation, la police a déclaré que le fils de Dredden et Harrison, âgé de 15 ans, avait utilisé une arme de poing semi-automatique lors de l’assaut de vendredi matin et avait fouetté l’adolescent non identifié avec un pistolet.

Selon la police, cette même arme de poing semi-automatique a ensuite été utilisée lors de la fusillade qui a suivi l’agression.

“La violence est partout”, a déclaré Christen. “Les armes sont partout. Cela commence par essayer de se procurer ces armes auprès de ces adolescents et de ces enfants. Les gens ont juste besoin de grandir et c’est difficile parce que les enfants ont des enfants.”

Deux jeunes de 15 ans que la police croit être les tireurs de l’incident de vendredi restent stables à l’hôpital, a indiqué la police.

La police affirme que ces deux jeunes de 15 ans seront inculpés en tant qu’adultes de diverses accusations, notamment de tentative de meurtre.