Documentaire Netflix de David Beckham : Cinq grandes révélations – de l’affaire présumée de Rebecca Loos à la douleur de la Coupe du monde | Actualités Ents & Arts

Un nouveau documentaire plonge dans la vie de David Beckham, la moitié de l’un des couples les plus photographiés et emblématiques au monde.

La nouvelle série Netflix en quatre parties, intitulée Beckham, suit l’ascension de l’ancien milieu de terrain vers la célébrité du football à travers des interviews avec sa femme Victoria et d’autres visages célèbres.

Cela a déjà fait la une des journaux – avec Victoria briser son silence sur la prétendue liaison de David.

Voici plus de détails sur cette révélation et d’autres aperçus de leur vie tirés de la série.

Le fameux incident de démarrage

Beckham, aujourd’hui âgé de 48 ans, a gravi les échelons à Manchester United sous la direction de Sir Alex Ferguson et est devenu une superstar mondiale.

Mais l’ailier et son manager ont connu un certain nombre de moments houleux bien documentés – et Beckham a finalement été vendu au Real Madrid.

Sir Alex a donné un coup de pied au visage de Beckham lors d’une dispute.

Beckham révèle dans le documentaire que son ancien patron lui a donné un coup de pied après lui avoir dit de « se faire foutre ».

Il apparaît également que la botte appartenait à l’ancien coéquipier Ole Gunnar Solskjaer, qui a ensuite dirigé lui-même United.

L’incident de démarrage s’est produit après que United ait perdu un match nul 2-0 au cinquième tour de la FA Cup contre son rival Arsenal, mettant ainsi fin à ses espoirs de double ou de triplé national.

Selon le Daily Mail, Beckham a déclaré à propos de l’incident : « Nous sommes entrés dans le vestiaire et le patron est en colère. Je peux le voir à son visage.

« Et quand vous voyez le visage du patron comme celui-ci, vous ne voulez pas être près de lui. C’est un visage que personne ne peut faire, croyez-moi.

« [He was effing and blinding] et je suis retourné voir le patron et j’ai dit « non », puis j’ai juré. J’ai dit le mot putain.

« Et puis je l’ai vu changer, et je me suis dit : ‘merde, je n’aurais vraiment pas dû dire ça’. Je pense que j’ai dit ce mot trop souvent. »

Image:

Beckham a eu besoin de points de suture après le fameux incident de démarrage





Le milieu de terrain a ensuite été vu arborant cette blessure pendant l’entraînement.

Sir Alex a déclaré aux réalisateurs du documentaire : « Je lui ai donné un coup de pied dans la tête. Je veux dire, honnêtement, c’était un véritable monstre. »

Lorsqu’on lui pose des questions sur les photos, il répond : « Ouais, je ne vais pas parler de ça. La seule chose que je dirai, c’est que je pense que c’était une mise en scène. Ça ne valait même pas le coup. »

Ferguson : la relation de David avec Victoria l’a « changé »

Les deux hommes se sont également affrontés à propos de sa relation avec Victoria – et du statut de célébrité grandissant de David – le couple étant surnommé « Posh and Becks » en raison du surnom de Victoria dans le groupe de filles les Spice Girls.

Selon The Sun, David déclare : « Je savais que ma carrière allait prendre fin à un moment donné et je voulais une carrière après le football – cela a rongé le manager.

« Il voulait juste que je sois le meilleur footballeur possible et que je sois marié à une fille locale qui n’était pas une superstar. »

Selon le Daily Mirror, il admet que sa « vie était devenue quelque chose de différent », et ajoute plus tard : « Cela ne m’a définitivement pas changé. »

Mais lorsque Sir Alex est interrogé à ce sujet, l’Ecossais au franc-parler répond au documentaire : « Eh bien, il a changé. Cela ne fait aucun doute. »

Image:

Victoria et David Beckham photographiés à Monaco en août 1999. Photo : AP





Beckham révèle également son chagrin après avoir dû quitter Manchester United pour le Real Madrid la saison suivante.

Selon le Mail, il déclare dans le documentaire qu’il a demandé à parler à Sir Alex, mais qu’on lui a répondu : « Il ne veut pas vous parler ».

Beckham a déclaré : « J’ai dit : ‘Je dois parler au patron, j’ai besoin de savoir que c’est vraiment ce qu’il veut’, et j’ai supplié de ne pas y aller. Je n’ai pas pu entrer en contact avec le patron.

« Ai-je déjà voulu quitter Man United ? Non, jamais.

«C’était ma maison. Ma relation avec le patron a toujours été particulière. Nous avons eu nos moments, mais je l’aimais toujours. »

Sir Alex dit que leur relation « était dans une impasse ».

« Cela ne servait à rien pour moi de dire à David : ‘Je te vends' », a-t-il ajouté.

« La décision était prise, il valait mieux qu’il y aille.

« Il n’avait pas besoin de partir. Il aurait pu rester s’il le voulait. Je pense qu’il savait que c’était le bon moment. »

Impact de la prétendue liaison de David avec Rebecca Loos

Dans une autre révélation, Victoria brise enfin son silence sur la « période la plus difficile » de son mariage – l’époque où David a été accusé d’avoir une liaison avec son ancienne assistante personnelle Rebecca Loos.

Elle dit qu’elle a été « la plus malheureuse que j’ai jamais été » à la suite de l’infidélité présumée qui se serait produite en 2003 alors qu’il jouait pour le Real Madrid.

Le couple a toujours nié ces allégations.

Selon The Sun, dans des extraits du documentaire partagé avec le journal, Victoria raconte l’impact des allégations sur leur relation.

« C’était la période la plus difficile parce que nous avions l’impression que le monde était contre nous », dit-elle.

« Voici le problème : nous étions les uns contre les autres si je suis tout à fait honnête.

« Vous savez, jusqu’à Madrid, parfois, nous avions l’impression d’être contre tout le monde, mais nous étions ensemble, nous étions connectés, nous nous connaissions.

« Mais quand nous étions en Espagne, nous n’avions pas non plus l’impression que nous étions ensemble.

« Et c’est triste. Je ne peux même pas commencer à vous dire à quel point c’était dur et comment cela m’a affecté. C’était un cauchemar.

« C’était un véritable cirque – et tout le monde adore quand le cirque vient en ville, n’est-ce pas ? À moins que vous n’y soyez. »

Image:

Rebecca Loos, ancienne assistante personnelle de David Beckham





Lorsqu’on lui demande si elle « en voulait » à son mari, elle répond : « Si je suis tout à fait honnête, oui, je l’ai fait. C’était la période la plus malheureuse que j’aie jamais connue de toute ma vie. »

La femme avec laquelle l’ancien capitaine anglais et star de Manchester United était accusé d’avoir une liaison n’est pas nommée dans le documentaire, selon le journal.

David aborde également les allégations en disant : « Il y a eu des histoires horribles qui étaient difficiles à gérer.

« C’était la première fois que Victoria et moi étions soumis à ce genre de pression dans notre mariage. »

Comment Posh a dit à Becks qu’elle était enceinte avant le match de Coupe du monde

Le couple a eu leur premier enfant, Brooklyn, en mars 1999 – et ils sont également parents de Romeo, Cruz et Harper.

Image:

(De gauche à droite) Mia Regan, Romeo Beckham, Cruz Beckham, Harper Beckham, David Beckham, Victoria Beckham, Brooklyn Beckham et Nicola Peltz Beckham





Dans le documentaire, Victoria révèle qu’elle a annoncé sa première grossesse à David la nuit précédant le match de son équipe anglaise contre l’Argentine à la Coupe du monde 1998 – au cours de laquelle son mari a reçu un carton rouge.

Beckham a été expulsé lors du match contre l’Argentine, après avoir donné un coup de pied à Diego Simeone – un match que l’Angleterre a ensuite perdu aux tirs au but.

Victoria a appelé David alors qu’elle était à Brooklyn, New York.

Selon le Mirror, elle déclare : « Je l’ai dit à David la veille du match.

« Il était tellement, tellement heureux, nous l’étions tous les deux et il n’y avait aucun doute dans mon esprit que je devais lui dire.

« Je veux dire, c’était ce que nous voulions et il n’aurait pas pu être plus heureux. »

On lui demande : « Alors, vous lui dites juste avant le plus grand match de sa vie – pensiez-vous que cela l’aiderait ?

Victoria répond : « Je ne sais pas vraiment. »

David raconte ensuite : « Avant le match contre l’Argentine, elle m’a téléphoné et m’a dit que je venais de passer un test et que j’étais enceinte. Alors je l’ai découvert à ce moment-là.

« La première chose que je voulais faire (c’était sortir de là et être avec Victoria) mais je ne pouvais pas, nous étions dans un tournoi majeur. »

Image:

Victoria Beckham et son fils Brooklyn en 2004





Le carton rouge de la Coupe du monde 1998 a laissé David « cliniquement déprimé »

Victoria révèle également que David était « cliniquement déprimé » après son carton rouge lors de la Coupe du monde 1998.

Le couple parle des abus qu’ils leur ont infligés à la fin des années 1990 à la suite de leur expulsion.

Après le match, une effigie de Beckham a été accrochée dans un pub et, la saison suivante, le bus de l’équipe de Manchester United a été bombardé de pierres et de verres de pinte lors d’un match à l’extérieur à West Ham.

Victoria dit : « Il était complètement brisé. Il était en morceaux.

« Il était vraiment déprimé, absolument cliniquement déprimé.

« Cela m’a tellement fait mal… Je veux toujours tuer ces gens. »

Image:

Sir Alex Ferguson (à droite) félicite Beckham (au centre) et Roy Keane après avoir remporté le titre de Premiership à Old Trafford en mai 1999





David ajoute : « Je ne pense pas en avoir jamais parlé, simplement parce que je ne peux pas. J’ai du mal à parler de ce que j’ai vécu parce que c’était tellement extrême.

« Partout où j’allais, j’étais victime de violences quotidiennes.

« Marcher dans la rue et voir les gens vous regarder d’une certaine manière, vous cracher dessus, vous insulter, vous venir en face et dire certaines des choses qu’ils ont dites, c’est difficile.

« Je ne mangeais pas, je ne dormais pas. J’étais en désordre. Je ne savais pas quoi faire.

« Le patron (Alex Ferguson) m’a appelé. Il m’a dit ‘David, comment vas-tu ?’ Je pense que je suis devenu assez ému. Il a dit « comment vas-tu, fils? ». J’ai dit « pas un super patron ». Il a dit « OK, ne t’inquiète pas pour ça, fils ».

« C’était la seule chose que je pouvais contrôler. Une fois sur le terrain, je me sentais en sécurité. »