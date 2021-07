Docteur G : Ayushmann Khurrana vole les cœurs dans le PREMIER look du Dr Uday Gupta ! | Films Actualités

Bombay: L’acteur de Bollywood Ayushmann Khurrana a enfin partagé son premier regard sur le prochain film intitulé ‘Doctor G’. Ayushmann a profité de son compte Instagram pour révéler son premier regard sur le film, qui met également en vedette Rakul Preet Singh et Shefali Shah. Il a sous-titré le message, « Docteur G taiyyar ho kar nikle hain. Ab hogi tir! #DocteurGFirstLook. »

Sur l’image partagée par l’acteur, on peut le voir arborer des lunettes de dorky, une blouse de laboratoire et un sourire penaud, un livre à la main et un stéthoscope dans sa poche. Produit par Junglee Pictures, le prochain film sera basé sur le campus d’un institut médical.

Alors qu’Ayushmann jouera le rôle du Dr Uday Gupta, Rakul sera vu comme le Dr Fatima, une étudiante en médecine qui joue le rôle du senior d’Ayushmann dans le film. Shefali jouera le rôle d’un médecin senior – le Dr Nandini dans le prochain film qui est dirigé par Anubhuti Kashyap.

Anubhuti, qui est la sœur du réalisateur Anurag Kashyap, fera ses débuts en tant que réalisatrice de longs métrages avec le projet à venir. Elle a par le passé réalisé la mini-série de comédie noire « Afsos » et le court métrage acclamé par la critique « Moi Marjaani ».

Essayant le personnage du Dr Uday Gupta, Ayushmann a partagé son enthousiasme à l’idée de travailler sur le film qui a récemment été présenté à Bhopal. Il a déclaré: « Le sujet du » Docteur G « est très proche de moi. Compte tenu des restrictions de verrouillage, nous attendions tous de commencer le tournage du film et nous sommes heureux que le jour soit enfin arrivé. «

L’acteur de « Vicky Donor », « C’est un honneur de représenter un médecin à l’écran pour la première fois. Je suis vraiment excité de commencer le tournage du film, aussi parce que cela va me permettre de revivre mes souvenirs d’être un étudiant et vivant la vie de l’auberge. Je suis impatient de collaborer avec mon réalisateur Anubhuti. « Le film a été écrit par Anubhuti, Sumit Saxena, Vishal Wagh et Saurabh Bharat. En décembre, Ayushmann avait annoncé le film avec une photo de lui posant avec le scénario du film.

Il s’agit de la troisième collaboration d’Ayushmann avec Junglee Pictures, après ‘Bareilly Ki Barfi’ (2017) et ‘Badhaai Ho’ (2018). En dehors de « Docteur G », Ayushmann a plusieurs projets à venir dans sa cagnotte, notamment « Anek » et « Chandigarh Kare Aashiqui ». Il a été vu pour la dernière fois dans « Gulabo Sitabo » de Shoojit Sircar, aux côtés d’Amitabh Bachchan.