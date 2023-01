Dochterman: le personnage du football de l’Iowa, la cohérence à nouveau affichée dans la victoire du Music City Bowl

NASHVILLE, Tenn. – Au cours d’une saison pleine d’adversité et se terminant par une horrible tragédie, le programme de football de l’Iowa a une fois de plus montré pourquoi il persévère et réussit dans les moments les plus difficiles.

Les Hawkeyes ont battu le Kentucky 21-0 au Music City Bowl avec une formule qui a fonctionné la majeure partie de l’année : ils ont joué sans rotation, leur défense a transformé les erreurs de leurs adversaires en points et leurs équipes spéciales ont fourni l’adhésif entre les autres unités. Les arrières défensifs Cooper DeJean et Xavier Nwankpa ont chacun retourné des interceptions pour des touchés, six des huit bottés de dégagement de Tory Taylor ont atterri à l’intérieur des 20 et les Wildcats ont totalisé 185 verges.

Depuis 2015, l’Iowa est l’une des cinq équipes à avoir remporté au moins huit matchs chaque saison et plus de la moitié de ses matchs au cours de la saison 2020 raccourcie par COVID-19. Les Hawkeyes rejoignent l’Alabama, Clemson, l’État de l’Ohio et la Géorgie dans cette catégorie, un groupe auquel appartient rarement l’Iowa. Le programme compte 71 victoires depuis 2015, à égalité au 10e rang parmi les programmes Power 5, et deux matchs gagnables ont été annulés pendant la pandémie.

La constance est due à l’entraîneur-chef Kirk Ferentz. Mais c’est plus que des victoires et des défaites. Chaque fois que l’Iowa fait face à une montagne d’adversité, le personnage du programme trace un chemin vers une vallée de succès. Cela a fonctionné en 2015 pour transformer une campagne de 7-6 en une saison de 12 victoires. C’était évident en 2016 lorsqu’une semaine après avoir cédé 600 verges lors d’une défaite de 41-14 à Penn State, les Hawkeyes ont bouleversé le n ° 2 du Michigan 14-13. Cela n’a jamais été aussi évident qu’en 2020 lorsqu’un départ 0-2 couplé à une enquête sur les préjugés raciaux a menacé de faire dérailler le programme. L’Iowa s’est ensuite rallié pour devenir l’équipe la plus soudée de l’histoire du programme et a remporté ses six derniers matchs avec près de 20 points chacun.

Cette année a également testé cette détermination. Avec une attaque qui se classe maintenant statistiquement comme la pire du Big Ten depuis que Ferentz a rejoint la ligue en 1999, un départ 3-4 menaçait de faire dérailler toute la campagne. Au lieu de cela, l’Iowa a remporté cinq de ses six derniers matchs. Pour de nombreux programmes, une défense dominante serait mécontente d’une infraction qui n’a pas réussi à gagner même 11 premiers essais en trois victoires ou accorder moins de 10 points deux fois et perdre quand même. Pourtant, ce groupe est resté soudé et n’a jamais faibli.

Comment est-ce possible? Pourquoi un espoir parmi les 100 meilleurs de la NFL comme l’ailier serré Sam LaPorta se précipite-t-il après une intervention chirurgicale pour réparer un ménisque déchiré fin novembre pour jouer dans un match de bowl rempli d’opt-outs et de transferts de diplômés? Ou le demi de coin Riley Moss de retour pour une cinquième année après avoir remporté le prix du demi défensif Big Ten? Ou le secondeur Jack Campbell refusant de se retirer même avec une attelle sur son épaule droite et une autre sur son coude gauche ?

“Plus vous investissez, plus cela vous rapporte”, a déclaré LaPorta. « J’ai l’impression que c’est le contraire quand on est recruté. Que peut faire ce programme, que peut faire cette équipe pour moi ? Je pense que c’est exactement le contraire une fois arrivé ici. Par exemple, plus vous investissez, plus le programme fera pour vous. Au cours des quatre dernières années, beaucoup de gars dans ce vestiaire ont travaillé d’arrache-pied, et je pense qu’ils voient une sorte de ces réalisations et le succès précède cela.



Jack Campbell (31 ans) a terminé sa carrière dans l’Iowa avec une victoire au Music City Bowl samedi. (Christophe Hanewinckel / USA Today)

L’excitation des joueurs s’est imprégnée de la célébration du trophée au Nissan Stadium. Le secondeur senior Seth Benson s’est précipité pour attraper un chapeau et une chemise définissant le Music City Bowl. Chaque groupe de position est resté sur le terrain avec son entraîneur pour prendre des photos avec le trophée. Moss a cherché des boissons. Le quart-arrière Spencer Petras, qui a subi une déchirure du labrum et de la coiffe des rotateurs lors de la finale de la saison régulière, était peut-être le joueur le plus vocal chantant “The Iowa Fight Song”, avec des milliers de fans après le match.

Ferentz a partagé des étreintes touchantes avec plusieurs de ses joueurs. Le dernier à arriver sur la scène principale était Campbell, qui a affiché un record d’équipe de 10 plaqués plus deux pour la défaite. Peut-être que personne n’incarne la résilience de l’Iowa comme Campbell, un All-American de la première équipe unanime, lauréat du prix Butkus et récipiendaire du trophée William V. Campbell en tant que meilleur athlète académique du sport. Campbell a embrassé tout le monde sur la touche avant de sortir sur le terrain pour une interview télévisée.

Il a célébré avec ses coéquipiers dans le vestiaire, puis a appris une nouvelle dévastatrice. Le père et la belle-mère de Campbell lui ont dit que son grand-père avait été heurté par un véhicule à 22 h 18 vendredi alors qu’il traversait une rue de Nashville. William Smith, 76 ans, a ensuite été emmené au Vanderbilt Medical Center où il est décédé. Les parents de Campbell ont choisi d’attendre après le match pour le lui dire.

“Je peux juste vous le dire par expérience personnelle, il a eu une très grande influence sur toute la vie de Jack”, a déclaré Ferentz. «Il était très proche de lui, l’aidait à devenir parent. Je sais qu’il était là pour encourager son petit-fils. Très, très fier de Jack et a juste une excellente relation mutuelle, les deux avaient. Nos cœurs sont certainement avec toute la famille, Jack et toute sa famille, alors qu’ils sont en deuil. C’est dur à gérer…”

La voix de Ferentz s’est ensuite éteinte et, naturellement, il est devenu émotif. C’était une douleur inattendue qui avait étouffé la joie de l’accomplissement. Mais cela n’a pas gâché la réussite.

Lors de sa conférence de presse, Ferentz s’est étouffé à plusieurs reprises en discutant de ses joueurs, en particulier de ceux qui ont terminé leur carrière dans le jeu de boules. Il n’est pas inhabituel pour Ferentz de se débattre dans ces moments-là, mais cela montre un élément commun. L’entraîneur stoïque sur la touche aime ses joueurs, et la façon dont ils se comportent dans les situations les plus défavorables les sépare de leurs pairs.

“La meilleure partie de l’entraînement est d’être avec les gars”, a déclaré Ferentz. “Quand vous avez des gars comme nous, c’est la meilleure partie de la journée.”

L’Iowa a terminé sa saison 8-5 et probablement non classé. L’infraction est devenue une punchline tout au long de la saison, et elle n’a pas non plus pris beaucoup d’ampleur samedi.

Pourtant, les Hawkeyes ont persévéré, gagné et se sont délectés du moment. Au final, quand une seule équipe remporte un titre national, c’est ça le sport. L’amour, les souvenirs et la complicité. En fait, c’est ça la vie.

(Photo : Scott Dochtermman / L’Athlétisme)