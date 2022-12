Documentaire Netflix sur Harry et Meghan : Les nouveaux épisodes blâmeront-ils le palais ?

Commentez cette histoire Commentaire

LONDRES – Netflix publiera jeudi les trois derniers épisodes de la série documentaire “Harry & Meghan”, avec des bobines d’accroche suggérant que ce lot pourrait attaquer plus directement la famille royale britannique que les trois premiers épisodes, qui s’en sont pris en grande partie aux tabloïds britanniques pour être intrusifs. et raciste. Dans une bande-annonce publiée lundi, Meghan déclare : « Je n’étais pas jetée aux loups. J’étais nourri aux loups. UN deuxième bande-annoncepublié mercredi, présente son avocat disant: “J’ai certainement vu des preuves qu’il y avait eu un briefing négatif du palais contre Harry et Meghan pour convenir aux agendas des autres.”

Quelle preuve ? Nourri par qui ? Le roi Charles III ou le prince William sont-ils à blâmer ? Ou des coursiers anonymes du palais ? Restez à l’écoute, espèrent les Sussex et leurs partenaires Netflix.

Jusqu’à présent, la série semble avoir peu fait en Grande-Bretagne pour changer d’avis sur les renégats royaux, qui ont démissionné en 2020 en tant que «royals seniors travaillant», ont déménagé en Californie et – s’étant libérés des règles limitant la façon dont ils pouvaient gagner leur argent — a conclu un accord de production de plusieurs millions de dollars avec Netflix.

Harry et Meghan quittent le château, mais qui va payer le majordome ?

Certains admirent Harry et Meghan et apprécient leur combat ; mais beaucoup ne le font pas, et les trouvent ingrats, heureux d’exploiter leurs titres restants, mais piégés dans une boucle narrative, avec peu à vendre mais privilégiés grief.

UN Sondage YouGov ont constaté que 4% des adultes britanniques avaient une vision plus positive du couple après les trois premiers épisodes, tandis que 14% ont déclaré une vision plus négative. Quelque 45 % ont déclaré que leur opinion n’avait pas changé.

Le couple s’est plaint que leur version de l’histoire n’avait pas été racontée auparavant. Et donc le besoin de six heures de film documentaire, plus la publication prévue des mémoires de Harry le mois prochain.

Le prince Harry et Meghan dans le documentaire Netflix cherchent à contrôler leur histoire

Mais la première moitié de la série a répété les thèmes que le couple avait abordés dans les interviews précédentes. Les critiques de télévision en Grande-Bretagne ont pour la plupart trouvé la série ennuyeuse – moins de révélations, plus d’infopublicité.

« Que nous reste-t-il ? » a écrit la critique du Guardian, Lucy Mangan. “Exactement la même histoire que nous avons toujours connue, racontée de la manière dont nous nous attendrions à l’entendre de la part des personnes qui la racontent.”

La série documentaire de Netflix, qui a été créée le 8 décembre, se penche sur la cour, le mariage et la sortie du couple en tant que membres supérieurs de la famille royale. (Vidéo : Le Washington Post)

La réaction des correspondants royaux et des tabloïds britanniques – qui sont les principaux coupables du récit de Harry et Meghan – a été provocante. Ils ont passé les jours après la première tranche d’épisodes à les séparer.

La série “Harry & Meghan” détruit les tabloïds britanniques, mais épargne la famille royale – jusqu’à présent

“Pour un couple si soucieux de la vie privée, ils semblent avoir investi dans beaucoup de matériel sur mesure pour capturer chaque moment privé”, a écrit un chroniqueur du Daily Mail.

En réponse aux accusations d’hypocrisie, le couple a publié une déclaration soulignant que « leur décision de prendre du recul ne mentionne rien de la vie privée et réitère leur désir de continuer leurs rôles et leurs devoirs publics. Ils choisissent de partager leur histoire, à leurs conditions, mais les tabloïds ont créé un récit entièrement faux qui imprègne la couverture médiatique et l’opinion publique.

Oui, Harry et Meghan n’ont pas mentionné à l’origine la vie privée – faisant seulement une vague référence à «l’espace». Mais ils ont depuis suggéré que les intrusions indésirables ne leur laissaient d’autre choix que d’échapper à leurs rôles royaux. Ils ont également intenté de multiples poursuites en matière de protection de la vie privée, affirmant dans une affaire californienne qu’ils “ont fait tout ce qui était en leur pouvoir pour rester à l’écart – sauf en ce qui concerne leur travail” et que les photographies de leurs enfants ne sont “pas dans l’intérêt public. ”

Harry et Meghan visent à «prendre du recul» en tant que membres de la famille royale et à partager leur temps entre la Grande-Bretagne et l’Amérique du Nord

Nathan Sparkes, directeur général du groupe d’activistes Hacked Off, a applaudi Harry et Meghan pour être plus disposés que certains autres membres de la famille royale à affronter la presse.

“Ce qu’ils ont accompli avec leurs actions en justice réussies, et maintenant ce documentaire de Netflix, a révélé que la stratégie de la presse – consistant à intimider les critiques dans le silence avec une couverture implacablement hostile – a échoué de la manière la plus publique et la plus spectaculaire”, a-t-il déclaré.

Hannah Hamad, maître de conférences en médias et communications à l’Université de Cardiff, a déclaré que la description par Harry et Meghan des « nuances raciales » dans certaines couvertures médiatiques est en effet juste et « démontre de bonnes compétences critiques en littératie médiatique de la part du duc. et duchesse.

Pourtant, certains en Grande-Bretagne ont objecté que la série documentaire du couple était une attaque unilatérale contre la monarchie elle-même – et il y a eu beaucoup de grogne que l’émission soit diffusée trois mois seulement après la mort de la grand-mère de Harry, la reine Elizabeth II.

Le législateur du Parti conservateur, Bob Seely, a déclaré qu’il prévoyait de présenter une législation pour dépouiller le duc et la duchesse de Sussex de leurs titres royaux.

“Il y a un problème politique”, a-t-il déclaré à l’Association de la presse. “En plus de saccager sa famille et de monétiser sa misère pour la consommation publique, [Harry] attaque également certaines institutions importantes de ce pays.

Le ministre de l’Emploi du gouvernement, Guy Opperman, a dit à tout le monde de boycotter l’émission Netflix.

Mais, bien sûr, beaucoup de gens ont regardé. La série est le documentaire le plus regardé de Netflix, et c’était l’émission la plus regardée en Grande-Bretagne la semaine dernière. La dernière série de “The Crown” était la quatrième émission la plus populaire.

Les gens ont regardé même si les premiers épisodes du documentaire n’ont pas produit de grandes révélations.

Harry a beaucoup aimé sa défunte mère, la princesse Diana, qui a été tuée dans un accident de voiture à Paris alors qu’elle était poursuivie par des paparazzi. Mais dans les premiers épisodes, il n’avait pas un mot à dire sur son père, le nouveau roi.

Meghan a dit au public qu’elle était une câline, mais a suggéré que Catherine, princesse de Galles, ne l’était pas.

Cette allégation a été rencontrée par une série de clips vidéo sur les réseaux sociaux montrant Kate étreignant – et aussi le roi Charles III tendant la main pour saluer les foules après la mort de sa mère, la reine.

Sally Bedell Smith, qui a écrit une biographie à succès de Charles, a écrit dans le London Times que l’affirmation de Harry selon laquelle il avait dû “faire face à la perte de sa mère sans aucun soutien ni conseil” était “manifestement fausse”.

“Charles et feu la reine se sont consacrés à consoler les deux princes en deuil”, a écrit Smith. “Lorsque Harry s’est découragé au début de la trentaine, le prince William l’a persuadé de suivre une thérapie. Son père, qui avait vu un psychothérapeute pendant 14 ans pour faire face à ses problèmes conjugaux, a pleinement approuvé la décision de Harry de suivre un traitement de santé mentale.

Harry affirme dans le documentaire que sa famille souffrait “d’un niveau énorme de préjugés inconscients”. Il suggère que lui seul, après avoir servi dans l’armée, avait éclaté de sa “bulle royale” et avait “l’expérience vécue que d’autres membres de ma famille n’auraient pas”, parce qu’il a passé du temps entouré de “gens normaux”.

Le prince a effectué deux tournées en Afghanistan en 2007 et 2012 pour un total de 30 semaines, d’abord en tant que contrôleur aérien avancé, puis en tant que pilote d’hélicoptère Apache.