Documentaire “Harry & Meghan” sur Netflix : ce que la famille royale pourrait révéler

Les trois premiers épisodes de Harry et Meghan, la nouvelle série documentaire de Netflix sur le prince Harry et Meghan Markle et leur vie loin de la famille royale britannique, a fait ses débuts jeudi sur Netflix. Trois autres épisodes sortiront le 15 décembre.

Les commentateurs sur Internet prennent parti, certains disant que Harry et Meghan devraient simplement garder leur vie privée privée. D’autres pensent que le couple a le droit de partager ses propres expériences, royales ou non.

Les trois premiers épisodes couvraient l’enfance de Harry et Meghan, leur rencontre et leur cour, ainsi que leur relation controversée avec les paparazzi. L’épisode 3 couvre la préparation du mariage royal, qui comprenait des relations délicates avec le père de Meghan, Thomas Markle, et sa demi-sœur, Samantha. Une grande partie de ce que couvre cette moitié de la série a déjà été révélée, mais voici un aperçu de 10 des choses les plus intéressantes que les téléspectateurs ont apprises dans les trois épisodes jusqu’à présent.

1. Les surnoms du couple

Meghan appelle Harry “Haz”, qu’elle a apparemment récupéré de l’ami qui les a présentés. (Ceux qui ont regardé le sketch de Harry avec James Corden le savaient déjà.) Parfois, elle l’appelle “H”. Une fois dans la série, il l’appelle “M”, mais nous apprenons que ses amis et sa famille l’appellent principalement “Meg”. (Son prénom est en fait Rachel, bien que la série ne précise pas pourquoi elle préfère son deuxième prénom.) En fait, quelques jours avant le mariage royal, Meghan se rend compte que des textes censés provenir de son père hospitalisé sont en réalité écrits par quelqu’un d’autre, en en partie parce que les textes l’appellent “Meghan” plutôt que “Meg”.

2. Archie a un accent

On ne voit pas grand-chose d’Archie, l’aîné du couple, qui a maintenant 3 ans, dans les trois premiers épisodes. (Et aucune de sa sœur cadette, Lilibet.) Mais Archie apparaît plusieurs fois dans le premier épisode. Il a été vu rouler sur une valise à roulettes poussée par son père portant un pantalon de survêtement, à l’extérieur rendre visite à des poulets et des ânes, et portant un chapeau d’anniversaire et assis dans une chaise haute recouverte d’une dispersion de confettis. Il ne parle que brièvement… et semble avoir un accent britannique.

3. Meghan a parcouru l’Instagram de Harry

Meghan a déclaré qu’elle n’avait pas recherché le prince Harry sur Google avant leur premier rendez-vous. Mais dans l’émission, elle admet avoir consulté son compte Instagram. Ses nombreuses photos d’animaux d’Afrique et de beaux paysages l’ont conquise, ou du moins l’ont convaincue de lui donner un premier rendez-vous.

4. Détails du premier rendez-vous

Le couple admet qu’Harry avait une demi-heure de retard pour leur premier rendez-vous, qui était apparemment dans un club réservé aux membres à Londres appelé Maison Soho, bien que Meghan ne révèle que son adresse (76 Dean St.). Son retard a fait penser à Meghan qu’il était peut-être un égocentrique et que les choses ne fonctionneraient pas pour eux, mais il s’est tellement excusé quand il est arrivé qu’elle lui a pardonné.

Leur prochain rendez-vous était deux jours plus tard au même endroit, et cette fois elle était en retard mais seulement de cinq minutes. Le retard d’Harry était dû à la circulation, le sien parce qu’elle était à Wimbledon ce jour-là et avait besoin de se doucher avant qu’ils ne se retrouvent. Harry avait soi-disant une longue liste de ce qu’il recherchait chez un partenaire, mais semble gêné par cela et ne la partagera pas, faisant plutôt signe à Meghan et disant qu’elle remplissait tous les critères, notant “c’est la liste”.

5. Les révélations de la famille royale étaient légères

Jusqu’à présent, le couple ne parle pas exactement des autres membres de la famille royale, ce qui est probablement sage s’ils veulent maintenir ces relations. Mais Harry a dit qu’il y avait une pression sur les hommes de la famille royale pour qu’ils épousent quelqu’un qui corresponde au moule de ce qu’une épouse royale est censée être, plutôt que de choisir la personne avec laquelle ils sont “destinés à être”. Et il mentionne que certains membres de la famille n’ont pas ressenti de sympathie pour que Meghan soit chassée par les paparazzi parce que leurs femmes ont également dû traverser cela, bien que Harry dise que la situation de Meghan était différente à cause du racisme envers elle.

6. Vivre avec les paparazzi

Harry vit avec les paparazzi depuis sa naissance, et les photographes sont plutôt féroces, considérant qu’une superbe photo d’un royal peut rapporter au photographe chanceux un énorme salaire. Il dit que les membres de la famille royale sont invités à ne pas réagir au béguin pour la caméra, à ne pas alimenter la frénésie et que des accords sont conclus – les membres de la famille royale poseront pour certaines photos en échange d’être laissés seuls pendant un certain temps. Mais il déclare l’évidence – tous les photographes ne respectent pas cet accord, certains continuant à chasser la famille royale après les photos convenues.

Il y a une séquence déchirante où le jeune Harry, son frère William et ses cousins ​​​​Eugénie et Béatrice sont promenés sur les pistes de ski pour répondre aux questions et poser sans cesse pour la même photo encore et encore, et les quatre enfants ont l’air choqués avant que ce soit fini. Une fois que Meghan entre en scène, les photographes paient ses voisins pour qu’ils installent un appareil photo sur leur maison, pointé dans la cour de Meghan. Et quand Meghan essaie d’être amicale avec les photographes dès le début, Harry lui dit qu’elle ne peut pas faire ça, car cela leur donne des munitions pour prétendre qu’elle apprécie l’attention constante.

7. Les membres de la famille royale sont aussi formels hors caméra

Le prince et la princesse de Galles, alias Will et Kate, ne sont pas beaucoup mentionnés. (Netflix a même mal interprété le nom de Kate, Catherine, en tant que “Katherine”.) Mais Meghan dit que lorsqu’elle a rencontré le duo pour la première fois, elle était pieds nus et en jeans déchirés et dit qu’elle est une “câline”. Elle ne dit pas exactement que sa mode et ses câlins ont été rencontrés avec raideur, mais c’est l’impression que vous avez, surtout quand elle poursuit en disant qu’elle pensait que la famille royale laisserait tomber ses cheveux et se détendrait une fois qu’elle serait derrière des portes closes et apprendrait qu’elle ne le faites pas.

8. La révérence maladroite de Meghan

Meghan dit qu’elle ne savait pas qu’elle était sur le point de rencontrer la reine Elizabeth II jusqu’à ce qu’ils soient sur le point de le faire, et qu’Harry lui a rapidement demandé si elle savait faire la révérence, ce qu’elle pensait être une blague. Elle effectue ensuite une révérence extrêmement exagérée pour imiter son action ce jour-là, se moquant d’elle-même pour être allée trop loin en tant qu’Américaine ignorante. Harry, à côté d’elle, ne rit pas.

Elle dit également qu’elle ne savait pas ce qu’était un « bain de foule royal ». C’est quand les membres de la famille royale conduisent quelque part, puis sortent et marchent de long en large pour saluer les membres de la foule. Diana les a rendus célèbres parce que les gens qui attendaient sur le bord de la route où se rendait Charles étaient toujours déçus de l’avoir, pas elle.

9. Les liens familiaux de Meghan

La mère de Meghan, Doria Ragland, donne des interviews dans la série, parle des débuts de Meghan et rencontre Harry. Mais le père de Meghan, Thomas, et sa demi-sœur, Samantha, ne s’en sortent pas bien du tout. Les téléspectateurs pourraient se sentir désolés pour Thomas, qui semble avoir été un pion de la presse, mais Samantha est décrite comme connaissant à peine Meghan, tout en affirmant qu’elle l’a élevée. La fille de Samantha, Ashleigh, est interviewée et se réfère à Samantha comme sa “mère biologique”, affirmant qu’elle a été élevée par ses grands-parents. Et Meghan admet qu’ils n’ont pas invité Ashleigh à leur mariage, malgré leur proximité, car cela aurait l’air mauvais qu’ils l’invitent mais qu’ils snobent la mère d’Ashleigh, Samantha.

Meghan a révélé plus tard que son père ne lui avait pas dit qu’il ne viendrait pas à son mariage, mais qu’il l’a plutôt découvert grâce à l’émission télévisée tabloïd TMZ. Elle révèle des textos entre elle et son père à l’hôpital dans les jours qui ont précédé son mariage. Elle n’arrête pas de supplier Thomas Markle de leur parler, et il ne répond pas, puis elle commence à recevoir des textes qui, selon elle, n’ont pas été écrits par son père, mais par quelqu’un d’autre, l’appelant Meghan au lieu de Meg.

10. Costume nazi

Harry n’aborde que brièvement le brassard nazi qu’il portait lors d’une fête costumée en 2005, qui a horrifié sa famille et une grande partie du monde et a fait partie de la pire presse de sa jeune vie. Il ne dit pas pourquoi il a décidé de porter cet horrible vêtement ni d’où il l’a obtenu. Il dit que c’était “l’une des plus grosses erreurs de ma vie” et qu’il avait honte et a ensuite rencontré un rabbin et un survivant de l’Holocauste, probablement pour mieux comprendre pourquoi le nazisme ne devrait pas être un fourrage pour un costume.

Restez à l’écoute. Les trois prochains épisodes commenceront par le mariage.