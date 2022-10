Documents: la planification du transport des migrants en Floride a commencé en juillet

ST. PETERSBURG, Floride (AP) – Les responsables de la Floride ont commencé à planifier le transport de migrants vers d’autres États en juillet et ont déclaré aux entrepreneurs potentiels que leur tâche serait de les relocaliser sur une base volontaire, selon des documents d’État.

Les documents publiés vendredi soir à l’Associated Press et à d’autres organes de presse fournissent de nouveaux détails sur le programme qui a abouti au vol du 14 septembre de 48 migrants, pour la plupart vénézuéliens, de San Antonio, Texas, à Martha’s Vineyard, une île au large du Massachusetts.

Le vol a engendré une enquête par un shérif du Texas et deux poursuites judiciaires au milieu des critiques selon lesquelles le programme était un coup politique du gouverneur républicain de Floride Ron DeSantis pour faire appel à sa base conservatrice.

DeSantis est candidat à la réélection cette année et est fréquemment mentionné comme candidat potentiel à la présidentielle de 2024. Son bureau n’a pas immédiatement répondu à un e-mail samedi demandant des commentaires sur la publication du document.

Selon les documents, le programme tel que décrit en juillet était destiné à “aider à la relocalisation volontaire des étrangers non autorisés qui se trouvent en Floride et ont accepté d’être relocalisés” ailleurs dans le pays. Il n’a fait aucune mention de trouver des migrants au Texas.

Un soumissionnaire basé en Floride qui n’a pas été choisi, Gun Girls Procurement Solutions Inc., a proposé un prix de 26 000 $ pour transporter un minimum de cinq personnes et un agent de sécurité au Massachusetts. Un autre soumissionnaire potentiel qui a proposé des options de prix était une société de jets charter basée à New York appelée Wheels Up, selon les documents.

En fin de compte, les responsables de l’État ont choisi Vertol Systems Co., basée à Destin, en Floride, et ont jusqu’à présent payé à l’entreprise 1,56 million de dollars pour le vol Martha’s Vineyard et peut-être pour un deuxième vol vers le Delaware, l’État d’origine du président Joe Biden, qui n’a pas ‘ C’est arrivé. Aucun autre vol n’a été annoncé.

Les dossiers montrent qu’une société de charter basée dans l’Ohio, Ultimate JetCharters, a été sous-traitée pour transporter les migrants du Texas à une brève escale à Crestview, en Floride, puis à Martha’s Vineyard.

Dans le Massachusetts, pendant ce temps, des responsables ont déclaré vendredi que tous les migrants vénézuéliens, qui demandent l’asile aux États-Unis, ont quitté un abri temporaire dans une base militaire à Cape Cod.

Dans une déclaration par e-mail, l’administration du gouverneur Charlie Baker a déclaré qu’elle était “reconnaissante pour les efforts de collaboration entre plusieurs agences d’État et fournisseurs à but non lucratif pour garantir que chaque individu reçoive les ressources humanitaires nécessaires et ait accès à de nouvelles options de logement”.

Certains des migrants ont poursuivi DeSantis et d’autres responsables de la Floride devant le tribunal fédéral de Boston, affirmant qu’ils étaient victimes d’un « stratagème frauduleux et discriminatoire » pour les relocaliser.

Le sénateur de Floride Jason Pizzo, un démocrate, a également déposé une plainte devant le tribunal d’État de Tallahassee, affirmant que le vol du Massachusetts est une violation de la loi de l’État, en partie parce que les migrants n’étaient pas en Floride à l’époque. La législature a autorisé 12 millions de dollars pour le programme de réinstallation qui cite spécifiquement les migrants à l’intérieur des frontières de la Floride.

_____

La rédactrice d’Associated Press, Jennifer McDermott, a contribué depuis Providence, Rhode Island.

Curt Anderson, Associated Press