Documentaire sur les premières de MuchMusic à Toronto

TORONTO-

Alors que la fête s’est éteinte il y a des années au centre de diffusion de MuchMusic, au coin des rues Queen et John à Toronto, la projection d’un nouveau documentaire vendredi a prouvé que la nostalgie de la station musicale nationale est toujours bien vivante.

Des milliers de personnes se sont rendues au Roy Thomson Hall, à seulement quelques pâtés de maisons de l’ancien siège social de Much, pour assister à la première canadienne de « 299 Queen Street West », un long métrage sur l’héritage de la chaîne de télévision.

Se sont joints à la foule certains des vidéo-jockeys les plus célèbres de Much, mieux connus sous le nom de VJ, notamment Rick Campanelli, Erica Ehm, Sook-Yin Lee et l’animatrice de « Electric Circus » Monika Deol.

Beaucoup d’entre eux ont été stupéfaits par l’enthousiasme suscité par leurs retrouvailles.

« C’est surréaliste », a déclaré Campanelli, connu des téléspectateurs sous le nom de « Rick the Temp », depuis le tapis rouge alors qu’il observait la foule à l’extérieur de la salle.

« Je ne m’attendais pas à ce que ce soit comme ça – mais au fond de moi, j’espérais en quelque sorte », a-t-il ajouté.

Bill Welychka, qui a travaillé comme VJ sur la station pendant une grande partie des années 1990, s’est retrouvé à court de mots alors qu’il réfléchissait à son ancien travail.

« Je ne savais pas que la fascination pour Much était toujours là après toutes ces années », a-t-il admis.

Le cinéaste Sean Menard a été moins surpris que les VJ par l’accueil tonitruant. Le natif de Hamilton a passé environ six ans à construire le « 299 Queen Street West » et a hypothéqué sa maison pour avoir le temps de fouiller dans les archives.

Il est convaincu que l’enthousiasme ressenti pour Much at Toronto sera reproduit à travers le pays lorsqu’il présentera le film lors d’une tournée nationale le mois prochain.

La tournée MuchMusic Experience associe une projection du film à une conversation entre Menard et certains VJ, qui répondront aux questions du public et partageront des souvenirs.

La tournée MuchMusic traverse le pays avec 12 arrêts, dont Montréal (17 octobre), Halifax (25 octobre), Calgary (1er novembre), Vancouver (24 novembre) et Winnipeg (27 novembre).

Rempli d’images d’archives, le documentaire de deux heures retrace l’histoire d’origine de MuchMusic, à partir de sa création le 31 août 1984.

MuchMusic a été lancé en tant que chaîne de vidéoclips bruts de 24 heures créée par le visionnaire des médias torontois Moses Znaimer et une équipe de jeunes inexpérimentés mais créatifs.

Bill Welychka, ancien VJ de MuchMusic, de gauche à droite, Denise Donlon, Sook-Yin Lee, Rick Campanelli, Erica Ehm, Steve Anthony et David Kines, ancien directeur du programme de MuchMusic, posent pour une photo sur le tapis rouge du documentaire « 299 Queen Street West ». à Toronto, le vendredi 22 septembre 2023. LA PRESSE CANADIENNE/Tijana Martin

Trois ans après le lancement de MTV aux États-Unis, le concept d’une station de vidéoclips n’était plus nouveau, mais l’apparence de la version canadienne était très différente, en partie parce qu’il n’y avait pas de règles.

« Nous étions des enfants dans le coffre de la voiture en train d’entrer dans le drive-in, c’est ce que l’on ressentait », se souvient l’ancien VJ Steve Anthony à l’extérieur de la première.

Le documentaire rassemble les souvenirs du VJ et les présente entièrement en voix off alors que l’histoire d’origine de MuchMusic se déroule à travers des images de l’époque.

Michael Williams se souvient de son déménagement de Cleveland au Canada où son esprit de tout-faire a finalement conduit à la création du programme « Rap City », tandis qu’Erica Ehm raconte comment elle est passée de réceptionniste à personnalité de la télévision sans aucune expérience.

« Ils m’ont donné l’opportunité de couler ou de nager et j’ai certainement coulé au début mais ils ne m’ont pas expulsée », dit-elle dans le film.

« 299 Queen Street West » fait des arrêts pour découvrir certaines des idées les plus innovantes de MuchMusic, du tirage au sort annuel du sapin de Noël au « Combat des Clips », l’émission de vidéoclips votée par 1 900 spectateurs.

Il capture également certains des plus grands moments de la chaîne, notamment lorsque la zone autour du studio au niveau de la rue a été fermée pour accueillir les fans enragés des Backstreet Boys pour l’apparition du boys band dans « Intimate & Interactive ».

« Electric Circus », un programme de club de danse en studio, est présenté comme un plaisir coupable que les Canadiens ne peuvent nier.

« Personne ne voulait admettre qu’il l’avait regardé », explique l’animatrice Monika Deol dans le documentaire.

« Et je me disais, si personne ne regarde cette émission, comment tout le monde sait-il qui je suis ? »

Lors d’une table ronde en direct après la première à Toronto, Deol est revenu sur la défense de « Electric Circus », qui était souvent ridiculisé à l’époque. Elle a reconnu que les danseurs étaient l’élément vital du programme.

Denise Donlon, qui a gravi les échelons de VJ à directrice générale chez MuchMusic, a raconté une rencontre mémorable avec David Bowie lors d’une édition des MuchMusic Video Awards.

« Je l’ai entendu dire : ‘Cet endroit est le chaos », a-t-elle déclaré avec un faux accent britannique. « ‘Il semble que ce soit des enfants qui le dirigent. »‘

Bien que le documentaire soit un récit complet de l’histoire de MuchMusic, certains sujets sont laissés de côté, notamment l’influence souvent oubliée de la chaîne à l’extérieur du Canada.

Il n’y a aucune mention de la façon dont le programme « MuchOnDemand », piloté par les demandes de clips vidéo des téléspectateurs, a contribué à inspirer « Total Request Live » de MTV ou l’itération de la chaîne Much au milieu des années 1990 au sud de la frontière appelée MuchMusic USA.

Sook-Yin Lee a déclaré que même si le temps a passé, elle pense que l’influence de MuchMusic continue d’exister dans la ville.

Récemment, elle est passée devant l’ancien siège social – qui abrite aujourd’hui les bureaux de Bell Média – et a observé quelques « jeunes rebelles » prenant des photos contre la façade du bâtiment.

« Ce coin est très différent maintenant : c’est beaucoup plus corporatif ; c’est tout à fait l’antithèse du rock’n’roll live… (mais) il y réside encore un peu d’énergie. »

« Cet esprit de MuchMusic », a-t-elle ajouté. « Ça ne disparaît jamais. »

« 299 Queen Street West » sera présenté en première sur le service de diffusion en continu Crave de Bell Média en décembre.

Ce rapport de La Presse Canadienne a été publié pour la première fois le 23 septembre 2023.