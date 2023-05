C’est le moment où le père d’Angel Lynn a dit « elle a toujours été mon ange » alors que des clips familiaux touchants d’avant l’enlèvement sont révélés dans un nouveau documentaire.

Angel Lynn, aujourd’hui âgée de 22 ans, a été kidnappée par son ex-petit ami et gravement blessée à la suite de l’horreur.

L’adolescente sortante « a adoré sa vie » selon maman

Patrick, le père d’Angel, a dit « elle a toujours été mon ange » Crédit : Canal 4

On a dit à ses parents qu’elle ne survivrait pas Crédit : PA

Des clips familiaux touchants ont été partagés d’Angel avant l’incident tragique Crédit : Canal 4

À peine âgé de 19 ans à l’époque, Angel a été attrapé par derrière et embarqué dans une camionnette par l’ex Chay Bowskill, 20 ans, et son complice Rocco Sansome, 20 ans.

Elle est ensuite tombée de la camionnette de déménagement qui avait atteint des vitesses allant jusqu’à 60 mph sur une route à deux voies.

La jeune femme a subi des lésions cérébrales catastrophiques, ses parents Nikki, 48 ans, et Patrick, 53 ans, se faisant dire qu’elle ne survivrait pas à la suite de l’attaque de septembre 2020.

Dans le nouveau documentaire The Kidnap of Angel Lynn, diffusé ce soir sur Channel 4, papa Patrick a déclaré qu’Angel avait toujours été une « fille à papa » et a raconté comment les choses avaient changé lorsqu’elle avait rencontré Chay.

Il a déclaré: « Tout a changé quand elle a rencontré Chay.

« Elle disait des mensonges qu’elle devait avoir honte de lui, probablement parce qu’il n’était pas un bon garçon.

« Cela m’a brisé le cœur parce que moi et Angel étions toujours proches. »

Patrick s’est souvenu du moment où il a découvert qu’ils attendaient une fille et a su instantanément qu’elle s’appellerait Angel.

Il a ajouté: « Dès que nous avons su que c’était une fille, j’ai dit » nous l’appelons Angel « et elle a toujours été mon ange.

« C’était juste la fille à papa.

« Angel a toujours été amusant, pétillant et aventureux.

« Elle était très ambitieuse mais quand elle a rencontré Chay, toutes les ambitions se sont effondrées.

« J’ai dit à Angel ‘ce n’est pas la bonne personne pour toi’. »

Bowskill a été condamné à sept ans et demi de prison après avoir été reconnu coupable d’enlèvement, de comportement coercitif et de contrôle et de détournement du cours de la justice.

En mai dernier, les juges de la Cour d’appel ont augmenté sa peine à 12 ans après avoir conclu que sa peine initiale pour l’enlèvement n’était pas assez longue.

Lors de son procès à Leicester Crown Court, l’accusation n’a pas réussi à prouver qu’Angel avait été jeté ou poussé hors du véhicule – conduit par l’ami de Bowskill, Sansome.

Sansome a également été reconnu coupable d’enlèvement et est maintenant sorti de prison après avoir été condamné à 21 mois.

Bowskill a affirmé qu’Angel avait sauté ou était tombé accidentellement sur la route – quelque chose que Nikki, maman de six enfants, refuse d’accepter.

Elle dit: « Je pense qu’elle a été poussée à cause des blessures qu’elle a subies, de la force avec laquelle elle a touché le sol. »

Nikki dit que la tête de sa fille « a rebondi comme un ballon de football » et qu’elle a roulé sur près de 50 mètres.

Bowskill et Sansome sont ensuite partis, laissant Angel pour mort sur l’A6 près de Loughborough.

La mère dévouée Nikki, de Loughborough, dans le Leicestershire, a déclaré qu’Angel était maintenant capable de se tenir debout pour la première fois depuis l’attaque.

Et dans un clip à couper le souffle, Angel a pu signer « Je t’aime » à sa mère.

Nikki a déclaré en exclusivité au Sun : « Elle communique de plus en plus.

« Je sais que ça ne changera rien mais j’espère qu’un jour elle parlera et me dira ce qui s’est passé. »

Angel, a non seulement défié les médecins en réussissant, mais elle a dépassé toutes les attentes dans son rétablissement.

Son combat pour la survie a étonné les médecins du Queen’s Medical Center de Nottingham, où elle a reçu les derniers rites à trois reprises.

Comment obtenir de l’aide Women’s Aid a ce conseil pour les victimes et leurs familles : Gardez toujours votre téléphone à proximité.

Entrez en contact avec des organisations caritatives pour obtenir de l’aide, y compris la ligne d’assistance par chat en direct de Women’s Aid et des services tels que SupportLine.

Si vous êtes en danger, appelez le 999.

Familiarisez-vous avec la solution silencieuse, signalez les abus sans parler au téléphone, en composant plutôt le « 55 ».

Gardez toujours un peu d’argent sur vous, y compris la monnaie pour un téléphone public ou un billet d’autobus.

Si vous pensez que votre partenaire est sur le point de vous attaquer, essayez de vous rendre dans une zone à moindre risque de la maison, par exemple, là où il y a une issue et un accès à un téléphone.

Évitez la cuisine et le garage, où il y a probablement des couteaux ou d’autres armes. Évitez les pièces où vous pourriez être piégé, comme la salle de bain, ou où vous pourriez être enfermé dans un placard ou un autre petit espace. Si vous êtes victime de violence domestique, SupportLine est ouvert les mardi, mercredi et jeudi de 18h à 20h au 01708 765200. Le service d’assistance par e-mail de l’association est ouvert en semaine et le week-end pendant la crise – [email protected]. Women’s Aid fournit un service de chat en direct – disponible en semaine de 8h à 18h et le week-end de 10h à 18h. Vous pouvez également appeler la ligne d’assistance téléphonique nationale gratuite 24 heures sur 24 pour les violences domestiques au 0808 2000 247.

Son père a dit qu’elle était toujours une « fille à papa » Crédit : Canal 4

Angel a été laissé pour mort sur l’A6 près de Loughborough Crédit : Canal 4

Angel a été décrit comme « pétillant » Crédit : Canal 4

Chay Bowskill a kidnappé Angel avant qu’elle ne tombe du camion de déménagement Crédit : PA

Angel n’avait que 19 ans au moment où elle a été kidnappée

Rocco Sansome, complice de Bowskill