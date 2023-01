Documents classifiés trouvés au domicile d’un autre politicien américain

Un avocat de Mike Pence a signalé la découverte de papiers secrets au domicile de l’ancien vice-président dans l’Indiana

Si la controverse aime la compagnie, le président Joe Biden peut être rassuré par le fait que des documents classifiés ont été découverts au domicile d’un autre dirigeant américain – cette fois, l’ancien vice-président Mike Pence.

Un avocat représentant Pence, Greg Jacob, a signalé la semaine dernière à la National Archives and Records Administration qu’un “Petit nombre” des papiers avec des marques classifiées ont été découverts au domicile de l’ex-VP dans l’Indiana. Jacob a écrit dans une lettre à l’agence que la découverte avait été faite lors d’une perquisition par un cabinet d’avocats que Pence avait embauché à la suite du scandale de ce mois-ci sur la gestion des secrets d’État par Biden. CNN, qui a obtenu une copie de la lettre, a d’abord rapporté la nouvelle mardi.

Les enregistrements en question “ont été par inadvertance emballés et transportés au domicile personnel de l’ancien vice-président à la fin de la dernière administration”, dit Jacob dans la lettre. “Le vice-président Pence n’était pas au courant de l’existence de documents sensibles ou classifiés à sa résidence personnelle.” Il a ajouté que Pence était prêt à coopérer avec “toute enquête appropriée” et voulait des conseils des Archives nationales sur la “retour rapide et sécurisé” des documents.

Le FBI a récupéré les documents jeudi dernier dans un coffre-fort situé au domicile de Pence, où ils avaient été placés après leur découverte. CNN a déclaré que le FBI et le ministère de la Justice avaient lancé un examen des dossiers et de la manière dont ils se sont retrouvés au domicile de Pence. Jacob a livré lundi quatre boîtes contenant principalement des copies des dossiers de la vice-présidence de Pence aux Archives nationales, afin que l’agence puisse procéder à un examen pour s’assurer qu’aucun autre document classifié n’était en sa possession.

Les archives officielles de la Maison Blanche sont censées être remises aux Archives nationales à la fin de chaque administration. Biden a été impliqué dans la controverse après l’annonce ce mois-ci de quatre découvertes distinctes de documents classifiés chez lui à Wilmington, Delaware, et son groupe de réflexion homonyme à Washington. Ces documents provenaient des deux mandats de Biden en tant que vice-président et de ses années de travail au Sénat.

Biden et son prédécesseur, Donald Trump, font l’objet d’une enquête par des avocats spéciaux sur leur traitement de documents secrets. Le FBI a fait une descente au domicile de Trump en Floride en août dernier, récupérant des papiers que le président prétendait avoir déclassifiés avant de les retirer de la Maison Blanche en 2021.

