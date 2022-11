Doctor Who signe une star scandaleuse pour la nouvelle série du favori de la science-fiction

CES jours-ci, l’actrice scandaleuse MIRIAM MARGOLYES est plus connue pour faire des documentaires et rendre l’air bleu partout où elle va.

Mais elle reviendra à ce qu’elle fait de mieux avec une apparition substantielle dans l’un des prochains spéciaux du 60e anniversaire de Doctor Who.

Les émissions, qui commenceront à être diffusées l’année prochaine sur BBC1, la verront apparaître aux côtés de David Tennant alors qu’il reprend son rôle de seigneur du temps.

Un initié de la télévision a déclaré: “Avec une carrière d’actrice presque aussi ancienne que Doctor Who lui-même, c’est une surprise de penser qu’elle n’a pas déjà figuré dans un épisode au cours des six dernières décennies.

“Mais cela ne fait que la rendre encore plus prestigieuse pour un casting qui comprend déjà Neil Patrick Harris et Catherine Tate, qui revient pour jouer l’assistante du docteur Donna Noble.

“Les créateurs de la série ont estimé qu’elle était un si grand personnage dans la vraie vie qu’elle était un choix naturel pour jouer le personnage qu’elle aura dans la série de science-fiction, dont la BBC garde un secret bien gardé.

“Et à l’âge de 81 ans, sa carrière connaît actuellement une sorte de renaissance.”

En plus d’être un membre régulier de la distribution de Call The Midwife de BBC1, Miriam apparaît également avec l’acteur Alan Cumming dans l’émission de road trip Lost In Scotland And Beyond, qui se poursuit demain soir sur Channel 4 à 21h15.

Le mois dernier, elle a attiré presque autant d’attention pour avoir juré en direct dans l’émission Today de Radio 4 lorsqu’elle a discuté du nouveau chancelier de l’Échiquier Jeremy Hunt.

Mais ces indiscrétions ne feraient pas grand-chose pour ternir une carrière qui l’a vue jouer dans le film Roméo + Juliette de Baz Luhrmann, le drame d’époque Age Of Innocence de Martin Scorsese ainsi que les films Harry Potter.

Mais, pour moi, Miriam sera toujours le lapin impertinent dans ces publicités Caramel de Cadbury.





LE DERNIER MOT DE BAKE OFF

LES trois finalistes de Great British Bake Off allument leurs fours lors de l’apogée de ce soir sur Channel 4.

Abdul Rehman Sharif est toujours sous le choc. Il a déclaré: «J’étais sous le syndrome de l’imposteur une fois que j’ai atteint les demi-finales.

« J’étais le seul boulanger à n’avoir reçu aucune distinction – boulanger vedette ou poignée de main.

Je suis un boulanger qui n’a jamais fini à temps. Il y avait toujours quelque chose qui pouvait être amélioré ou mieux fait.

“Dans la plupart des cas, j’ai dû abandonner des idées pour arriver à temps.”

Sandro Farmhouse, qui est devenu aussi célèbre pour son look que pour sa cuisine, a déclaré : « Ma tenue préférée doit être mon look cuir et bleu.

“Je l’ai adoré et je me suis sentie sexy dedans. Je ne sais pas si du cuir a déjà été porté dans la tente.

Il a ajouté : « A l’approche de la finale, je ne me sentais pas si nerveux.

« J’ai plus rêvé d’être en finale que d’être sous la tente. Cela a toujours été un objectif pour moi, donc je me sentais super fier.

Leur co-finaliste Syabira Yusoff a déclaré : « Être en finale est un bonus pour moi.

«Mon partenaire Brad me dit toujours:« Ne sous-estimez jamais vos tripes et allez-y.

“‘N’abandonnez jamais, même s’il est difficile de trouver des idées de pâtisseries pour la finale’.”

Mais elle a eu une mauvaise idée, ajoutant : “Pendant la semaine du dessert, les gens ont dit que mon pudding cuit à la vapeur ressemblait à un vagin extraterrestre.”

FEARNE’S MAG PICS REPENSER

Après tout, FEARNE Cotton n’est pas sûre d’avoir honte des photos de ses mecs sexy dans les magazines des années 2000.

S’adressant au mannequin américain Emily Ratajkowski après avoir lu son livre sur le corps féminin, la présentatrice Fearne a révélé lors de son podcast Happy Place : “Dans la vingtaine, j’ai fait ce qu’on appelle ici” un magazine de gars “.

“C’est essentiellement une séance photo sexy, vous portez une tenue en PVC et les hommes lisent le magazine.

“Et maintenant, j’ai la quarantaine, j’ai regardé en arrière et j’ai en quelque sorte parlé ouvertement et j’ai dit:” Vous savez, j’ai des regrets à ce sujet et j’ai ressenti de la honte “.

“Et après avoir lu votre livre, j’ai pensé, ‘Mais est-ce que je suis?’. Ou est-ce que je pense juste que je devrais dire ça ?

«Est-ce que je me sens vraiment gêné d’avoir fait ça? Et je ne pense pas que je le fasse.

MICHAEL EN VOYAGE KO PEUR

MICHAEL Palin a envisagé de se retirer de ses aventures de globe-trotter après un problème de santé sur le chemin de l’Irak.

Le vétéran de la comédie et du voyage, qui aura 80 ans l’année prochaine, a visité le pays déchiré par la guerre en mars lors du tournage d’une série documentaire pour Channel 5.

Mais il a failli abandonner le voyage après avoir souffert de vertiges alors qu’il tentait d’effectuer un vol de correspondance à l’aéroport d’Istanbul en Turquie et craignait que son cœur ne défaille, après avoir subi une intervention chirurgicale en 2019.

Il a déclaré: «J’étais étourdi et j’ai dû m’agripper au dossier d’un siège.

« Je ne savais tout simplement pas ce qui se passait.

“Je me suis dit : ‘Je n’ai même pas commencé à filmer. J’ai subi une opération cardiaque, j’ai presque 79 ans, je n’aurais pas dû faire ça ».

Michael a admis que son mauvais tour aurait pu être causé par la déshydratation.

Le roman Shuggie Bain, lauréat du prix BOOKER, est en cours d’adaptation pour BBC1 par l’auteur du livre 2020, Douglas Stuart. Situé dans les années 80 à Glasgow, il raconte l’histoire de la relation étroite entre une mère de la classe ouvrière, qui lutte contre l’alcool, et son fils efféminé, qui a du mal à s’intégrer.

JEN SHOW ATTEND LES TAMPONS

JENNY Eclair dit qu’elle est “dévastée”, sa série de dessins de nus a été supprimée.

Drawers Off de Channel 4 ne reviendra pas après sa deuxième série plus tôt cette année.

Elle admet que les cotes d’écoute peu spectaculaires pour l’émission de l’heure du thé sont à blâmer.

L’animatrice Jenny a déclaré: “Channel 4 a décidé qu’il n’y en aurait plus. Je suis dévasté, complètement dégoûté.

« Vous ne pouvez pas faire grand-chose. Il est vraiment difficile de prendre pied dans ce créneau horaire. Si vous ne cochez pas le nombre de téléspectateurs, vous n’obtenez pas une autre série, aussi simple que cela. »

La série en semaine avait des artistes amateurs à tour de rôle pour se dessiner nus, pour gagner un prix en argent et une place dans la galerie des gagnants.