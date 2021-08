Doctor Who confirme le retour de monstres légendaires pour la dernière série de Jodie Whittaker dans un spoiler « raté »

DOCTOR Who’s légendaire anges pleureurs fera un retour effrayant alors que Jodie Whittaker termine son mandat en tant que Time Lord.

Le patron de l’émission, Steven Moffat, a confirmé le retour de la race des créatures prédatrices, qui est apparue pour la première fois dans l’émission de la BBC en 2007.

BBC

Les Weeping Angels ont fait leurs débuts dans la série de science-fiction de la BBC en 2007[/caption]

Le créateur de Doctor Who a fait la confession après qu’il a été révélé que Jodie quitterait son rôle de première femme médecin après cette série.

Steven a déclaré: « Cela me brise le cœur quand un Doctor Who démissionne.

« Mais c’est trop tôt pour être triste, il va y avoir une toute nouvelle saison de Jodie’s Doctor. Et elle va combattre les anges pleureurs.

Pourtant, dans une erreur apparente révélant le rebondissement de l’intrigue, il a ajouté plus tard: « J’ai fait une bêtise. »

Les fantômes ne tuent ni ne paralysent leurs victimes.

Au lieu de cela, ils utilisent des paradoxes temporels pour envoyer leur victime dans le passé – puis se nourrissent de l’énergie qu’ils auraient eue dans le temps présent.

Le Docteur a précédemment décrit les Weeping Angels comme « les seuls psychopathes de l’univers à vous tuer gentiment ».

Elle va combattre les anges pleureurs »,

Steven Moffat

SAISON FINALE

Le mois dernier, il a été confirmé que Jodie ne reviendrait pas après trois séries sur le drame BBC One – et le showrunner Chris Chibnall non plus.

L’annonce est intervenue après des mois de rumeurs selon lesquelles l’actrice acclamée quitterait le programme de science-fiction bien-aimé.

Après la diffusion de la série très attendue plus tard cette année, la représentation du personnage par Jodie se terminera avec une série d’événements en six parties et deux spéciales l’année prochaine.

Parlant de son départ, Jodie a déclaré: «En 2017, j’ai ouvert mon magnifique coffret cadeau de chaussures de taille 13.

«Je n’aurais pas pu deviner les aventures, les mondes et les merveilles brillants que je devais y voir.

Je ne pense pas que je pourrai un jour exprimer ce que ce rôle m’a apporté.

Jodie Whittaker

«Mon cœur est tellement plein d’amour pour ce spectacle, pour l’équipe qui le fait, pour les fans qui le regardent et pour ce qu’il a apporté à ma vie.

« Et je ne remercierai jamais assez Chris de m’avoir confié ses histoires incroyables. Nous savions que nous voulions surfer cette vague côte à côte, et passer le relais ensemble.





«Nous voici donc à quelques semaines de terminer le meilleur travail que j’ai jamais eu. Je pense que je ne pourrai jamais exprimer ce que ce rôle m’a apporté. Je porterai le Docteur et les leçons que j’ai apprises pour toujours.

« Je sais que le changement peut être effrayant et aucun d’entre nous ne sait ce qui se passe. C’est pourquoi nous continuons à chercher. Voyage avec espoir. L’Univers va vous surprendre. Constamment. »

La star a rejoint le casting de Doctor Who en 2017 après avoir été choisie par Chibnall, succédant à Peter Capaldi, qui a joué le Docteur de 2013 à 2017.

On ne sait pas encore qui remplacera Jodie, mais des personnes comme Olly Alexander, Michaela Coel, Richard Ayoade et Helena Bonham Carter ont toutes été désignées comme de futurs seigneurs du temps.

3

Steven Moffat de Doctor Who a révélé le spoiler et a déclaré que le docteur « combattrait » bientôt les démons[/caption]

BBC / Ben Blackall

L’actrice Jodie est entrée dans l’histoire en tant que première femme médecin[/caption]

AVERTISSEMENT : l’utilisation de cette image est soumise aux conditions d’utilisation de l’image numérique de BBC Pictures

L’actrice a confirmé qu’elle démissionnait après trois séries – sans remplacement annoncé[/caption]