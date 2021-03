Documentaire de Janet Jackson: Film en deux parties pour couvrir la controverse entre Michael Jackson et le Super Bowl | Actualités Ents & Arts

Un documentaire de Janet Jackson est en préparation, avec la star qui aurait donné un accès intime sans précédent et « ne ménageant aucun effort ».

Le programme, qui a le titre provisoire Janet, célébrera le 40e anniversaire du premier album éponyme de la star, sorti en 1982 alors qu’elle n’avait que 16 ans, et devrait être diffusé au début de 2022.

L’annonce intervient quelques semaines à peine après que le tristement célèbre «dysfonctionnement de la garde-robe» du Super Bowl de Jackson en 2004 soit revenu sous les projecteurs internationaux lorsque son co-interprète Justin Timberlake – qui a exposé un de ses seins sur scène – a présenté des excuses publiques pour la façon dont il a géré l’incident à la suite.

La controverse du Super Bowl avec Justin Timberlake a entravé la carrière de Jackson



Jackson a joué au festival de Glastonbury en 2019



Jackson, 54 ans, qui a subi le poids des critiques alors que la carrière solo de Timberlake a prospéré, donnera sa version de l’histoire dans le programme.

Elle parlera également de la mort de son frère Michael Jackson en 2009 et de discuter de ses relations amoureuses, ainsi que de devenir mère plus tard dans la vie, a déclaré le réseau américain A&E. La chanteuse a accueilli son fils Eissa à l’âge de 50 ans en 2017.

A&E a décrit le documentaire, qui durera quatre heures en deux épisodes, comme étant « un regard intime, honnête et non filtré sur son histoire inconnue ».

« Janet a connu un immense succès mais a également été témoin d’une tragédie incroyable », a déclaré le diffuseur dans un communiqué. «Elle a enduré une vie privée tumultueuse face à un examen public extraordinaire.

« Sans rien négliger, Janet lève le couvercle sur sa vie privée pour la toute première fois et révèle les moments les plus intimes de la star jamais filmés. »

Jackson a vendu plus de 100 millions de disques dans le monde, a remporté cinq prix Grammy et s’est produit au festival de Glastonbury et a rejoint le Rock & Roll Hall Of Fame en 2019.

On dit que les producteurs Workerbee tournent pour le documentaire depuis trois ans et que l’émission comprendrait des images d’archives et des vidéos personnelles inédites, ainsi que des interviews de célébrités.

Le documentaire présente également le décès du patriarche de la famille Joseph en 2018, ont déclaré les producteurs.