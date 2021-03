Il existe, bien sûr, deux versions de l’histoire complexe qui lie toujours Woody Allen et Mia Farrow, des décennies après leur rupture.

Farrow est que Allen agressé sexuellement leur fille adoptive, Dylan Farrow, quand elle avait sept ans, avec la description de la petite fille de la violence présumée capturée sur vidéo. Allen, qui a vigoureusement nié la réclamation pendant près de 30 ans, dit que Dylan a été «coaché» par sa mère, une femme méprisée.

En 1992, après une relation de 13 ans, la rupture acrimonieuse d’un cinéaste vénéré et d’une star de cinéma hollywoodienne a fait la une des journaux. Mais ce n’est pas l’affirmation à propos de Dylan qui en a fait un tel scandale, mais plutôt la liaison d’Allen avec Soon-Yi Previn, un autre des enfants adoptés de Farrow issu d’une relation précédente, découverte lorsque l’actrice a trouvé des images explicites.

Mia Farrow photographiée avec Dylan alors qu’elle était bébé. Pic: Sky UK / HBO



Le cinéaste photographié avec Soon-Yi, la fille adoptive de Farrow, maintenant sa femme, en 2015



Allen avait 56 ans à l’époque, Previn 21; il la connaissait depuis qu’elle était enfant.

Le cinéaste n’a jamais été inculpé d’un délit et pendant longtemps, ni l’affaire – qui s’est transformée en mariage, et le couple est toujours ensemble – ni l’allégation ne semblent avoir eu d’impact sur sa prolifique carrière. Mais avec la montée du mouvement #MeToo, l’accusation est revenue au premier plan. En 2019, Amazon a annulé un contrat de film avec Allen et l’année suivante, un éditeur a retiré la publication prévue de ses mémoires, Apropos Of Nothing. De nombreuses stars qui ont travaillé avec l’acteur l’ont dénoncé.

Maintenant, une série documentaire en quatre parties, Allen contre Farrow, est diffusé aux États-Unis, bientôt au Royaume-Uni. C’est la première fois que Mia Farrow parle de l’allégation devant la caméra et contient de nouveaux éléments, notamment des entretiens avec des proches, des enquêteurs, des témoins et des amis de la famille.

« Nous pensions que c’était une histoire que le public pensait connaître, mais ce n’était vraiment pas le cas », raconte à Sky News Amy Ziering, qui a réalisé la série aux côtés de son partenaire de cinéma Kirby Dick. « Le Woody Allen L’affaire était l’affaire la plus publique jamais vue sur un cas privé présumé d’inceste dans l’histoire de notre pays. Et la façon dont notre pays l’a interprété et y a réagi était incroyablement précieuse et formative pour la façon dont l’Amérique à ce jour considère les cas d’inceste et renvoie le plus souvent les enfants au domicile de leurs agresseurs. C’est pourquoi nous avons pensé que c’était important. «

Allen a, sans surprise, critiqué la série, le décrivant comme « un travail de hache » et disant que les fabricants avaient « collaboré » avec les Farrows. Il est juste de dire que cela favorise fortement Farrow. Allen ne participe pas – il dit qu’on lui a donné « des jours pour répondre »; l’équipe du documentaire dit qu’ils lui ont donné « amplement de temps » et qu’il n’y est jamais revenu – mais des extraits audio d’Apropos Of Nothing sont utilisés.

Ziering et Dick disent qu’ils sont entrés dans le projet sans « prendre », mais après des années de travail sur la série, ils prétendent qu’elle raconte « la vraie histoire ».

Mia et Dylan Farrow étaient réticents à participer au début, dit Ziering. «Mia ne voulait pas parler… En fait, c’est la première fois, même si nous pensions tous connaître l’histoire, c’est la première fois que vous la voyez parler de ça devant la caméra.

Dylan Farrow affirme avoir été agressée par Allen à l’âge de sept ans. Pic: AP



Allen et Farrow ont réalisé plusieurs films ensemble, dont Shadows And Fog. Pic: Metro-Goldwyn-Mayer Pictures / Sky UK



«C’est à quel point elle était vigilante quant à la protection de sa vie privée, à la protection de ses enfants, à ne pas que cela se joue dans l’arène publique. Elle n’a finalement accepté que parce que sa fille le lui avait demandé.

Dylan, qui était tout aussi hésitante au début, a finalement réalisé que les cinéastes étaient «intéressés par la vérité et non par la rotation» et ont pensé que son histoire pourrait peut-être aider les autres, dit Ziering.

« Mia a entendu ça et a dit: » Très bien, je vais parler « . Mais elle était réticente tout au long et très, très craintive. »

En défendant le point de vue que certains peuvent avoir que le documentaire est unilatéral, Dick dit que l’histoire d’Allen « est l’histoire qui est là-bas ». Malgré ce que les gens pensent savoir, Mia Farrow s’est rarement exprimée publiquement, dit-il.

Allen a critiqué la série après qu’un seul épisode ait été diffusé, dit Dick, « alors cela semblait être un commentaire très prématuré ».

Allen contre les cinéastes Farrow Kirby Dick et Amy Ziering. Pic: Sky UK / HBO



Dick continue: « En fait, il était très important de faire entendre sa voix [the series] et nous avons sa voix dans, à travers son livre, Apropos Of Nothing. Il a lu un livre audio et ainsi vous entendez sa voix tout au long de la série parler des 30 dernières années.

« C’est une affaire épique … vous l’entendez commenter chaque étape de cette affaire et en particulier sur les accusations d’abus. Donc vous l’entendez encore et encore, vous entendez son point de vue. C’était très important pour nous d’avoir cela perspective.

« Nous ne sommes pas venus pour avoir une opinion sur ce sujet. En fait, lorsque nous avons commencé à en discuter, je pensais que toutes les informations étaient disponibles. Mais au fur et à mesure que nous avons commencé à creuser et à approfondir, nous avons trouvé de plus en plus d’informations et nous vient de suivre cette information. Et ce que nous présentons, c’est tout ce qui a été corroboré, qui est étayé par des documents judiciaires, étayés par de multiples témoignages. «

Lorsqu’il s’agit de rendre compte des personnes accusées d’infractions pénales, dans la plupart des cas, certainement au Royaume-Uni, les médias attendront que cette personne soit inculpée avant de les nommer. Mais à la lumière du mouvement #MeToo et de la justice portée aux victimes de Harvey Weinstein à la suite du travail des journalistes d’investigation – y compris celui, dans une autre tournure compliquée, de Ronan Farrow, le fils biologique de l’ancien couple biologique et le frère cadet de Dylan, qui a a publiquement soutenu sa mère et sa sœur – de plus en plus de femmes se présentent pour faire des allégations d’abus contre des hommes de haut niveau, et leurs allégations sont signalées.

Farrow comme Judy Roth et Allen comme Gabe Roth dans Husbands And Wives. Pic: TriStar Pictures / Sky UK



Allen pourrait intenter une action en justice. « Est-ce que je veux vraiment être un fourrage tabloïd pendant deux ans et aller au tribunal? Et est-ce que je m’en soucie vraiment? » il a dit au Guardian en mai 2020. Je demande ce qu’il en est de l’allégation contre Allen qui franchit le seuil pour faire une série documentaire comme celle-ci.

«Je pense que le seuil est une corroboration», dit Dick. « Tout ce que nous avons mis dans le film, nous l’avons corroboré, il a été vérifié par plusieurs équipes. Il est passé par plusieurs équipes d’avocats et nous sommes très, très confiants. »

Les détails de la rupture d’Allen et Farrow et les revendications s’étaient déroulés en public grâce à une bataille pour la garde bien médiatisée, finalement remportée par Farrow, contre Dylan, Ronan (connu alors sous le nom de Satchel) et Moses Farrow – un autre enfant adopté par Farrow et Allen, qui ces dernières années s’est prononcé en faveur d’Allen.

Enfant, Dylan a été interrogée par des agences d’État et les enquêteurs l’ont trouvée crédible, selon la série documentaire. Les enquêteurs pensent qu’il y avait suffisamment de preuves pour poursuivre une affaire pénale, dit Dick, mais cela ne s’est jamais produit. Alors que l’allégation concernait un incident d’abus présumé, la série affirme qu’Allen était «obsédé» par Dylan.

«Il y a eu plusieurs témoins de Woody Allen ayant une obsession pour Dylan et se comportant de manière inappropriée», dit Dick.

À mi-chemin de la série, la cassette vidéo de Dylan est incluse. Après la diffusion de l’épisode aux États-Unis, elle a publié une déclaration sur les réseaux sociaux, affirmant que la décision de laisser la bande être « vue maintenant publiquement de cette manière n’a pas été facile ».

Ronan Farrow, le fils biologique de l’ancien couple, a soutenu sa mère et sa sœur et a dénoncé son père



Farrow photographiée lors d’une conférence de presse à New York en 1993 après avoir obtenu la garde de ses trois enfants avec Allen



Ziering dit que Dylan a d’abord offert la bande aux cinéastes pour une recherche de base.

«Puis elle est venue nous voir et nous a dit: ‘J’y ai réfléchi et si vous pensez que cela pourrait aider d’autres personnes, d’autres enfants qui souffrent, d’autres parents qui ne savent peut-être pas à quoi ressemble la langue d’un enfant quand ils parlent de cela. aimer… [help] les éducateurs, les législateurs, comprennent enfin vraiment à quoi ressemble l’inceste, non seulement pour la personne qui en fait l’expérience, mais comment cette personne pourrait l’articuler … ‘Elle a pensé, eh bien, si cela peut aider les autres, alors vous pouvez l’utiliser.

Les critiques disent que la bande n’est pas la preuve de la culpabilité d’Allen mais que Farrow a inventé la réclamation et a entraîné sa fille; À l’ère des smartphones et d’Instagram, filmer un enfant de cette manière peut ne pas sembler si étrange, mais c’était probablement très inhabituel au début des années 90. Mais alors, il en était de même pour le comportement d’Allen. Une conférence de presse annonçant sa relation avec Previn est présentée dans la série, ce que vous ne pouvez pas imaginer que de nombreux A-listers se précipitent à faire de nos jours. Ziering le décrit comme « hautement anormal, très intelligent et astucieux », car cela lui a permis de « recadrer » l’histoire.

La série se concentre également sur les films d’Allen, tels que Manhattan et Annie Hall, et les intrigues qui se concentrent souvent sur les relations entre les jeunes femmes et les hommes beaucoup plus âgés.

«Nous voulions montrer comment non seulement ses films, mais de très nombreux films hollywoodiens nous ont normalisés à certains comportements et interactions inappropriés», déclare Ziering. « Donc, de cette façon, cela a permis de croire plus facilement le récit que nous avons accepté sur cette affaire, car nous avions déjà été préparés en acceptant toutes ces images culturelles de ces dynamiques de pouvoir discutables dans les relations comme normales, de sorte que lorsqu’elles apparaissent dans plus de vies privées, nous sommes moins susceptibles de les censurer. «

Lorsque vous racontez des histoires sur de telles relations, « vous devez examiner la dynamique du pouvoir », ajoute Dick. « Vous devez examiner les complications et pas simplement les normaliser et pas simplement prétendre qu’il n’y a pas de problèmes et de risques émotionnels et psychologiques pour la personne qui a le moins de pouvoir. C’est l’une des choses que je pense si vous regardez les films de Woody Allen, il ne fait pas ça. En fait, il fait le contraire à bien des égards – il suffit de dire qu’il n’y a rien de mal à ce genre de relation. Je pense que c’est aux artistes lorsqu’ils examinent ce genre de choses qu’ils s’y plongent vraiment. et vraiment faire un examen approfondi. Et nous ne pensons pas qu’il ait vraiment fait ça dans ses films. «

En réponse à la série, la déclaration complète publiée au nom d’Allen et Previn après la diffusion du premier épisode aux États-Unis déclarait: « Ces documentaristes ne s’intéressaient pas à la vérité. Au lieu de cela, ils ont passé des années à collaborer subrepticement avec les Farrows et leurs facilitateurs. pour mettre sur pied un travail de hachette criblé de mensonges. Woody et Soon-Yi ont été approchés il y a moins de deux mois et n’ont eu que quelques jours pour «répondre». Bien sûr, ils ont refusé de le faire.

«Comme on le sait depuis des décennies, ces allégations sont catégoriquement fausses. Plusieurs agences ont enquêté sur elles à l’époque et ont constaté que, quoi que Dylan Farrow ait pu être amené à croire, aucun abus n’avait jamais eu lieu. Il n’est malheureusement pas surprenant que le réseau pour diffuser ceci est HBO – qui a un accord de production permanent et une relation commerciale avec Ronan Farrow. Bien que cette pièce à succès de mauvaise qualité puisse attirer l’attention, elle ne change pas les faits. «

Mais Ziering et Kirby disent tous deux qu’ils pensent que la série changera l’opinion de beaucoup de gens sur l’histoire.

« Je le pense [would be] Il est très difficile pour quiconque de ne pas changer d’avis une fois que vous voyez la richesse des preuves qui étayent les affirmations de Dylan », dit Kirby.« C’est écrasant.

Sky News a contacté les représentants d’Allen pour commentaires.

