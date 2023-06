Docs dirige la caméra à travers l’estomac ‘Comme un petit Mars Rover’

« Si c’était aussi précis que l’endoscopie, et que les risques et les coûts pour le patient étaient beaucoup plus faibles, alors peut-être envisagerions-nous un dépistage plus répandu du cancer gastrique », a déclaré Meltzer.

Depuis le début des années 2000, l’endoscopie par capsule a été utilisée pour évaluer l’intestin grêle et, plus récemment, le côlon, selon Shabana F. Pasha, MD, experte en endoscopie de l’intestin grêle et professeur de médecine à la Mayo Clinic Arizona. Mais ces capsules non magnétiques sont poussées par la gravité et le péristaltisme, le mouvement naturel du tube digestif, ce qui les rend moins efficaces dans un gros organe comme l’estomac.

« Le tractus gastro-intestinal supérieur a été très difficile à évaluer avec des capsules, en raison de notre incapacité à contrôler leur mouvement. Jhé essentiellement trébucher dans les intestins », a déclaré Pacha, qui n’a pas participé à l’étude.

« C’est là que la technologie du joystick entre en jeu, où nous sommes désormais capables de manœuvrer des capsules à commande magnétique et de visualiser l’ensemble de l’estomac et des points de repère importants de manière non invasive », a-t-elle déclaré.