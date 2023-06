DOCUMENTAIRE | La guerre en juin 1967

La guerre arabo-israélienne de juin 1967 n’a duré que six jours, mais ses conséquences se font encore sentir dans tout le Moyen-Orient.

Cette guerre, connue d’Israël sous le nom de guerre des Six jours et des Arabes sous le nom de guerre de juin et sous le nom de Naksa – le revers – est survenue juste deux décennies après les événements catastrophiques de 1948, ou la Nakba, lorsque l’État d’Israël a été créé et des centaines de milliers de Palestiniens ont été expulsés de leurs maisons et de leurs terres.

La guerre de juin revient sur les événements entourant 1948 et la crise de Suez en 1956, pour comprendre les racines de la guerre de 1967. Il explore en détail les six jours de bataille réels, puis examine les profondes conséquences à long terme de cette guerre.