Documentaire sur le hockey, romance musicale parmi les films canadiens à voir au TIFF

TORONTO — Des portraits de douleur et de résilience font partie des histoires canadiennes qui seront projetées sur grand écran au Festival international du film de Toronto.

D’un documentaire sur l’histoire du racisme anti-noir dans le hockey à un premier long métrage effrayant, voici cinq films canadiens à surveiller au festival, qui se déroule du 8 au 18 septembre :

“Glace noir”

Le cinéaste canadien nominé aux Oscars Hubert Davis réalise ce documentaire sportif qui examine comment le racisme anti-noir a façonné le passe-temps national du Canada. Produit par LeBron James, Drake et Maverick Carter, le film examine les jeux révolutionnaires des équipes entièrement noires des Maritimes qui ont participé à la Colored Hockey League entre 1895 et les années 1930. “Black Ice” retrace comment cette histoire se répercute dans les ligues professionnelles d’aujourd’hui, avec des interviews d’une gamme de joueurs dont Akim Aliu, Saroya Tinker, Mark Connors et Wayne Simmonds. Le résultat est un film qui pose “beaucoup de questions sur ce jeu dont nous sommes fiers, mais nous savons que culturellement il y a tellement de choses qui ne vont pas”, explique le producteur Vinay Virmani.

“Jusqu’à ce que les branches se plient”

Situé dans la luxuriante vallée de l’Okanagan en Colombie-Britannique, ce drame psychologique tourne son objectif au-delà de Toronto pour présenter « une autre partie du Canada », explique Sophie Jarvis, réalisatrice pour la première fois. L’ouvrière enceinte de la conserverie Robin, qui jouait l’actrice née à Edmonton Grace Glowicki, trouve un ravageur enfoui dans une pêche qui s’avère être le signe avant-coureur d’un problème beaucoup plus grave. Les tentatives de Robin pour sonner l’alarme sur l’infestation potentielle la dressent contre sa communauté. « C’est aussi une histoire sur les femmes et les luttes pour les droits reproductifs », dit Jarvis.

“752 n’est pas un nombre”

Le réalisateur Babak Payami dit qu’il a été obligé de faire un documentaire sur la destruction en 2020 du vol 752 d’Ukraine International Airlines par sens du « devoir humain » pour honorer les 176 passagers décédés, dont de nombreux Canadiens. Le film se concentre sur la quête de vérité et de justice d’un membre de la famille endeuillé pour montrer le bilan de la tragédie sur les individus qui ont été involontairement pris dans le “pandémonium de la politique internationale”, dit Payami. “Il s’agit de ne jamais oublier les crimes et les souvenirs de ces victimes qui ont innocemment perdu la vie.”

“Esprits calmes, rues silencieuses”

Alors que les fusillades continuent de faire la une des journaux, le court documentaire de la réalisatrice torontoise Karen Chapman se concentre sur la façon dont une communauté guérit après que les caméras de nouvelles se soient dégagées. Produit par la légende du vidéoclip Director X, «Quiet Minds Silent Streets» examine les conséquences de la fusillade de 2019 devant un appartement de Mississauga, en Ontario, qui a tué Jonathan Davis, 17 ans, et en a blessé cinq autres. Le film suit les efforts de l’enseignante Janice Lowe pour aider les élèves à guérir en pratiquant la méditation. Chapman l’appelle “un beau documentaire sur la résilience, l’amour et une nouvelle voie à suivre grâce à la pleine conscience”.

“Le pot à jurons”

Cette romance musicale tournée en Ontario tourne autour d’un triangle amoureux entre l’actrice australienne Adelaide Clemens de “Rectify” et les Canadiens Patrick J. Adams de “Suits” et Douglas Smith de “Big Love”. Clemens met en vedette une aspirante auteur-compositeur-interprète qui a du mal à s’adapter à la vie de jeune mariée avec son mari, interprétée par Adams, lorsqu’un commis de librairie, joué par Smith, attire son attention. La réalisatrice Lindsay MacKay dit que le film a été fait pour être apprécié sur grand écran. « Nous avons fait notre mixage final du film dans une salle », explique MacKay, dont le premier long métrage, « Wet Bum », a été présenté au festival en 2014. « C’est une expérience que vous voulez entendre fort ? l’avoir dans une grande salle avec un large public est d’autant plus excitant.

— avec des fichiers de David Friend