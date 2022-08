Doctrine de la découverte: le pape le dénonce est important, selon les experts

Après les excuses historiques du pape François reconnaissant le rôle de l’Église catholique dans les pensionnats autochtones au Canada, ce que l’Assemblée des Premières Nations (APN) a qualifié de “geste significatif”, de nombreux défenseurs l’appellent également à annuler la doctrine de la découverte.

Des banderoles indiquant « Abroger la doctrine » ont été vues parmi les manifestants lors de la visite du pape au Canada, ainsi que des voix dans l’auditoire demandant une dénonciation publique.

La doctrine de la découverte, datant de la fin du XIVe siècle, est l’un des nombreux principes de droit international connus sous le nom de jus gentium, ou “droit des gens”, qui ont été appliqués entre les nations européennes aux XIVe et XVe siècles.

Il a été utilisé comme justification juridique et morale pour les pays européens conquérant des terres qui n’étaient pas les leurs et a jeté les bases de lois comme la Loi sur les Indiens du Canada et le système des pensionnats.

Le pape François n’a pas directement mentionné la doctrine de la découverte lorsqu’il a présenté ses excuses aux survivants des pensionnats à Maskwacis, en Alberta, ce qui a suscité des critiques selon lesquelles il n’a pas pleinement reconnu le rôle joué par l’Église catholique dans le système des pensionnats.

“(La doctrine) n’était pas seulement une autorisation de voler les terres et les ressources, il s’agissait également de soumettre les soi-disant” nations barbares “”, a déclaré le Dr Pamela Palmater, avocate et titulaire de la chaire de gouvernance autochtone à l’Université métropolitaine de Toronto. , a déclaré mardi à CTV Your Morning.

“Donc, toute la violence et la mort qui sont arrivées aux peuples autochtones sur ces territoires en font également partie.”

Selon l’Indigenous Corporate Training Incorporated (CTI), un organisme de formation qui guide les relations professionnelles entre les entreprises et les peuples autochtones en Amérique du Nord, il y a une raison majeure pour laquelle la doctrine de la découverte continue d’avoir un impact sur les communautés des Premières Nations : elle n’a jamais été officiellement renoncée par les chef de l’Église catholique.

“(La doctrine) reste le fondement du droit canadien et, à ce titre, continue d’avoir un impact sur les peuples autochtones”, a écrit CTI sur son site Web.

Palmater affirme que la doctrine de la découverte demeure « imprégnée » dans le système juridique canadien à un degré tel qu’elle continue d’avoir un impact sur les idéologies, les concepts et même les lois communes du pays.

“Vous voyez, la Cour suprême du Canada suppose toujours que le Canada a la souveraineté, même s’il est reconnu que ses peuples autochtones ont une souveraineté réelle, et c’est là que la réconciliation a lieu”, a-t-elle déclaré.

“Je pense qu’une répudiation officielle de celui-ci et des concepts qui l’accompagnent, tant par l’Église que par le gouvernement, aidera à commencer, vous savez, à démêler ces cas au fil du temps.”

L’an dernier, le gouvernement canadien a rejeté la doctrine en adoptant le projet de loi C-15, qui vise à harmoniser les lois canadiennes avec la Déclaration des Nations Unies sur les droits des peuples autochtones. Le gouvernement a qualifié la doctrine de : « raciste, scientifiquement fausse, juridiquement invalide, moralement condamnable et socialement injuste ».

Dans un rapport de janvier 2018 sur le démantèlement de la doctrine de la découverte, l’APN déclare qu’elle “reste profondément préoccupée par les ramifications contemporaines de la doctrine de la découverte et d’autres pratiques discriminatoires”.

Ces ramifications incluent les communautés autochtones du Canada qui sont toujours aux prises avec des conflits fonciers avec le gouvernement.

La Nation Tsilhqot’in, qui représente six communautés des Premières Nations ayant une culture et une histoire communes, est le seul groupe autochtone à avoir obtenu la reconnaissance de son titre aborigène sur une zone spécifique de terre par l’intermédiaire du plus haut tribunal du Canada.

La poursuite a été intentée par la décision du gouvernement de la Colombie-Britannique en 1983 d’accorder un permis d’exploitation forestière commerciale sur des terres que les Tsilhqot’in considéraient comme faisant partie de leur territoire traditionnel. La Première nation a soulevé des préoccupations et a demandé une interdiction d’exploitation forestière.

Selon la décision historique, les nations autochtones ont le droit d’utiliser et de bénéficier de la terre, mais elles ne la possèdent pas. Au lieu de cela, ils y ont un intérêt bénéfique.

Bien que la décision du pape François de révoquer la doctrine de la découverte aurait une valeur symbolique sur la voie de la réconciliation, Palmater affirme qu’elle n’annulerait pas son impact sur le droit canadien sans un travail supplémentaire.

“Je pense qu’une répudiation officielle de (la doctrine) et des concepts qui l’accompagnent, tant par l’église que par le gouvernement, aidera à commencer… à rejeter les concepts selon lesquels (ils) avaient une revendication légale sur ces territoires”, a-t-elle déclaré. a dit.



Avec des fichiers de Mitchell Consky et de La Presse canadienne