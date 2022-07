Docteur: Biden teste positif pour COVID pour le 2e jour consécutif

WASHINGTON (AP) – Le président Joe Biden a été testé positif au COVID-19 pour la deuxième journée consécutive, dans ce qui semble être un rare cas de «rebond» après un traitement avec un médicament antiviral.

Dans une lettre notant le test positif, le Dr Kevin O’Connor, le médecin de la Maison Blanche, a déclaré dimanche que le président “continue de se sentir bien” et continuera de travailler depuis la résidence exécutive pendant son isolement.

Biden a été testé positif samedi, l’obligeant à annuler les voyages et les événements en personne alors qu’il s’isole pendant au moins cinq jours conformément aux directives des Centers for Disease Control and Prevention.

Après avoir été initialement testé positif le 21 juillet, Biden, 79 ans, a été traité avec le médicament antiviral Paxlovid. Il a été testé négatif pour le virus mardi et mercredi derniers, l’autorisant à quitter l’isolement tout en portant un masque à l’intérieur.

La recherche suggère qu’une minorité de ceux qui ont prescrit du Paxlovid connaissent un cas de rebond du virus. Le fait qu’un rebond plutôt qu’une réinfection se soit éventuellement produit est un signe positif pour la santé de Biden une fois qu’il est débarrassé de la maladie.

“Le fait que le président ait éliminé sa maladie et n’ait pas de symptômes est un bon signe et réduit le risque qu’il développe un long COVID”, a déclaré le Dr Albert Ho, spécialiste des maladies infectieuses à l’école de santé publique de l’Université de Yale.

Josh Boak, Associated Press