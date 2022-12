Doctor Anywhere acquiert le groupe de cliniques spécialisées Asian Healthcare Specialists

La société de télésanté singapourienne Doctor Anywhere a entièrement acquis Asian Healthcare Specialists, un groupe de soins médicaux multidisciplinaire, répertorié sur Catalist.

Ce dernier propose une large gamme de services spécialisés, notamment l’anesthésie, la dermatologie, la médecine familiale, la gastro-entérologie, l’ophtalmologie, l’orthopédie, l’oto-rhino-laryngologie, la rééducation et l’urologie, dans 12 cliniques à Singapour.

Ses 14 médecins spécialistes, un médecin de famille et un kinésithérapeute seront intégrés au réseau grandissant de 3 000 médecins généralistes et médecins spécialistes de DA.

POURQUOI EST-CE IMPORTANT

Selon DA, sa dernière acquisition fait partie de ses efforts pour répondre à la demande croissante de traitements spécialisés en Asie du Sud-Est. Elle continuera de rechercher des opportunités synergiques et des acquisitions ciblées d’actifs de soins de santé essentiels dans toute la région afin de poursuivre ses travaux sur la construction d’un écosystème de soins de santé régional basé sur la technologie.

Cette annonce intervient également alors que la startup a clôturé un cycle de financement de série C1 de 38,8 millions de dollars dirigé par Novo Holdings. Le produit de ce cycle d’investissement prolongé a financé en partie l’acquisition d’Asian Healthcare Specialists.

LA GRANDE TENDANCE

Cette dernière acquisition fait suite à l’achat par DA de Docteur Raksa, la plus grande plateforme de télémédecine de Thaïlande, il y a plus d’un an.

Pendant ce temps, avec ses derniers fonds, DA a levé près de 140 millions de dollars en investissement total en capital depuis sa création. Il a marqué pour la dernière fois 66 millions de dollars dans un cycle de série C dirigé par Asia Partners.

ENREGISTREMENT

« Les consommateurs de toute la région recherchant des soins de meilleure qualité et plus personnalisés, l’acquisition d’Asian Healthcare Specialists renforce nos capacités au-delà de nos services de soins primaires performants, nous permettant de fournir des soins plus intégrés et holistiques et une plus grande valeur pour nos utilisateurs », a déclaré le PDG de DA et a déclaré le fondateur Lim Wai Mun.

“Nous sommes ravis de rejoindre le plus grand fournisseur de soins de santé omnicanal d’Asie du Sud-Est et d’apporter notre expertise bien établie en matière de soins spécialisés au groupe. Nous sommes impatients de travailler ensemble pour combler le fossé entre les soins primaires et spécialisés afin de fournir des soins holistiques transparents qui transcendent les frontières et statuts”, a également commenté le Dr Chin Pak Lin, PDG d’Asian Healthcare Specialists.