Documentaire amusant sur la technologie dans les films

Avant la première mondiale de Tellement irréel à Fête Fantastique 2023, le programmeur a dit que l’une des raisons pour lesquelles ils aimaient ce film en particulier était parce qu’ils aimaient des films sur les films. Cela a attiré mon attention. Moi aussi, j’aime les films sur le cinéma et j’ai donc tout de suite été enthousiasmé par ce qui m’attendait. Même alors, ce qui a suivi a bouleversé ces attentes. Tellement irréel est une leçon d’histoire au rythme effréné et remplie d’une nostalgie chaleureuse, recommandations de films à couper le souffleet des idées enivrantes, le tout saupoudré d’un soupçon de peur et d’inévitabilité.

Réalisé par Amanda Kramer, Tellement irréel est un documentaire montrant comment l’évolution de la technologie moderne a été vue dans les films. Pas les technologies qui faire films, notre les technologies. Ordinateurs, Internet, téléphones portables, Wi-Fi, réalité virtuelle, intelligence artificielle, le film plonge dans tout cela. Cela montre comment réagissent les films que nous avons regardés à ce qui se passe dans la réalité. Parfois les films se sont trompés, parfois ils ont bien compris ; parfois ils étaient en avance, parfois en retard. By en utilisant des extraits de certains de vos films technologiques préférés (et plein de choses dont vous n’avez pas entendu parler aussi)Kramer capture un instantané de l’histoire du cinéma que la plupart d’entre nous ont vécue et nous fait y réfléchir de manière inédite.

Raconté en voix off par Blondc’est-à-dire Debbie Harry, Tellement irréel suit la réaction du cinéma et utilisé la technologie humaine comme outil d’intrigue, remontant aux années 1950. Cela commence par des choses plus simples, comme les bugs de La conversation, avant de se lancer dans une technologie plus moderne et de décoller à partir de là. Le film postule qu’Hollywood a été très rapide à s’accrocher aux technologies modernes comme dispositifs de narration, mais que ses interprétations sont rarement cohérentes. On voit à quel point certains films sont effrayants et prophétiques, tandis que d’autres sont pessimistes et idiots. Pendant ce temps, Kramer nous propose cet énorme repas à digérer, illustrant l’histoire sous tous les angles.

Des images de centaines de films racontent l’histoire de certains, comme La Matrice, Tron, Le Terminatoret Les pirates, obtenant des séquences plus étendues. D’autres ont des séquences plus courtes mais néanmoins cruciales, comme Baskets, Le Net, Virtuositéet L’homme tondeuse à gazon, et encore plus sont parsemés (en gros, si vous pouvez penser à un film qui contient un pirate informatique, de la réalité virtuelle, de l’IA ou un ordinateur, il est ici). Et même si voir des séquences de films que vous connaissez est toujours amusant, surtout lorsqu’ils sont accompagnés d’un nouveau contexte et d’informations intéressantes, il est encore plus excitant de découvrir des films plus petits et plus étranges dont vous n’avez peut-être pas entendu parler.

Maintenant, l’expérience de chacun en matière de visionnage de films est différente, et personne n’a vu ou entendu de toutes les mêmes choses. Moi personnellement, J’ai travaillé dans un club vidéo de 1994 à 2000 et je pensais avoir entendu (ou du moins j’en étais conscient) de en gros tout. Je n’avais pas. Une sorte de coupures plus profondes que je connaissaiscomme DARYLE Mais d’autres, comme Arcade et Nirvana, m’a échappé. Mais c’était la moitié du plaisir : sVoir des images de nouveaux films m’a inspiré à prendre note mentalement de Vérifie-les.

De plus, dans cette grande variété de films, vous glanez toutes sortes de connaissances. Il est fascinant de voir ce que les films des années 1970 et 1980 pensaient que serait la technologie. Il est tout aussi hilarant de voir des films des années 1990 et 2000 se tromper complètement. Alors dans des cas comme La matrice de Le terminateur, c’est terrifiant de voir non seulement à quel point les films semblent justes, mais que nous n’avons peut-être pas encore vu le pire. Vu alensemble, Tellement irréel nous fait réfléchir à quel point les films ont influencé notre vision de la technologie, ainsi que l’inverse, et ce que tout cela signifie.

Certaines séquences du film paraissent un peu trop denses, tandis que d’autres sont un peu trop superficielles. Bmais pour la plupart, Tellement irréel atteint un juste milieu entre éducatif, divertissant et éclairant. Si vous aimez les films sur le cinéma, vous allez certainement l’aimer.

Tellement irréel a eu sa première mondiale au Fantastic Fest 2023 mais n’a pas encore de plan de sortie.

