Doctor Strange 2 Streaming, VOD et DVD Date de sortie

Doctor Strange in the Multiverse of Madness était l’un des plus grands films de 2022, juste derrière Tom Cruise dans Top Gun : Maverick.

Ce film Marvel inspiré de l’horreur explore les répercussions de la rupture du multivers dans les propriétés MCU précédentes telles que Spider-Man: No Way Home et WandaVision. Le film met en vedette Benedict Cumberbatch et Elizabeth Olsen et est réalisé par Sam Raimi.

Après une attente étonnamment courte, le film a finalement atteint le service de streaming Disney+, mais si vous voulez savoir quand vous pouvez le louer ou l’acheter en VOD et DVD/Blu-ray, alors nous vous avons également couvert.

Vous pouvez également lire notre guide de scène post-crédits sur Doctor Strange dans le multivers de la folie.

Quand Doctor Strange in the Multiverse of Madness est-il disponible en streaming ?

Doctor Strange dans le multivers de la folie est maintenant disponible sur Disney+

Le film a été lancé sur le service de streaming de Disney le 22 juin 2022. C’était plus tôt que prévu à l’origine – Shang-Chi et Eternals ont mis environ deux mois pour sortir sur Disney + après leur sortie en salles, mais Doctor Strange 2 n’est sorti que début mai.

Quand Doctor Strange in the Multiverse of Madness sort-il en VOD ?

Doctor Strange 2 est maintenant disponible en VOD au Royaume-Uni et aux États-Unis. En Amérique, c’est une semaine plus tôt que prévu initialement.

Voici où vous pouvez l’acheter :

ROYAUME-UNI

NOUS

Quand Doctor Strange in the Multiverse of Madness sortira-t-il sur DVD/Blu-ray ?

Doctor Strange 2 arrive sur DVD et Blu-ray en même temps que VOD. Cela signifie qu’aux États-Unis, il sera disponible à partir de 26 juilletmais un peu plus tôt 18 juillet au Royaume-Uni.

Voici les endroits où il devrait être disponible :

ROYAUME-UNI

NOUS