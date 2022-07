Documentaire de Tamara Ecclestone: des images choquantes montrent une piste de destruction après un braquage de bijoux de 25 millions de livres sterling à la maison de 70 millions de livres sterling

Une traînée de destruction après un raid de bijoux de 25 millions de livres sterling dans la maison de 25 millions de livres sterling de Tamara Ecclestone a été montrée dans des images choquantes.

Des débris de portes défoncées sont visibles sur le sol, ainsi que des décorations jetées dans les escaliers et des coffrets à bijoux laissés complètement vides après le braquage.

Des images choquantes montrent une traînée de destruction dans la maison de Tamara Ecclestone Crédit : BBC

Les cambrioleurs sont montés par cette fenêtre dans la maison Crédit : BBC

Le manoir de Tamara a été saccagé Crédit : BBC

Les voleurs ont utilisé des pieds de biche pour s’introduire dans les 57 chambres Crédit : BBC

Tamara Ecclestone s’est ouverte sur son enfer de vol Crédit : BBC

Trois voleurs ont utilisé un pied-de-biche pour saccager les 57 pièces verrouillées pendant une heure et sont entrés dans le vestiaire de Mme Ecclestone parce que la sécurité n’a pas réussi à le verrouiller correctement cette nuit-là en décembre 2019.

Les ressortissants italiens Jugoslav Jovanovic, Alessandro Maltese et Alessandro Donati se sont faufilés et se sont cachés derrière une maisonnette dans le jardin avant de pénétrer par une fenêtre extrêmement mince.

Ils ont également ciblé l’ancien directeur de Chelsea Frank Lampard et la maison de sa femme Christine, ainsi qu’une propriété appartenant au propriétaire décédé de Leicester City, Vichai Srivaddhanaprabha, dans un délai de dix jours.

Le trio a été cogné en novembre – près d’un an après le raid audacieux dans le manoir londonien de 70 millions de livres sterling de Tamara.

Un voleur a été identifié, il a envoyé une photo ad * ck à un membre du personnel de l’hôtel où ils séjournaient après le braquage.

Tamara, 38 ans, a déclaré à un documentaire de la BBC sur l’enquête policière: “Certainement, nos vies ne seront plus jamais les mêmes parce qu’il y a juste maintenant toujours des inquiétudes, il y a une inquiétude à propos de la seule chose dont je ne m’inquiétais pas qui était d’être en sécurité dans cette maison.

“Je m’inquiétais de tant d’autres scénarios, de tant d’autres situations.”

Elle a été prise pour cible après avoir publié un article sur des vacances en famille en Laponie avec son mari Jay Rutland et sa fille Sophia.

Cette nuit-là, des images granuleuses les montraient se faufilant dans le jardin du mannequin et se cachant derrière la maison de jeu de Sophia.

Un agent de sécurité a finalement trouvé les hommes fouillant dans la loge de Tamara, mais ils ont réussi à s’enfuir dans un nuage de décorations de Noël.

Les agents de la police rencontrée ont remarqué un taxi noir en arrière-plan qui avait déposé les cambrioleurs.

Ils ont commencé à parler aux 1 007 taxis agréés qui se trouvaient dans la région au moment du cambriolage – trouvant le bon taxi à la 1 004e tentative.

Le chauffeur Terry a déclaré aux flics qu’il avait déposé le trio à l’hôtel Hilton sur Park Lane, au cœur du West End de Londres.

Armé des sacs d’Ecclestone, le gang a ensuite été vu sur CCTV sauter dans un autre taxi où ils ont été emmenés à St Mary Cray dans le sud-est de Londres.

Désespéré de faire une percée, le détective Thomas Grimshaw a décidé de faire un saut dans l’hôtel économique TLK Apartments sur une intuition.

C’est là que l’officier a obtenu la fissure dans le cas dont il avait besoin sous la forme d’une photo explicite.

Le gang a volé des montres de luxe Crédit : BBC

Ils ont également pillé les bijoux du millionnaire le plus proche Crédit : BBC

25 millions de livres sterling en espèces et en diamants ont finalement été volés Crédit : BBC

Il est apparu que l’hôtel avait fourni un numéro de téléphone que les clients pouvaient utiliser tard dans la nuit en cas d’urgence.

Mais l’un des voleurs effrontés a fait “le truc typique de gars effrayant” et a envoyé une photo de ses soldats au téléphone, dit le documentaire.

La réceptionniste a ensuite bloqué le numéro et l’a enregistré sur l’iPhone sous le nom de “bizarre”.

Det Con Grimshaw dit: “Une fois que j’ai su cela, j’ai eu l’impression que nous avions identifié le bon groupe de personnes.”

Munis du numéro du voleur, les policiers ont pu localiser son téléphone et découvrir son identité.

Ils ont également découvert que Jugoslav Jovanovic avait somnolent utilisé sa propre carte d’identité pour s’enregistrer dans la chambre.

Les journaux de vol ont montré que le ressortissant italien est arrivé au Royaume-Uni le 30 novembre et est parti le 18 décembre – cinq jours après le raid.

Après avoir découvert depuis combien de temps il était dans le pays, ils ont élargi leur recherche pour voir si Jovanovic pouvait être derrière d’autres cambriolages très médiatisés qui avaient ravagé l’élite britannique.

Étonnamment, la vidéosurveillance d’un raid sur la maison de Vichai Srivaddhanaprabha a révélé le visage découvert de Jovanovic.

Il a également été repéré dans des images du cambriolage au domicile des Lampard où plus de 60 000 £ de montres, de boutons de manchette et de bracelets avaient été volés.

Le réseau criminel de Jovanovic a rapidement commencé à se défaire alors que le filet se refermait sur lui et ses complices.

Grâce à un travail de police intensif et à une chasse à l’homme internationale, Maltais et Donati se sont également avérés être à l’origine des raids de célébrités.

Tous trois ont été extradés d’Italie et ont plaidé coupables de complot en vue de cambrioler entre le 29 novembre et le 18 décembre 2019.

Jovanovic a également reconnu avoir comploté pour blanchir de l’argent entre le 10 décembre 2019 et le 31 janvier de l’année dernière, et un chef d’accusation de tentative de conversion de biens criminels.

Il a été emprisonné pendant 11 ans, tandis que Maltese et Donati ont chacun été condamnés à huit ans et neuf mois de prison.

Un quatrième membre du gang, Daniel Vukovic, 44 ans, est toujours pourchassé par les flics et on craint de se trouver dans sa Serbie natale.

Parlant de l’effet du raid sur elle, Tamara raconte à l’émission : “Ils sont dégoûtants. Je trouve juste écœurant que les gens vivent si mal.

“Après avoir vu leurs visages, c’est un peu obsédant d’une certaine manière. Ils ont l’air f*g au-delà.

“Savoir que ce genre de personne erre dans votre maison et se sert librement de mes biens les plus précieux et les plus précieux est juste un sentiment horrible.”

Tamara était en vacances avec son mari Jay Rutland et sa fille Sophia à l’époque Crédit : Getty

Jugoslav Jovanovic, 24 ans, a été identifié par la police Crédit : PA

Alessandro Donati, 44 ans, a été condamné à huit ans et neuf mois de prison