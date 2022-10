documents – Kelowna Capital Nouvelles

Un plan ambitieux en Nouvelle-Écosse pour construire le premier refuge côtier d’Amérique du Nord pour les baleines captives a au moins cinq ans de retard sur son calendrier initial, selon des documents récemment publiés.

Le projet, annoncé en février 2020, prévoit la construction d’un enclos sous-marin de 40 hectares qui offrirait un milieu naturel aux bélugas et orques retirés des parcs marins. Il serait aussi grand que 50 terrains de football et environ 300 fois plus grand que les plus grands réservoirs de baleines captives.

Les organisateurs du Whale Sanctuary Project, basé aux États-Unis, avaient initialement prédit que le site sur la côte est accidentée de la Nouvelle-Écosse pourrait être prêt à recevoir des baleines cette année.

Mais la pandémie de COVID-19, les obstacles réglementaires et les préoccupations environnementales ont ralenti les progrès du projet, selon des documents obtenus par La Presse canadienne en vertu de la loi provinciale sur la liberté d’information.

Une présentation interne du gouvernement préparée en mai 2021 indique qu’une fois que le projet aura obtenu un bail de la Couronne pour une petite crique et des terres au sud de Port Hilford, en Nouvelle-Écosse, il faudra encore au moins cinq ans avant que le site soit prêt à accepter des baleines. Cela repousse la date de début à 2027.

Charles Vinick, directeur exécutif de l’organisation à but non lucratif Whale Sanctuary Project, a déclaré que le calendrier du gouvernement est erroné car il comprend la construction d’un centre d’interprétation, qui n’aura lieu qu’après l’arrivée des baleines. Le propre calendrier du groupe a maintenant une date de début fin 2023, bien que Vinick ait déclaré que 2024 est plus probable.

La pandémie est en grande partie responsable du ralentissement du projet, mais Vinick a également souligné un processus d’autorisation provincial exigeant.

“C’est un tout nouveau terrain pour eux et un tout nouveau terrain pour nous”, a-t-il déclaré dans une interview depuis son domicile de Santa Barbara, en Californie. “Nous devons nous concentrer sur l’avancement de chaque jour.”

À titre d’exemple, il a cité le projet de son groupe d’extraire de petites carottes de sols submergés pour les tester. Une demande de permis a été déposée en avril, mais il a fallu près de cinq mois au ministère des Ressources naturelles pour décider qu’une évaluation archéologique était nécessaire avant que les tests puissent commencer.

“Ces choses arrivent, et je soupçonne qu’il y en aura d’autres”, a déclaré Vinick. “Mais chaque fois qu’il y en a un, nous allons le faire.”

Les documents soulignent également de sérieuses inquiétudes concernant 20 puits de mine abandonnés et des résidus contaminés laissés par les mines d’or voisines qui ont fonctionné entre 1862 et 1900.

Le projet de sanctuaire indique que des travaux récents ont identifié certains puits qui restent non remplis sur ou à proximité des terres que le projet prévoit d’occuper, et les sols de toute la propriété ont été analysés. D’autres tests détermineront si des zones nécessitent des mesures d’atténuation.

“Toutes les exigences d’atténuation qui seront évaluées, nous les respecterons”, a déclaré Vinick. “Nous n’allons rien faire pour mettre en danger la santé des baleines.”

Sur un autre front, les documents montrent que le ministère de l’Environnement de la Nouvelle-Écosse était préoccupé par les terres humides à proximité, et le ministère fédéral des Pêches voulait savoir quel type d’animaux seraient admis au refuge pour permettre aux fonctionnaires de se préparer à l’atténuation des maladies et à une demande en vertu de la Loi sur les espèces en péril.

Quant à l’enclos de 40 hectares, qui sera entouré de filets sous-marins, il sera conçu pour accueillir huit à dix bélugas et deux à trois orques dans une zone séparée. Les animaux ne seront pas renvoyés dans la nature en raison de leur manque de compétences de survie.

Le projet de 20 millions de dollars, qui s’appuiera sur des dons privés pour le soutien, prévoit également la construction d’une clinique vétérinaire, d’une tour d’observation et d’autres bâtiments de soutien. Un autre 2 millions de dollars seraient nécessaires chaque année pour les opérations. Un centre d’accueil a été ouvert l’année dernière.

Environ 200 bélugas et 50 orques sont gardés dans des parcs marins et des aquariums du monde entier. Le parc Marineland à Niagara Falls, en Ontario, compte environ 35 bélugas et le seul épaulard captif du Canada, Kiska.

“Aucun de ces travaux ne peut se produire assez tôt pour les baleines qui languissent dans des réservoirs en béton et sont soumises à des conditions intolérables”, a déclaré le groupe dans un message en ligne le mois dernier.

“Pourtant, il est essentiel de tout mettre en place pour la santé et la sécurité de ces mêmes baleines lorsqu’elles sont introduites dans une toute nouvelle vie. C’est aussi la loi. »

Michael MacDonald, La Presse Canadienne

Nouvelle-ÉcosseProtection des océansBaleines