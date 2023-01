Documents classifiés trouvés au domicile de Mike Pence dans l’Indiana

Les avocats de l’ancien vice-président Mike Pence ont déclaré qu’un “petit nombre” de documents classifiés avaient été retrouvés chez lui à Carmel, dans l’Indiana, la semaine dernière.

Les avocats de Pence ont informé mercredi la National Archives and Records Administration de la découverte, selon une lettre obtenue par CNBC.

Les documents classifiés ont été découverts le 16 janvier après que Pence eut demandé à un avocat extérieur ayant de l’expérience dans la gestion de documents classifiés de fouiller son propre domicile et ses dossiers “par prudence”, à la suite de l’annonce de la découverte de documents classifiés au domicile et au bureau du président Joe Biden, a déclaré un avocat de Pence aux Archives. La découverte, qui a été rapportée plus tôt par CNN, est intervenue après que Pence a déclaré à plusieurs reprises qu’il n’avait aucun document classifié.

Gregory Jacob, un avocat d’O’Melveny chargé de gérer les dossiers de Pence, a déclaré dans une lettre envoyée dimanche aux Archives nationales que le ministère de la Justice avait envoyé des agents du FBI au domicile de Pence à 21h30 jeudi pour récupérer les documents, qui étaient stockés. dans un coffre-fort, alors qu’il était à Washington, DC pour la Marche pour la vie.

Lisez les lettres de Jacob aux Archives nationales ici :