Dans des phrases qui ressemblent à des shitposts mais qui sont en fait de véritables nouvelles, semblables à Bryce Dallas Howard est Yaddlela BBC a confirmé que l’un des Docteur WhoLes méchants profonds de pour ses émissions spéciales du 60e anniversaire, Beep the Meep, seront interprétés de manière appropriée pour un retour aussi triomphal par l’icône par intérim Miriam Margolyes.

Miriam Shor des Gardiens de la Galaxie adore Buck Rogers

«Je suis soulagé d’avoir pu travailler Docteur Who avant de mourir. Avec la science-fiction, on ne sait jamais », Margolyes a déclaré dans un communiqué cela confine également à un territoire à consonance merdique. « Merci d’avoir rendu une vieille femme très heureuse. »

Mieux connue en tant qu’actrice de personnages pour ses apparitions dans des films tels que Roméo + Juliette, Mulan, Pieds heureux, Petite boutique des horreurs, Yentl, Premier hommeet bien d’autres apparitions sur scène, à la télévision et au cinéma, l’actrice anglo-australienne prêtera ses cordes vocales au Meep dans le trio d’émissions spéciales d’anniversaire diffusées pour célébrer Docteur Whoen novembre prochain, probablement le plus particulièrement lors du premier des trois, intitulé « La bête étoilée ».

Ce nom vient de la bande dessinée de 1980 qui a présenté pour la première fois les Meeps et leur chef Beep, dans les pages de Docteur Who hebdomadaire– également remarquable car c’est la première histoire à présenter une personne de couleur comme compagnon à long terme du Docteur, quel que soit le support, Sharon Davies. Créatures à fourrure à l’apparence mièvre, les Meeps étaient en fait des conquérants intergalactiques assoiffés de sang après que leur civilisation pacifique ait été radicalement transformée par l’exposition au rayonnement stellaire d’un soleil noir. Pense Furby tueur et biologique. Et puis donnez-lui la voix de Miriam Margolyes.

Docteur Who reviendra en novembre pour trois épisodes spéciaux, mettant en vedette David Tennant dans le rôle du 14e Docteur, avant de revenir pendant la période des fêtes pour faire ses débuts avec le nouveau Docteur de Ncuti Gatwa.

Vous voulez plus de nouvelles sur io9 ? Découvrez quand vous attendre aux dernières nouvelles merveille, Guerres des étoileset Star Trek sorties, quelle est la prochaine étape pour le DC Universe au cinéma et à la télévisionet tout ce que vous devez savoir sur l’avenir de Docteur Who.