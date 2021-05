Doctor Who Saison 13 Date de sortie, compagnons et actualités

Doctor Who a terminé sa douzième série (depuis le redémarrage moderne, c’est-à-dire) avec une finale massive en deux parties qui a mis fin à un parcelle de ce que nous pensions savoir sur le Docteur et les Seigneurs du Temps, et suivi avec la Révolution spéciale du Nouvel An des Daleks.

Cela a également changé la forme du spectacle, mais d’une manière plus familière, car (spoilers) tous les membres de la famille n’ont pas décidé de rester dans le Tardis pour la saison prochaine. Cela signifie qu’un espace s’est ouvert pour un nouveau compagnon, et heureusement pour nous, nous savons déjà qui cela va être.

Quand commence la saison 13 de Doctor Who?

La saison 12 s’est terminée le 1er mars au Royaume-Uni, puis nous avons attendu dix mois pour «Révolution des Daleks», diffusée le jour de l’an 2021. Nous ne savons pas encore quand la saison 13 commencera, mais c’est probablement que nous avons un certain temps à attendre.

La production n’a commencé que la saison en novembre 2020, il est donc peu probable que nous voyions le spectacle avant fin 2021, et même alors ce sera avec un ordre réduit de seulement huit épisodes – blâmez Covid.

«Au cours de ces années les plus étranges, l’équipe de production de Doctor Who a fait des merveilles pour remettre le spectacle en production. Nous sommes ravis d’être de retour pour faire le spectacle », a déclaré le showrunner Chris Chibnall. «Compte tenu de la complexité de la création de Doctor Who, et avec de nouveaux protocoles de travail COVID rigoureux, il nous faudra un peu plus de temps pour filmer chaque épisode, ce qui signifie que nous nous attendons à finir avec huit épisodes, plutôt que les 11 habituels.»

En attendant, vous pouvez toujours rattraper les anciens épisodes. La BBC a ajouté chaque épisode de l’émission depuis 2005 – y compris toutes les émissions spéciales – au service de streaming iPlayer. Cela signifie que vous obtenez chaque épisode de chaque médecin de Christopher Eccleston à Peter Capaldi, sans payer un centime. Si vous voulez vieillir encore plus, l’émission classique est maintenant entièrement sur BritBox – bien qu’il soit intéressant de noter que vous devrez payer pour vous abonner.

Qui est dans le casting pour la saison 13?

Comme mentionné ci-dessus, la saison 13 est entrée dans la production des huit épisodes en cours, et Whitaker a au moins confirmé qu’elle était à bord pour un retour.

«Oui, je fais une autre saison», a-t-elle dit à EW. «C’est peut-être une énorme exclusivité que je ne suis pas censé dire, mais cela ne m’aide pas de le dire [I don’t know] car ce serait un mensonge massif! [Laughs] Je l’adore absolument. À un moment donné, ces chaussures seront remises, mais ce n’est pas encore le cas. Je m’accroche bien!

Cependant, elle ne sera pas rejointe par tout l’équipage habituel, car la spéciale du Nouvel An était le dernier épisode de Bradley Walsh et Tosin Cole, alias Graham et Ryan.

« En tant que docteur, je dirai que la famille en tant que quatre n’est plus », a déclaré Whitaker. « Ce sera la dernière fois que nous verrons Bradley et Tosin. Absolument dévasté. Sachant que c’était ma dernière scène avec ces acteurs, ils ont tous les deux dû me transporter jusqu’à ma caravane. Je n’ai pas pleuré comme ça en… Brad ne pouvait pas du tout supporter ça.

Que ce soit le dernier absolu que nous verrons des deux n’est pas clair – Chibnall a taquiné « Vous devrez juste voir, n’est-ce pas? » – mais pour l’instant au moins, la fam sera réduite.

Heureusement, Yaz de Mandip Gill reste au moins un an.

«Je pense qu’il reste beaucoup de kilomètres à parcourir dans ces personnages. Nous savons où ils vont et vers quoi ils se dirigent et qui ils vont rencontrer », a déclaré Chibnall à propos du docteur et de Yaz. «Nous reviendrons avec des épisodes de folie très excitants, amusants et passionnants après cela [New Year’s] spécial a été diffusé.

Elle sera également rejointe par un nouveau visage: le comédien britannique John Bishop. Il jouera Dan, un personnage apparemment écrit spécifiquement avec Bishop à l’esprit – bien qu’au-delà, nous ne sachions pas grand-chose sur lui.

«Au fur et à mesure qu’il se mêle des aventures du docteur, Dan apprendra rapidement qu’il y a plus dans l’univers (s) qu’il ne pourrait jamais le croire», déclare le communiqué de presse de la BBC, avant de confirmer qu’il «voyagera à travers l’espace et le temps aux côtés Docteur et Yaz », quand« il affrontera des races extraterrestres maléfiques au-delà de ses cauchemars les plus fous. »

Il y a aussi un extrait rapide de lui en action:

Bienvenue au TARDIS… ✨ pic.twitter.com/WgpnYiweqR – Docteur Who (@bbcdoctorwho)

1 janvier 2021

Curieusement, Bishop a d’abord dû refuser la partie, et pour tous les défis qu’il a introduits, c’est en fait Covid qui lui a permis de rejoindre la série.

«J’ai rencontré Chris Chibnall et il a eu cette idée, et ce personnage», a expliqué Bishop lors d’un événement Zoom. «Il m’avait vu dans certaines choses, et il voulait savoir si je serais intéressé par Doctor Who. J’étais flatté mais le problème était que j’étais en tournée alors qu’ils étaient censés tourner. Donc, même si j’en avais envie, j’ai dû dire non.

«Et puis tout le truc COVID est arrivé! Lockdown est arrivé alors j’ai passé un coup de fil et heureusement, ils avaient déplacé leurs dates de tournage. Cela s’intègre parfaitement maintenant – je fais Doctor Who jusqu’en juillet, puis je reprends la route en septembre.

Pour l’instant, on ne sait pas si le capitaine Jack de John Barrowman ou le maître de Sacha Dhawan reviendra pour la nouvelle saison.

Qu’en est-il de l’intrigue de la saison 13?

Au-delà des compagnons, on ne sait pas grand-chose sur ce à quoi s’attendre de la nouvelle saison.

Le Tardis a été repéré en train de tourner à Liverpool, il semble donc probable que nous aurons un épisode là-bas, mais cela ne nous dit pas grand-chose.

🚨NEWS🚨 Doctor Who se prépare ce soir à tourner sur l’Albert Dock à Liverpool. Tout ce qui a été jusqu’à présent, c’est le TARDIS. Crédit photo: @scousepunx.#Docteur Who #dwsr pic.twitter.com/gKpYt1LLrA – Who Fan Site 💙 (@WhoFanSite)

22 mars 2021

Attendez-vous à un suivi de l’intrigue de Timeless Child, et puisque le docteur vient de sortir de la prison de Judoon, nous pourrions voir leur prochaine tentative pour la récupérer.

Comment pouvez-vous regarder Doctor Who aux États-Unis?

Évidemment, Doctor Who est une émission britannique, mais ces dernières années, BBC America a mieux diffusé l’émission aussi près que possible de la date de diffusion britannique, afin de minimiser le piratage. C’était la même chose pour la saison 12 – BBC America a diffusé chaque épisode dans un créneau régulier du dimanche soir à 8 / 7c – et le spécial du Nouvel An, diffusé le même jour aux États-Unis.

Si vous préférez regarder des épisodes de la BBC (ou revoir des épisodes plus anciens), vous pouvez utiliser un VPN pour diffuser des épisodes sur iPlayer comme si vous étiez au Royaume-Uni. Gardez à l’esprit qu’il s’agit d’une violation des conditions d’utilisation d’iPlayer, car vous ne paierez pas les frais de licence, mais cela vous permettra de regarder chaque épisode de l’émission depuis 2005.

Alternativement, vous pouvez diffuser tous les épisodes de l’émission moderne jusqu’à présent sur Vidéo Amazon Prime – bien que cela changera bientôt. Warner Bros.a acquis les droits de diffusion américains exclusifs de la série pour HBO Max, c’est donc là que vous devrez vous rendre pour regarder tous les Doctor Who à partir de 2005. Cela inclura la saison 13 et d’autres nouveaux épisodes, mais seulement après leur première diffusion sur BBC America.

Consultez notre guide complet pour regarder Doctor Who de l’extérieur du Royaume-Uni pour plus d’options.