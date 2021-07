Documentaire de Michael Schumacher Netflix : Quand le film sur la star de F1 sortira-t-il ?

MICHAEL Schumacher a subi une lésion cérébrale dévastatrice lors de vacances au ski en 2013.

Le rétablissement de l’ancienne superstar de la F1 a été gardé secret par sa famille, et le public sait peu de choses sur son état actuel – mais après huit ans de mystère, un documentaire Netflix est maintenant sur le point de lever le rideau.

Quand est le documentaire de Michael Schumacher Netflix?

Le documentaire, qui comprendrait des images inédites de l’homme de 52 ans, devait initialement sortir en décembre 2019.

Mais en raison de la pandémie de coronavirus, la date de sortie a été repoussée.

Les téléspectateurs peuvent désormais s’attendre à ce que Schumacher atterrisse sur le site de streaming le 15 septembre.

De quoi s’agira-t-il ?

Michael Schumacher a subi un tragique accident de ski en 2013, le laissant avec des lésions cérébrales horribles et bouleversantes.

Le septuple champion du monde skiait avec son fils, Mick, lorsqu’il est tombé et est entré en collision avec un rocher dans les Alpes françaises.

Malgré le fait qu’il portait un casque de ski, son état était grave et il a été rapporté qu’il avait été rapidement plongé dans un coma artificiel.

