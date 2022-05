“Doctor Strange in the Multiverse of Madness” empoche 185 millions de dollars pour ses débuts nationaux

La saison des superproductions estivales a commencé en trombe. Le dernier film de Disney Marvel Cinematic Universe “Doctor Strange in the Multiverse of Madness” a récolté 185 millions de dollars sur le marché intérieur au cours de son premier week-end, le plus gros gain de tous les films sortis en 2022.

“Rien ne dit que les salles de cinéma sont de retour plus qu’un film Marvel affichant un début monumental”, a déclaré Paul Dergarabedian, analyste principal des médias chez Comscore. “C’est une excellente nouvelle pour l’industrie, les cinéphiles et la liste des films qui sortiront dans les semaines à venir.”

On estime qu’environ 13,5 millions de cinéphiles ont vu “Doctor Strange” au cours du week-end, le deuxième film le plus fréquenté depuis le début de la pandémie, selon les données d’EntTelligence. “Spider-Man : No Way Home” détient actuellement le record avec 20,6 millions de spectateurs lors de son premier week-end.

À l’échelle internationale, le film a généré 265 millions de dollars de ventes de billets, portant son total mondial à 450 millions de dollars.

Alors que les quatre premiers mois de l’année ont vu un nombre limité de sorties de films, “Doctor Strange in the Multiverse of Madness” est suivi d’un flux constant de nouveaux longs métrages très attendus.

Le prochain sur le dossier est “Top Gun: Maverick” suivi en succession rapide par “Jurassic World: Dominion”, “Lightyear”, “Minions: The Rise of Gru” et “Thor: Love and Thunder”. Tous ces films feront leurs débuts d’ici la fin juillet.

“Doctor Strange in the Multiverse of Madness” présente “la demande mondiale d’événements sur grand écran, de formats premium et d’expériences partagées dans une salle de cinéma”, a déclaré Shawn Robbins, analyste en chef chez Boxoffice.com. “C’est exactement le genre de lancement pour cet été que toute l’industrie espérait, et cela donne parfaitement le ton pour une solide liste de films qui sortiront au cours des prochains mois.”

Selon EntTelligence, le prix moyen des billets pour le film était d’un peu moins de 13 $, avec des billets au format premium à 16,25 $ et des billets 3D à 15,44 $.

Divulgation: Comcast est la société mère de NBCUniversal et CNBC. NBCUniversal est le distributeur de « Jurassic World : Dominion » et « Minions : The Rise of Gru ».