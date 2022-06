Documenter les nichoirs distinctifs de l’Inde – The New York Times

Les anciennes tours à oiseaux que j’ai rencontrées étaient en bois et en pierre. Les spécimens plus récents sont principalement en béton et sont beaucoup plus colorés et vibrants. Chaque conception est différente.

Dans une grande partie de l’Inde, loger et nourrir les oiseaux est une pratique courante. Mais dans différentes villes, l’affinité collective pour les oiseaux s’exprime de différentes manières. Certaines communautés participent à l’élevage de pigeons, connu sous le nom de kabootar-baazi, qui consiste à apprivoiser les oiseaux, à prendre soin de leur santé, à les entraîner à voler dans une direction particulière sur la base de commandes verbales et à les préparer à des compétitions de vol. D’autres se concentrent sur les efforts de conservation. D’autres encore construisent des chabutras.