Documentaire ‘Harry & Meghan’ : 5 grands moments des 1ers épisodes – National

** REMARQUE: Cet article contient des spoilers sur les trois premiers épisodes des docuseries “Harry & Meghan” sur Netflix. **

Le documentaire Netflix du prince Harry et de Meghan Markle est enfin sorti, et la famille royale britannique pourrait pousser un énorme soupir de soulagement.

La première moitié du Harry et Meghan Les docuseries – composées de trois épisodes publiés jeudi matin – ne prennent aucun coup majeur à la famille royale, mais proposent plutôt une critique approfondie des tabloïds britanniques. Il tient la promesse de Netflix d’une série qui «explore… les défis qui ont conduit (Markle et Harry à se sentir) forcés de prendre du recul par rapport à leurs rôles à plein temps dans l’institution».

Les téléspectateurs reçoivent les perspectives de Harry, Markle et de leur cercle restreint d’amis et de collègues. Mais quiconque retiendra son souffle pour des histoires salaces ou des commérages sur le fonctionnement interne de la famille la plus influente de Grande-Bretagne devra tenir jusqu’à la sortie des trois prochains épisodes le 15 décembre – si ce type d’histoires est raconté.

Une grande partie des docuseries, jusqu’à présent, approfondissent les sujets abordés dans l’interview de l’année dernière avec Oprah Winfrey, y compris la transition difficile de Markle dans la vie de royal, les retombées malheureuses avec certains membres de sa propre famille et la cruauté des onglets du Royaume-Uni.

Au lieu d’un travail à succès sur la famille royale, comme certains s’y attendaient, les téléspectateurs reçoivent un regard plus intime, bien que totalement non critique, sur la façon dont Harry et Markle ont navigué dans leur relation – du début de leur cour secrète à des aperçus de leur vie actuelle dans Montecito, Californie.

De la rencontre du couple aux interviews surprises des invités et au drame qui s’est déroulé au début de leur relation, voici cinq des meilleurs moments du premier volume de Harry et Meghan.

La mère de Markle, Doria, s’exprime pour la première fois

Le monde a aperçu Doria Ragland accompagnant sa fille lors de son mariage avec Harry en 2018, mais jusqu’à présent, elle n’a jamais partagé sa version de l’histoire avec la presse.

Elle fait ses débuts dans l’épisode 2 de la série, disant à la caméra que “les cinq dernières années ont été difficiles”, mais elle est maintenant “prête à faire entendre (sa) voix, c’est sûr”.

Cette photographie officielle de baptême publiée par le duc et la duchesse montre le prince Harry, duc de Sussex et Meghan, duchesse de Sussex avec leur fils, Archie et la duchesse de Cornouailles, le prince britannique Charles, prince de Galles, Doria Ragland, Lady Jane Fellowes, Lady Sarah McCorquodale, le prince William, duc de Cambridge et Catherine, duchesse de Cambridge au château de Windsor, près de Londres, en Grande-Bretagne, le 6 juillet 2019.

Chris Allerton/Pool via REUTERS



Ragland lui donne plusieurs reprises au cours des deuxième et troisième épisodes, parlant de sa première impression de Harry – elle a remarqué qu’il était «beau» et «vraiment gentil» lors de sa première rencontre, avec «de très bonnes manières – ainsi que documenter la peur elle s’est sentie “harcelée par les paparazzi” aux États-Unis

“Je me sentais beaucoup en insécurité. Je ne peux pas juste aller promener mes chiens. Je ne peux pas simplement aller travailler. Il y avait toujours quelqu’un qui m’attendait », a-t-elle expliqué.

Doria Ragland.

Netflix



À un moment donné, Ragland a également exprimé ses regrets de ne pas avoir parlé franchement à Markle du jugement auquel elle pourrait être confrontée un jour en tant que femme métisse.

“En tant que parent, avec le recul, absolument, j’aimerais revenir en arrière et avoir ce genre de vraie conversation sur la façon dont le monde vous voit.”

La surprenante rencontre entre Harry et Markle est une cour mignonne et secrète

L’une des révélations les plus intéressantes de la série est peut-être que Harry et sa femme se sont rencontrés pour la première fois via Instagram en 2016, ce qui signifie également que Harry avait (a ?) un compte Instagram secret.

Après avoir vu le cliché de Markle avec un filtre à oreilles de chien, le prince était curieux d’en savoir plus.

“J’étais comme, ‘Qui est CELA?'”, A-t-il partagé.

L’amie commune a dit à Markle que “Prince Haz” voulait la rencontrer, mais elle ne connaissait pas le surnom du royal.

“Qui c’est?” elle s’est souvenue, disant qu’elle avait ensuite fait défiler son flux comme un “baromètre” et avait été impressionnée par sa photographie de la nature et son travail philanthropique en Afrique.

Les deux se sont ensuite lancés dans une cour intense et clandestine. Ils se sont rencontrés pour prendre un verre et dîner les deux jours suivants, avant qu’elle ne doive retourner en Amérique du Nord pour le travail.

Le prince Harry et Meghan Markle au début de leur romance.

Netflix



Deux semaines plus tard, sur un acte de foi, elle a rencontré Harry au Botswana. À l’abri de la presse indiscrète, les deux ont commencé leur romance dans la brousse africaine, dormant dans une tente pendant cinq jours.

Ce temps passé ensemble était critique, dit Harry. “Nous avons dû apprendre à nous connaître avant que le reste du monde, et les médias, ne le rejoignent en quelque sorte.”

Le prince Harry et Meghan Markle ensemble au Botswana.

Netflix



Les médias britanniques implacables ont suivi Markle à Toronto

Après seulement quelques mois de fréquentation, avec Markle faisant de fréquents voyages sous le radar dans des propriétés royales au Royaume-Uni, la presse a finalement compris le fait que Harry sortait avec une actrice américaine.

Sachant que l’histoire serait dans les journaux le lendemain matin, Harry et Markle ont eu un dernier hourra fin octobre 2016, un rassemblement d’Halloween avec quelques amis où ils se sont déguisés et ont fait la fête toute la nuit.

Markle a déclaré qu’elle avait ressenti un immense soulagement lorsque la nouvelle a été annoncée pour la première fois. Tout le monde semblait ravi pour eux, tant au Royaume-Uni qu’aux États-Unis. La presse était favorable et elle a été louée pour son travail philanthropique.

Il n’a pas fallu longtemps, cependant, pour que la patine de la presse s’estompe. Markle, qui était revenu à Toronto pour commencer le tournage d’une autre saison de Combinaisons, se souvient des membres des médias britanniques dormant dans leur voiture devant sa maison. Elle a également affirmé qu’ils avaient payé des voisins pour installer des caméras de diffusion en direct qui pointeraient dans son jardin.

Effrayée, elle a dit avoir approché la police de Toronto, mais ils ont ignoré ses appels à l’aide et à la protection.

“Je dirais à la police : ‘Si une autre femme à Toronto vous disait, j’ai six hommes adultes qui dorment dans leur voiture autour de ma maison et qui me suivent partout où je vais, et j’ai peur, n’est-ce pas ? dire que c’était du harcèlement? “, A-t-elle déclaré dans le documentaire.

Une photo de “Harry & Meghan”.

Courtoisie / Netflix



La police de Toronto aurait déclaré qu’elle ne pouvait pas l’aider à cause de “la personne avec qui vous sortez”, a-t-elle déclaré.

Un regard approfondi sur le virage raciste des tabloïds contre Markle

Ce qui a d’abord été peint dans ces tabloïds comme une histoire de conte de fées d’une femme biraciale rejoignant la famille royale avec le potentiel de stimuler la modernisation de la monarchie, s’est rapidement transformé en histoires négatives sur Markle étant un acteur autorisé qui n’a rien fait de plus que d’intimider son personnel.

Harry, ainsi que des voix d’experts de la série, expliquent un “contrat non écrit” qui existe entre les tabloïds et la famille royale. Le palais, ont-ils dit, a accordé un accès privilégié à six journaux qui estiment avoir le droit d’apprendre des détails intimes sur les membres de la famille royale, puisque les contribuables britanniques financent leur vie.





Harry et Markle ont déclaré qu’ils avaient d’abord essayé de suivre les conseils du palais de garder le silence sur la couverture médiatique, car d’autres membres de la famille ont déclaré qu’il s’agissait d’un rite de passage. Mais le couple a déclaré qu’il se sentait obligé de raconter son histoire parce qu’il y avait quelque chose de différent dans la façon dont Markle était traité.

“La différence ici est l’élément de course”, a déclaré Harry.

La série dissèque comment les médias britanniques – en particulier les tabloïds – alimentent le racisme sociétal qui est, en partie, renforcé par une histoire de racisme infligée par l’Empire britannique, qui a asservi les Noirs et extrait la richesse des colonies britanniques dans les Caraïbes, Afrique, Inde et Asie.

L’historien David Olusoga explique que si un grand nombre de Noirs et d’Asiatiques ont déménagé en Grande-Bretagne après la Seconde Guerre mondiale, changeant le visage de la nation, ces changements ne se reflètent pas dans les médias.

Les Noirs représentent environ 3,5% de la population britannique mais ne représentent que 0,2% des journalistes, a déclaré Olusoga.

“Nous devons reconnaître qu’il s’agit d’une industrie blanche”, a-t-il déclaré. “Donc, les gens qui publient ces gros titres le font dans une salle de rédaction presque entièrement blanche, et ils peuvent décider si quelque chose a franchi la ligne du racisme.”

Harry se blâme pour les retombées de Markle avec son père

Dans l’épisode 3, nous apprenons qu’Harry pense qu’il est le seul à blâmer pour la rupture non résolue entre Markle et son père, Thomas Markle.

Dans les jours qui ont précédé leur mariage en 2018, le monde a appris que Thomas avait refusé d’y assister, bien qu’il ait précédemment accepté d’escorter sa fille dans l’allée le jour de son mariage.

Les retombées se sont produites lorsque les médias ont révélé que Thomas avait accepté 100 000 $ d’un tabloïd britannique en échange de photos mises en scène et d’histoires plantées dans les semaines précédant les noces de mai. Lorsque Markle l’a interrogé à ce sujet et lui a demandé de dire la vérité, il a refusé les allégations, mais elle a dit qu’elle croyait qu’il lui avait menti.

Le prince Harry et Meghan Markle le jour de leur mariage en 2018.

Ben STANSALL – Piscine WPA / Getty Images



Ragland a également pesé sur le drame public de son ex-mari dans les docuseries.

“Je me sentais triste que les médias courent avec ça. Qu’il capitaliserait… Certes, en tant que parent, ce n’est pas ce que vous faites. Ce n’est pas de la parentalité », a-t-elle déclaré.

Quelques jours avant la cérémonie, Thomas a également affirmé qu’il avait eu une crise cardiaque et qu’il n’avait pas pu se rendre au Royaume-Uni pour voir sa fille se marier. Markle a déclaré dans le documentaire qu’elle était désespérée d’aider son père et de s’assurer qu’il allait bien, mais a affirmé qu’il avait refusé de répondre à ses SMS.

Harry a dit qu’il se sent “incroyablement triste” et se reproche que Markle ne parle plus à son père.

« Maintenant, elle n’a plus de père. J’ai assumé ça. Parce que si Meg n’était pas avec moi, son père serait toujours son père », a expliqué Harry, faisant référence au scandale des photos. « C’est incroyable ce que les gens feraient lorsqu’on leur offrait une énorme somme d’argent. Cinquante mille, cent mille (dollars), pour remettre des photographies, pour créer une histoire. Et Dieu merci, la plupart d’entre eux ont dit non.

— Avec un fichier de l’Associated Press