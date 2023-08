Doctor Who confirme enfin le lien familial de New Rose

Depuis Docteur Who a taquiné l’arrivée de quelqu’un d’autre nommée Rose dans le monde des aventures du temps et de l’espace, les fans ont été spéculer à propos qui elle est vraiment. Et même si ce n’est pas vraiment le cas enfant du méchant loup juste pourtant, c’est quand même agréable d’en apprendre un peu plus sur elle.

Regardez un extrait du film Feminist Horror Noir Perpetrator de Jennifer Reeder

Célébrer Coup de coeur actrice et entrante Docteur Who Aujourd’hui, pour l’anniversaire de la star invitée Yasmin Finney, la BBC a publié une nouvelle image d’elle du prochaine trilogie du 60e anniversaire de spéciaux, confirmant que, enfin : c’est Rose noble.

Rose est, plus précisément, la fille de Donna, la compagne de retour de Catherine Tate, et de son mari Shaun Temple, qui Donna marié lors de la dernière apparition régulière de Tate dans Docteur Who pendant le cygne de David Tennant chanson « The End of Time, Part II » pour le Nouvel An en 2010. Il n’y a donc pas lien explicite avec l’autre célèbre Rose de la vie du Docteur, Rose Tyler de Billie Piper.

Mais compte tenu de toute la situation temporelle autour de Donna elle-même – ses souvenirs de voyage sa relation avec le Docteur effacée sous la menace de lui brûler l’esprit de l’intérieur – comme le nouveau Le Docteur régénéré se retrouve à nouveau à croiser la route de la famille Noble. ce novembreil y a probablement quelque chose au fait que Donna vient de nommer sa fille Rose, même si ses souvenirs du Docteur auraient été effacés. Surtout si l’on considère que le Docteur court partout avec encore ce visage familier. L’officiel Docteur Who La page X a au moins proposé un teaser…

Nous en saurons plus assez tôt, car Docteur Whole 60ème anniversaire se rapproche de plus en plus – la série revient pour un trio de spéciaux en novembre, avant de revenir avec Ncuti Gatwa dans le rôle du 15e Docteur. fois en 2024.

Vous voulez plus de nouvelles sur io9 ? Découvrez quand vous attendre aux dernières nouvelles merveille, Guerres des étoileset Star Trek sorties, quelle est la prochaine étape pour le DC Universe au cinéma et à la télévisionet tout ce que vous devez savoir sur l’avenir de Docteur Who.