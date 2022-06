Documenta était une ambiance entière. Puis un scandale a tué le buzz.

Dès qu’une image clairement antisémite avec des connotations supplémentaires sur l’Holocauste – une figure avec un grand nez, des dents pointues et des serrures latérales, ornée d’une casquette “SS” – a été repérée dans un immense tableau d’agitprop qui avait été érigé sur une place centrale de Kassel , l’intégrité de Documenta elle-même, qui fonctionne sur des fonds publics, a été remise en question.

L’incident était désespérément évitable. La bannière murale du collectif indonésien Taring Padi date de 2002 ; il dépeint la vie politique indonésienne comme une grande bataille d’oppresseurs, de capitalistes et de pollueurs contre le peuple, sous le regard des ancêtres. Il n’est monté sur la Friedrichsplatz, le cœur du spectacle, qu’à la fin de l’avant-première, au cours de laquelle Taring Padi avait charmé les visiteurs avec des centaines de marionnettes en carton sur la même place et dans la ville.

Des mois avant Documenta, les critiques avaient lancé des accusations à l’avance, notamment que les participants soutenaient le mouvement Boycott, Désinvestissement et Sanctions, que le Parlement allemand a déclaré antisémite. Avant l’installation de l’exposition, The Question of Funding, un groupe d’artistes palestiniens, a été pris pour cible par des vandales qui ont pénétré par effraction et ont tagué son espace d’exposition.

Dans ce climat inflammable, on aurait pu s’attendre à une certaine vigilance. Mais de qui ? La bannière, qui a apparemment été déployée tardivement parce qu’elle était en cours de restauration, a échappé à l’examen de Ruangrupa, dont les membres, dans une excuse, ont déclaré qu’ils n’avaient pas repéré les éléments offensants. Sabine Schormann, directrice générale de la Documenta, a déclaré au magazine Der Spiegel que les administrateurs n’avaient projeté aucun art à l’avance, par respect pour la liberté artistique.

L’ouvrage a été supprimé. Mais pour l’establishment allemand, cette Documenta est clairement terminée. Un barrage de critiques de la part des politiciens et des médias a proclamé l’ensemble de l’exposition un embarras national, a appelé à un plus grand contrôle de l’État sur les éditions futures et a exigé la démission de Schormann. La direction a maintenant annoncé que, nonobstant la liberté artistique, Ruangrupa doit revoir l’ensemble du spectacle pour un contenu offensant avec le soutien du Centre Anne Frank de Francfort – mettant en place une bataille avec les artistes.